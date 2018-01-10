Muốn tập cho con tự ngủ từ lúc mới sinh, mẹ chỉ cần làm theo những cách đơn giản này

Bài học làm mẹ 10/01/2018 22:23

Thời điểm mẹ có thể tập cho con thói quen tự ngủ là giai đoạn từ 6- 8 tuần tuổi. Đây là thời kỳ mẹ dễ dàng hình thành cho trẻ phản xạ có điều kiện, giúp con có thói quen tự ngủ theo đúng giờ giấc.

Khi con được 6 - 8 tuần tuổi, mẹ đã có thể tập thói quen để con tự ngủ. Giúp con phân biệt giữa ngày và đêm, lập thời gian biểu trong ngày và điều chỉnh âm thanh, ánh sáng... là những cách làm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại yêu cầu sự kiên nhẫn cao của mẹ để con có thể tự đi ngủ mà không cần dỗ dành. 

Cơ chế thức – ngủ của trẻ sơ sinh

Giai đoạn mới sinh đến trước 1 tháng tuổi, trẻ sơ sinh ngủ suốt ngày đêm. Cứ khoảng 2 đến 3 giờ, trẻ sẽ thức dậy để bú một lần. Vì thể tích dạ dày trẻ rất nhỏ nên con thường mau đói và thường phải thức dậy để bú mẹ.

Do chưa phân biệt được ngày và đêm nên nhiều trẻ sẽ ngủ liên tục vào ban ngày và thức giấc chơi đùa vào ban đêm. Trung bình, bé sơ sinh sẽ ngủ tổng cộng từ 8 – 9 tiếng vào ban ngày và khoảng 8 tiếng vào ban đêm.

Muốn tập cho con tự ngủ từ lúc mới sinh, mẹ chỉ cần làm theo những cách đơn giản này - Ảnh 1
Khi mới sinh, trẻ sẽ ngủ trung bình khoảng 17 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Khi tỉnh giấc, mẹ có thể thấy con mở mắt nhìn xung quanh. Tiếp đến, trẻ sẽ khóc để thu hút sự chú ý.

Cách tập cho con tự ngủ ngoan

Khi được 6 tuần tuổi, mẹ đã có thể tập cho con thói quen tự ngủ. Ở độ tuổi này, mẹ nên áp dụng một số cách để giúp bé ngủ ngon như sau:

1. Nhận biết dấu hiệu con buồn ngủ

Từ 6 – 8 tuần tuổi, trẻ sơ sinh không nên thức quá 2 giờ đồng hồ. Nếu thức lâu hơn, trẻ sẽ mệt mỏi và rất khó ngủ trở lại. Do đó, mẹ nên nhận biết những dấu hiệu chứng tỏ con đã buồn ngủ của con như: liên tục chớp mắt, mắt lim dim, hay ngáp, vừa khóc vừa nhắm mắt. Nếu thấy con có dấu hiệu này, mẹ nên lập tức cho con đi ngủ.

2. Dạy con phân biệt giữa ngày và đêm

Nhiều trẻ sơ sinh có thói quen thức đêm ngay từ trong bụng mẹ. Thời gian mang thai, nếu mẹ bầu thấy con đạp trong bụng nhiều hơn vào ban đêm nghĩa là con đang thức giấc. Khi chào đời, bé sẽ tiếp tục duy trì thói quen này và khiến đồng hồ sinh học của mẹ bị đảo ngược. Mẹ không thể thay đổi thói quen của con ngay lập tức mà phải kiên nhẫn tập cho con thói quen đi ngủ khi bé được hai tuần tuổi.

- Tăng cường hoạt động cùng con vào ban ngày: Nếu ngủ nhiều vào ban ngày, ban đêm bé sẽ thức khiến mẹ dễ mệt mỏi. Vì vậy, mẹ cần thực hiện một số hoạt động để con luôn tỉnh táo vui chơi:

+ Chơi đùa cùng con.

+ Trò chuyện và hát cho con nghe khi con bú.

+ Để phòng ngủ nhiều ánh sáng vào ban ngày.

+ Để các âm thanh (tiếng ti vi, chuông điện thoại, tiếng nói chuyện) diễn ra bình thường ở cường độ phù hợp với thính giác của trẻ.

+ Khi bé bú mẹ chưa đủ sữa mà đã thiu thiu ngủ, mẹ nên nhẹ nhàng thức con dậy.

Muốn tập cho con tự ngủ từ lúc mới sinh, mẹ chỉ cần làm theo những cách đơn giản này - Ảnh 2
Mẹ nên tập cho con biết phân biệt giữa ngày và đêm, từ đó hình thành thói quen cho con đi ngủ đúng giờ - Ảnh minh họa: Internet

- Giúp con nhận biết ban đêm: Để con nhận biết trời đã về đêm, sắp đến giờ đi ngủ, mẹ cần:

+ Giữ không gian yên tĩnh, đi nhẹ, nói khẽ khi con bú vào ban đêm.

+ Phòng ngủ vặn nhỏ đèn, không gian yên tĩnh và không trò chuyện với bé.

3. Tập cho con cách tự ngủ

Con được 6 – 8 tuần tuổi, mẹ có thể bắt đầu tập cho con tự ngủ. Lúc này, nhận thấy con có các dấu hiệu buồn ngủ, mẹ hãy đặt bé vào nôi.

Muốn tập cho con tự ngủ từ lúc mới sinh, mẹ chỉ cần làm theo những cách đơn giản này - Ảnh 3
Khi con có các dấu hiệu buồn ngủ, mẹ hãy đặt con vào nôi - Ảnh minh họa: Internet

Việc tập cho con tự ngủ vào giai đoạn này sẽ quyết định thói quen ngủ của bé về sau. Vì vậy, nếu mẹ cho bé nằm võng hay nôi để đung đưa hoặc ôm bé khi chuẩn bị vào giấc ngủ thì bé sẽ quen và không ngủ nếu không được mẹ làm như vậy những lần sau. Do đó, nhiều chuyên gia khuyên mẹ không nên đung đưa và cho bé ngậm vú giả để dỗ bé ngủ. Đây là thói quen xấu cần xóa bỏ để giúp con tự ngủ ngoan hơn.

Mẹ nên thực hiện một số thói quen khác để dỗ bé vào giấc ngủ như: hát ru, nghe nhạc, xoa nhẹ đầu… Nếu mẹ cho con nằm võng hoặc nôi thì chỉ nên đưa nhẹ lúc con thiu ngủ và dừng lại khi bé ngủ say.

4. Xây dựng thời gian biểu cho con

Mẹ cần xây dựng thời gian biểu cho con, cụ thể: thời gian ngủ, thời gian bú, thời gian tắm, thời gian chơi đùa. Thực hiện đều đặn mẹ sẽ giúp con hình thành thói quen tự ngủ. Buổi tối, trước khi đi ngủ, mẹ nên dùng khăn ấm lau người cho con, massage nhẹ. Trẻ sơ sinh cần đi ngủ trước 8 giờ tối để não bộ và thể chất phát triển toàn diện.

5. Môi trường phải thích hợp

Mẹ cần để nhiệt độ phòng vào khoảng 28oC để bé ngủ ngon giấc. Phòng ngủ cần được đặt ở nơi kín đáo nhưng thoáng mát, tránh gió lùa. Mẹ lưu ý không nên để quạt chĩa thẳng vào người bé hoặc điều hòa quá lạnh. Mẹ cũng đừng quên giữ cho con được khô ráo để bé có giấc ngủ chất lượng.

Kiên trì thực hiện trong một thời gian ngắn, mẹ sẽ tập cho con cách tự ngủ ngoan, êm giấc suốt đêm.

Nếu có con gái, nhất định phải dạy con 5 bài học quan trọng này

Nếu có con gái, nhất định phải dạy con 5 bài học quan trọng này

Mới đây, bài viết của nữ nhà văn Nigeria với cách dạy con về nữ quyền thu hút sự chú ý đặc biệt từ các bậc phụ huynh.

Xem thêm
Từ khóa:   kinh nghiệm tập cho con tự ngủ tập cho con tự ngủ

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 42 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 12 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?