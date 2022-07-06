Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi trong mùa hè nắng nóng

Bài học làm mẹ 06/07/2022 16:48

Sức đề kháng của trẻ còn non nớt kèm thêm thời tiết nắng nóng rất dễ làm trẻ bị mắc bệnh. Vậy làm thế nào để chăm sóc trẻ khỏe mạnh trong mùa hè này?

Những bệnh thường gặp vào mùa nắng: Tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, các bệnh lý đường hô hấp, nhiễm siêu vi, các bệnh lý về da, say nắng...

Để trẻ khỏe mạnh cha mẹ cần làm gì?

Tạo những thói quen vệ sinh cá nhân tốt:

Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân: rửa tay sạch sẽ – đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa. Bởi những tác nhân gây bệnh nguy hiểm từ chính đôi bàn tay của mình, rửa tay được xem như “liều vắc xin miễn phí” cho mọi người.

Ăn uống hợp vệ sinh:

Chế biến và bảo quản đồ ăn, thức uống phải tuân thủ chặt chẽ qui định an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm loại trừ tối đa các tác nhân gây bệnh ở đường tiêu hóa. Vấn đề này nên được quan tâm hàng đầu trong việc chăm sóc trẻ

Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi trong mùa hè nắng nóng - Ảnh 1
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Tạo môi trường sống trong lành và an toàn:

Thường xuyên vệ sinh nơi ở sạch sẽ, tạo môi trường sống thông thoáng, trong lành nhằm hạn chế sự lây nhiễm của các bệnh lý truyền nhiễm. Không để trẻ chơi đùa ngoài trời nắng quá lâu; nhất là khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vì khoảng thời gian này có nhiều tia bức xạ nguy hại cho trẻ.

Sử dụng máy điều hòa hợp lý:

Nếu có nhu cầu sử dụng máy điều hoà nhiệt độ, phụ huynh duy trì nhiệt độ trong phòng khoảng 28 độ C là hợp lý. Nhớ cho trẻ uống đủ nước để không bị khô họng, ngạt mũi, viêm họng, đau đầu, chóng mặt.

Chú ý quan trọng là bố mẹ nên nhắc con mở cửa tầm 3 phút rồi mới ra ngoài để tránh bị sốc nhiệt khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Những lưu ý quan trọng khi chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi trong mùa hè nắng nóng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tiêm ngừa đầy đủ:

Bố mẹ cần lưu ý tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo quy trình của bộ y tế. Đây là biện pháp phòng ngừa bảo vệ hiệu quả cho trẻ.

Ăn uống đủ chất và đặc biệt chú ý tăng cường lượng dịch uống:

Khi ở nhà và cả khi ở trường, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lượng nước thiết yếu cho trẻ trong ngày vào khoảng 50 – 60ml tính trên mỗi kilogram thể trọng trong 24 giờ.

Bổ sung nguồn nước đầy đủ cho trẻ là một trong những biện pháp chăm sóc cho trẻ mùa nắng nóng. Đặc biệt là những loại nước uống giàu khoáng chất và nhiều vitamin như: các loại nước ép trái cây, nước cam tươi, nước dừa tươi, nước sôi nguội… Các loại dung dịch này giúp cơ thể trẻ luôn mát mẻ và có sức đề kháng tốt.

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Có 9 trong số mười bậc cha mẹ tin rằng điều quan trọng là phải thường xuyên cho trẻ nhỏ làm quen với những trải nghiệm mới - và cố gắng mang đến cho những đứa trẻ nhỏ của họ bốn trải nghiệm mới mỗi tháng.

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