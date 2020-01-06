Thấy con có 4 dấu hiệu về tâm lý này nên đưa đi khám bác sĩ ngay, chủ quan là hại tương lai của trẻ

Có nhiều trường hợp trẻ bị rối loạn tâm lý nếu không được chữa trị sớm sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy bố mẹ cần phải lưu ý những dấu hiệu trẻ tự kỷ dưới đây để kịp thời can thiệp.

Trẻ bị tự kỷ có nhiều nguyên nhân, có thể bị bẩm sinh trong quá trình mang thai người mẹ có tâm trạng không tốt và thường xuyên khóc, do tác động của gia đình (bố mẹ hay đánh nhau, cãi nhau), do không được quan tâm...

Biểu hiện này của trẻ là ở mức độ nhẹ nhất. Vì vậy nhiều bố mẹ chủ quan chỉ nghĩ rằng con mình chậm phát triển hoặc con trẻ không hòa đồng với mọi người.

Trẻ tự kỷ hay ngồi một góc trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu để ý, bố mẹ sẽ cảm nhận được sự buồn bã của con khi ngồi một mình trong góc phòng và không nói chuyện với ai.

2. Hay la hét lớn bất thường

Trẻ hiếu động cũng thường la hét tuy nhiên với trẻ có dấu hiệu tự kỷ thì biểu hiện bất thường hơn. Trẻ tự động la hét trong đêm khuya hoặc bất cứ lúc nào mà trẻ thích, không cần lý do và không ai có thể dỗ dành được.

Trẻ tự kỷ hay la hét bất thường - Ảnh minh họa: Internet

3. Bị đau không khóc

Nếu trẻ có biểu hiện này thì chứng tỏ căn bệnh đang phát triển nặng dần. Trẻ dường như không cảm nhận được đau đớn thể xác dù có bị đánh hoặc bị ngã đau.

4. Không gần gũi với một ai

Dấu hiệu trẻ tự kỷ biểu hiện rõ ràng ở khuôn mặt không cảm xúc của trẻ. Kể cả bố mẹ là người thân nhất, trẻ cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.



Trẻ tự kỷ không gần gũi một ai - Ảnh minh họa: Internet

Căn bệnh này không can thiệp được bằng thuốc Tây mà cần hỗ trợ rất nhiều ở mặt tâm lý và dưới đây là các phương phát hỗ trợ chữa trị dành cho trẻ tự kỷ.

Các phương pháp chữa trị

1. Bố mẹ dành nhiều thời gian để trò chuyện, gần gũi với con

Trẻ tự kỷ rất cần có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của gia đình, vì vậy bố mẹ hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện, gần gũi, chăm sóc và cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.

2. Cho con tham gia các lớp học dành riêng cho trẻ tự kỷ

Khi tham gia học các lớp dành riêng cho trẻ tự kỷ, trẻ sẽ được can thiệp điều trị chuyên nghiệp từ các thầy cô giáo và được chăm sóc đặc biệt hơn.

Giáo viên chuyên ngành dạy trẻ tự kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Để nuôi dạy trẻ tự kỷ là điều rất khó, bố mẹ nên trau dồi nhiều kiến thức để chăm sóc con tốt để con sớm hòa nhập, cởi mở hơn với mọi người.