Để các con luôn hòa thuận, cha mẹ đừng quên những điều này

Dưới đây là những nguyên tắc dạy con cơ bản để giúp các con hòa thuận, cha mẹ cũng thảnh thơi hơn.

Anh chị em trong một gia đình có tranh cãi là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết nếu cha mẹ có cách dạy con thông minh.

Đây là nguyên tắc đầu tiên và cần thiết để dạy các con hòa thuận với nhau, đặc biệt là khi có thành viên mới trong gia đình.

Dạy con biết chia sẻ là nguyên tắc đầu tiên để dạy con hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi có em, đứa trẻ là trung tâm, là sự chú ý của cả nhà. Khi có thêm một thành viên nhỏ tuổi khác, trẻ sẽ bị hụt hẫng và tủi thân vì cảm thấy mình không còn được quan tâm như trước.

Lúc này cha mẹ cần dạy con biết chia sẻ với em và giải thích cho con hiểu rằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho các con là công bằng. Không chỉ bằng lời nói, cha mẹ cần thể hiện bằng hành động. Đừng bỏ bê đứa trẻ lớn hơn, đừng dành quá nhiều thời gian cho thành viên nhí. Có như vậy các con mới hòa thuận, đặc biệt là khi trẻ có em.

2. Tránh so sánh

Nếu cha mẹ cứ so sánh liên tục các con với nhau thì vô tình đã làm các con của mình xảy ra mâu thuẫn. “Sao con không thể học giỏi như anh/chị con”; “Đừng hư như vậy chứ, hãy nhìn em con kìa”… Những câu nói tương tự như vậy sẽ gây cho trẻ sự tổn thương tinh thần sâu sắc, thậm chí còn ghét bỏ nhau.

Cha mẹ không la mắng, so sánh các con với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì so sánh, đả kích, cha mẹ cần khéo léo chỉ ra những điểm yếu, điểm mạnh của từng trẻ và nói cho chúng cách khắc phục. Như vậy, trẻ mới hòa thuận dễ dàng với anh chị em của mình.

3. Đưa ra các nguyên tắc nhất định

Để dạy các con hòa thuận hay dạy con bất cứ điều gì khác, cha mẹ cần có những nguyên tắc của mình và cố gắng hết sức thực hiện những nguyên tắc đó. Cha mẹ cần nhắc nhở rằng, các con có thể tranh cãi, trêu chọc nhau nhưng tuyệt đối không được la hét, đánh nhau và dùng các hình thức bạo lực khác.

Cha mẹ cần đưa ra nguyên tắc không la hét, dùng bạo lực khi tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc này cha mẹ cần phải nhắc nhở trẻ thực hiện với cả những đứa trẻ khác như hàng xóm, bạn bè… Khi thực hiện được điều này, trẻ sẽ hiểu được đâu là ranh giới của những cuộc tranh luận và kết thúc một cách nhẹ nhàng.

4. Dạy con biết gia đình càng đông thành viên càng vui

Rất nhiều đứa trẻ sợ “ra rìa” khi gia đình có thêm thành viên mới. Lúc này cha mẹ cần dạy cho trẻ biết gia đình càng đông thành viên sẽ càng vui vẻ. Khi trẻ có nhiều anh chị em, trẻ sẽ cảm thấy thêm ấm áp, yêu thương.

Cha mẹ cần dạy trẻ rằng gia đình càng đông thành viên càng vui - Ảnh minh họa: Internet

Để trẻ cảm nhận được điều này, cha mẹ cần tích cực nói và thể hiện tình yêu thương với các con của mình. Từ đó, trẻ lớn hơn sẽ cảm nhận được cha mẹ yêu mình và yêu các em như nhau. Hiểu được như vậy, các con sẽ hòa thuận và bảo vệ lẫn nhau.

Chỉ cần thực hiện tốt những nguyên tắc này, các con sẽ cùng cha mẹ xây dựng một gia đình hòa thuận, ấm ấp.