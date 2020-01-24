Những hành động tưởng tốt nhưng lại vô cùng hại ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ mỗi ngày

Khi con được 8 tháng tuổi, tôi đã bắt đầu cho con làm quen với chiếc điện thoại mỗi ngày, mục đích để dỗ dành con mỗi khi khóc hoặc cho ăn nhanh hơn.

Chăm sóc và nuôi dạy con cái là một điều không dễ dàng. Nếu không có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, các mẹ sẽ phạm phải những sai lầm khi nuôi dạy con này.

Hầu như các mẹ đều mắc phải sai lầm này. Với suy nghĩ con ăn nhiều là khỏe mạnh và phát triển nên trong bữa ăn đều cố ép con phải ăn hết mặc dù con đã rất no.

Lâu dần, hành động này đã tạo thành thói quen xấu làm hại con, con bị nghiện ipad, điện thoại và lúc nào cũng dán mắt vào màn hình để xem hoạt hình. Đến năm 4 tuổi, con tôi đã có dấu hiệu bị cận thị khiến tôi vô cùng ân hận.

Ép con ăn no không phải là tốt với trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen xấu làm hại trẻ này sẽ gây ra các hệ lụy đáng lo ngại như trẻ có nguy cơ mắc bệnh đau dạ dày, hay bị nôn trớ và nảy sinh cảm giác sợ ăn.

Xi tè cho con

Vì tâm lý muốn tạo thói quen sạch sẽ cho con từ nhỏ nên tôi áp dụng biện pháp xi tè cho con để con không tè dầm ra quần. Tuy nhiên, theo lời các bác sĩ khuyến cáo: Việc xi tè khi trẻ không có nhu cầu sẽ làm cho hệ bài tiết của trẻ bị ảnh hưởng.

Xi tè sớm sẽ khiến hệ bài tiết của trẻ bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp chăm con khoa hoc là khi trẻ từ 2 tuổi trở lên, có nhận thức thì các mẹ mới hướng dẫn cho con cách đi vệ sinh sạch sẽ, đúng cách.

Mặc thật nhiều quần áo ấm cho con khi đi ngủ

Đây cũng là một điều lưu ý cho các mẹ khi chăm sóc con. Dù thời tiết có lạnh cũng không nên mặc quá nhiều lớp áo quần cho con. Vì cơ thể trẻ có thân nhiệt cao, khi mặc nhiều áo quần dễ đổ mồ hôi và thấm ngược lại vào người trẻ dẫn đến bị bệnh viêm phổi hoặc suy hô hấp cực kỳ nguy hiểm.

Không nên mặc quần áo quá dày cho con khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất là các mẹ nên mặc cho con bộ đồ không quá dày, thấm hút mồ hôi tốt và bật điều hòa nhiệt độ cao, như vậy vừa giữ ấm cơ thể, vừa bảo vệ sức khỏe cho con.

Bất cứ người mẹ nào cũng đều muốn con của mình được khỏe mạnh, phát triển tốt. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhiều mẹ đã vô tình tạo những thói quen xấu làm hại trẻ. Thế nên vì sự phát triển toàn diện của trẻ, các mẹ nên có kiến thức chăm sóc con thật tốt.