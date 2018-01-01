Làm sao để dạy con học ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ?

Với sự phát triển của giáo dục và quá trình hội nhập ngày nay, mẹ nào cũng mong muốn có thể dạy trẻ biết thêm về ngoại ngữ từ khi mới lọt lòng. Đây là 5 cách dạy trẻ học ngoại ngữ hiệu quả nhất ngay khi còn nhỏ.

Xu hướng để trẻ tiếp thu một ngôn ngữ, nền văn hóa khác đang là điều bất cứ bà mẹ nào cũng quan tâm. Vì có thế mạnh về một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ sẽ giúp trẻ có nhiều cơ hội học tập, giao tiếp, mở mang kiến thức và phát triển tương về sau. Do đó, càng nhiều bậc cha mẹ tìm hiểu về cách dạy con học ngoại ngữ ngay từ khi còn nhỏ để giúp trẻ làm quen dễ dàng hơn. Dưới đây là 5 phương pháp cha mẹ có thể cân nhắc để dạy trẻ học ngoại ngữ tốt nhất: 1. Đa ngôn ngữ Với nhiều cha mẹ, họ luôn mong muốn con có thể nói được ngoại ngữ, thậm chí là 2 3 ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ. Vì luôn có thể thấy một điều rằng thời kì thơ ấu là lúc trẻ dễ tiếp thu ngôn ngữ mới như một phản xạ tự nhiên khi được dạy mỗi ngày. Do đó nhiều bậc cha mẹ đã nói chuyện với con bằng nhiều ngôn ngữ ngay từ khi lọt lòng. Dù rằng đây là cách “mưa dầm thấm lâu”, cần không ít thời gian để trẻ tiếp thu nhưng sẽ giúp trẻ có thể nói năng trôi chảy ngôn ngữ khác khi trưởng thành.

Với nhiều cha mẹ, họ luôn mong muốn con có thể nói được ngoại ngữ, thậm chí là 2 3 ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ - Ảnh minh họa: Internet 2. Dạy trẻ ngoại ngữ bằng cách ngầm dần Đây là phương pháp dạy trẻ ngoại ngữ thường xuyên nhất khi trẻ còn nhỏ. Người “giảng dạy” chính là người người nước ngoài, họ sẽ chỉ dùng tiếng nước ngoài khi nói chuyện với trẻ. Đây có thể là người giúp việc, trông nom trẻ sẽ càng mang đến hiệu quả cao. Và người này sẽ giúp trẻ tiếp xúc, làm quen và dần dần nhuần nhuyễn ngoại ngữ với chính quá trình giao tiếp đời thường hằng ngày. 3. Mỗi cha mẹ sẽ nói một ngôn ngữ khác nhau Đây là phương pháp dành cho cha mẹ không cùng quốc tịch, nói hai thứ tiếng khác nhau. Khi trẻ nghe cha mẹ nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau, trẻ cũng dần tập thích nghi và học được cả hai loại ngôn ngữ này. Cha mẹ cứ nói chuyện thường ngày với con bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Từ đó, trẻ dần bắt chước cách phát âm, câu từ lẫn ngữ pháp tự nhiên nhất. Đây là cách giúp trẻ học đa ngoại ngữ từ nhỏ một cácthoải mái nhưng hiệu quả nhất.

Đây là cách giúp trẻ học đa ngoại ngữ từ nhỏ một cách tự nhiên nhưng hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet 4. Cho trẻ nghe nhạc tiếng anh, nói chuyện tiếng anh với trẻ ngay từ khi mới lọt lòng Luôn có một phương pháp mà các giáo viên nước ngoài thường chia sẻ với học viên mới bắt đầu là cứ nghe tiếng anh như nghe những âm thanh thường ngày. Vì quá trình này chính là khởi nguồn ngôn ngữ của trẻ nhỏ nước ngoài. Khi đã nghe quen với âm điệu, phát âm thì tai và bộ não của người học ngoại ngữ sẽ dễ dàng tiếp thu và phát triển nhiều hơn về ngôn ngữ khác. Và với trẻ nhỏ, quá trình càng diễn ra sớm càng giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận và thích nghi với ngoại ngữ nhiều hơn. Đây là phương pháp cần tốn nhiều thời gian hơn những phương pháp trên. Cha mẹ nên cho trẻ nghe nhạc nước ngoài, đọc sách, nói chuyện vời trẻ bằng tiếng anh ngay từ nhỏ. Quá trình tiếp thu, nhận biết và bắt chước của trẻ sẽ diễn ra từ tốn rồi sẽ dần thành thói quen để chuẩn bị một bước đệm chắc chắn nhất cho việc học sau này.

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