Trên trang facebook cá nhân, bác sĩ viết: “Chuyện xảy ra ngay chiều nay ở SVĐ Phú Thọ - Q.10, mình đã rất hối hận khi không nói với ba mẹ bé nhưng giờ mình quyết định nói cho mọi người.

Hôm qua (26/5), Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang – Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đã chia sẻ câu chuyện bé trai bị ấu dâm tại tại Sân vận động (SVĐ) Phú Thọ (Quận 10, TPHCM) như một lời nhắc nhở bản thân và cả những bậc cha mẹ.

Tôi hay chạy ở SVĐ Phú Thọ. Chiều nay có giải cầu lông trong nhà và có giải bóng rổ ở ngoài trời nên sân khá đông. Vòng chạy đầu tiên, tôi xém va phải bé trai khoảng 4-5 tuổi. Tôi nhớ rõ bé trai đó vì bé xém va vào chân tôi do mải chạy theo trái bóng rổ, cũng may là tôi chạy kém, chạy chậm nên né kịp. Đó là bé trai mặc áo thun đỏ, quần đùi đỏ hình siêu nhân và đôi dép màu xanh dương.

Các bậc cha mẹ có nghĩ rằng mình đang bảo vệ tốt con nhỏ của mình không? Câu trả lời chính quý vị sẽ có sau khi đọc câu chuyện chiều nay.

Vòng thứ 2, tôi thoáng thấy bé cách tôi khoảng 20m từ xa. Bé đang đứng nhảy tưng tưng thì một người đàn ông chạy bộ đột ngột ngồi xuống và giữ bé cùng trái bóng lại. Bé trai nhìn ông này bằng ánh mắt xa lạ và hai tay giữ trái bóng rổ. Rất nhanh, ông ấy bóp vào vùng kín cậu bé, bóp rất mạnh và còn giày vò trong lòng bàn tay phải của hắn. Sau đó, hắn kéo quần bé trai xuống và tiếp tục hành động, hắn nắm trọn nó và xoa trong tay.

Bé trai đã bị gã đàn ông lạ mặt xâm hại chốn đông người - Ảnh minh họa: Internet

Em bé nhăn nhó mặt vì có vẻ đau quá nên đẩy tay hắn ra và vừa chạy vừa kéo quần lên, còn tên kia hắn chạy tiếp, rất nhanh và thậm chí không quay lại nhìn. Bé trai chạy rất nhanh tới chỗ bố mẹ bé đang đứng chăm chăm vào trận bóng rổ của 2 đội bóng nữ. Tôi đoán là họ dẫn bé đến xem chị gái thi đấu bóng rổ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi từ lúc tôi chứng kiến đến lúc hắn chạy mất hút vào góc cua, tôi mới kịp nhận ra chuyện gì. Tôi chạy theo nhưng khả năng chạy của tôi kém nên tôi bị ép tim và phải đứng lại thở....

Tôi quay lại chỗ sân bóng rổ, bé trai đứng ôm chân mẹ của bé, đôi mắt đầy sợ hãi, nhìn xung quanh như tìm kiếm kẻ biến thái đó và tôi nhận ra rằng nó không còn trong suốt như lần đầu tôi xém va vào bé nữa, thay vào đó là một nỗi sợ xâm chiếm tất cả. Bố mẹ bé vẫn dõi theo trận bóng rổ và không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao biết được, khi mà mọi chuyện xảy ra từ 10-15 giây? Và ở Việt Nam thì bé gái tôi thấy thường được lo chuyện bị xâm hại này hơn là bé trai.

Tôi khẳng định, đây là 1 vụ ẤU DÂM !

Các bậc cha mẹ có nghĩ rằng mình đang bảo vệ tốt con nhỏ của mình nữa không? Lơ là một phút giây là ám ảnh cuộc đời con cả đời.

Tôi hối hận vì đã không đủ can đảm nói vì tôi không tìm thấy kẻ biến thái đó nên không thể nói chuyện với hai bố mẹ kia. Nhưng khi nói chuyện cùng bạn tôi, tôi nhận ra rằng tôi đã sai, rất sai và viết những dòng này tôi rất hối hận. Hy vọng rằng status này bằng cách nào đó bố mẹ cậu bé đọc được và nhận ra rằng đó là con mình.

Còn kẻ chạy bộ đó mặc áo xanh non phản quang, quần legging, cao từ 1m65 - 1m70, tướng chạy rất cúi người và co 2 tay sát ngực. Đặc điểm chạy là dáng cúi người tới trước (mô tả thế này thôi chứ ngày sau mặc đồ chạy bộ khác hoặc đọc được bài này hắn cũng đổi địa chỉ thôi)”.

Cách giáo dục trẻ em tránh đụng chạm từ người lạ

Sau câu chuyện ấu dâm chỉ trong 15 giây của bé trai, Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang đã lưu ý các bậc cha mẹ nên giáo dục con trong việc bảo vệ cơ thể chính mình và tránh sự đụng chạm, tiếp xúc của người lạ vào những khu vực nhạy cảm. Cụ thể:

- Trẻ từ 24 tháng tuổi, bạn hoàn toàn có quyền dạy bé hiểu rằng cơ thể này là của bé và chỉ của riêng bé, bất kỳ ai cũng không được đụng chạm vào. Bố mẹ nên tập cách xin phép bé trước khi đụng vào người bé để bé tự nhận thức được rằng cơ thể bé là riêng biệt, không được tuỳ tiện đụng chạm.

- Chơi trò chơi gợi nhớ cho bé, bằng cách nhận biết rằng vùng nào không được đụng chạm, vùng nào được... như khi bạn chỉ vào thì bé lắc đầu là không, còn gật đầu là có.

Từ 24 tuổi trở đi, cha mẹ hãy hướng dẫn con cách bảo vệ cơ thể mình - Ảnh minh họa: Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang

- Tuyệt đối không được đi với người lạ nếu đó không phải là bố mẹ, thậm chí đó là người thân cũng phải có sự cho phép của bố mẹ.

- Cách đơn giản nhất là “Nguyên tắc đồ bơi”. Cho bé mặc đồ bơi và giáo dục cho bé nhận thức rằng bất kỳ vùng nào bên trong cũng không bao giờ được cho ai đụng. Khi đụng vào vùng đó, hãy dạy bé đẩy mạnh tay ra và nói “Không! Con sẽ mách bố mẹ!”. Tập với bé nhiều lần, ít nhất trong một vài tuần bé mới nhớ được.

- Dạy con nhận thức một điều rằng bất kỳ sự đụng chạm nào khiến con không thoải mái, đau, thậm chí là lo sợ thì phải nói ngay cho bố mẹ biết.

- Cuối cùng, điều quan trọng nhất đó là nếu ai đụng vào những vùng đã quy ước giữa con và bố mẹ, con phải nói ngay lại cho bố mẹ biết và chỉ trực tiếp đó là ai. Đôi khi, bé quá sợ hãi sẽ không nói gì hoặc im luôn vì xấu hổ. Hoặc khi nói thì đã quá muộn.