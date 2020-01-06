Thấy con có 4 dấu hiệu về tâm lý này nên đưa đi khám bác sĩ ngay, chủ quan là hại tương lai của trẻ

Bài học làm mẹ 06/01/2020 06:00

Khi thấy con có những biểu hiện bất thường dưới đây, bố mẹ đừng chủ quan, phải lập tức đưa con đến bác sĩ ngay, vì đó là dấu hiệu trẻ tự kỷ.

Có nhiều trường hợp trẻ bị rối loạn tâm lý nếu không được chữa trị sớm sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy bố mẹ cần phải lưu ý những dấu hiệu trẻ tự kỷ dưới đây để kịp thời can thiệp.

Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh tự kỷ của trẻ

Trẻ bị tự kỷ có nhiều nguyên nhân, có thể bị bẩm sinh trong quá trình mang thai người mẹ có tâm trạng không tốt và thường xuyên khóc, do tác động của gia đình (bố mẹ hay đánh nhau, cãi nhau), do không được quan tâm...

Dấu hiệu trẻ tự kỷ

1. Chỉ ngồi một góc trong phòng

Biểu hiện này của trẻ là ở mức độ nhẹ nhất. Vì vậy nhiều bố mẹ chủ quan chỉ nghĩ rằng con mình chậm phát triển hoặc con trẻ không hòa đồng với mọi người.

dau hieu tre tu ky 1
Trẻ tự kỷ hay ngồi một góc trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu để ý, bố mẹ sẽ cảm nhận được sự buồn bã của con khi ngồi một mình trong góc phòng và không nói chuyện với ai.

2. Hay la hét lớn bất thường

Trẻ hiếu động cũng thường la hét tuy nhiên với trẻ có dấu hiệu tự kỷ thì biểu hiện bất thường hơn. Trẻ tự động la hét trong đêm khuya hoặc bất cứ lúc nào mà trẻ thích, không cần lý do và không ai có thể dỗ dành được.

dau hieu tre tu ky 2
Trẻ tự kỷ hay la hét bất thường - Ảnh minh họa: Internet

3. Bị đau không khóc

Nếu trẻ có biểu hiện này thì chứng tỏ căn bệnh đang phát triển nặng dần. Trẻ dường như không cảm nhận được đau đớn thể xác dù có bị đánh hoặc bị ngã đau.

4. Không gần gũi với một ai

Dấu hiệu trẻ tự kỷ biểu hiện rõ ràng ở khuôn mặt không cảm xúc của trẻ. Kể cả bố mẹ là người thân nhất, trẻ cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

dau hieu tre tu ky 3
Trẻ tự kỷ không gần gũi một ai - Ảnh minh họa: Internet

Căn bệnh này không can thiệp được bằng thuốc Tây mà cần hỗ trợ rất nhiều ở mặt tâm lý và dưới đây là các phương phát hỗ trợ chữa trị dành cho trẻ tự kỷ.

Các phương pháp chữa trị

1. Bố mẹ dành nhiều thời gian để trò chuyện, gần gũi với con

Trẻ tự kỷ rất cần có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của gia đình, vì vậy bố mẹ hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện, gần gũi, chăm sóc và cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.

2. Cho con tham gia các lớp học dành riêng cho trẻ tự kỷ

Khi tham gia học các lớp dành riêng cho trẻ tự kỷ, trẻ sẽ được can thiệp điều trị chuyên nghiệp từ các thầy cô giáo và được chăm sóc đặc biệt hơn.

dau hieu tre tu ky 4
Giáo viên chuyên ngành dạy trẻ tự kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Để nuôi dạy trẻ tự kỷ là điều rất khó, bố mẹ nên trau dồi nhiều kiến thức để chăm sóc con tốt để con sớm hòa nhập, cởi mở hơn với mọi người.

Bí quyết nuôi dạy con của người Do Thái cha mẹ nên học hỏi

Bí quyết nuôi dạy con của người Do Thái cha mẹ nên học hỏi

Đây là bí quyết dạy con đúng cách của người Do Thái, cha mẹ nên học hỏi để giáo dục con trở thành những đứa trẻ thông minh, thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ tự kỷ dấu hiệu trẻ mắc bệnh tâm lý cha mẹ nên biết

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 19 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két