Mẹo cai sữa cho bé yêu hiệu quả không quấy mẹ 

Vì vậy, mẹ cần có công tác chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tìm hiểu trước các mẹo cai sữa cho bé để có thể thích ứng, để tránh được tình trạng con khát sữa, khóc dòng, gây khủng hoảng tâm lý.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất và rất cần thiết cho trẻ sơ sinh, giúp bé có sức đề kháng chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, khi trẻ đủ 6 tháng tuổi, nguồn sữa mẹ không còn đáp ứng đủ lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể trẻ cần. Bởi lúc này nguồn sữa mẹ đã bị suy giảm về chất lượng. Do đó, trẻ cần được cai sữa để chuyển sang chế độ ăn như người bình thường để có thể nạp đủ dưỡng chất, đảm bảo cho quá trình phát triển diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, với thói quen được bú sữa mẹ từ lúc lọt lòng, việc cai sữa cho bé sẽ có rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, khi cai sữa mẹ cần lưu ý một số điều sau đây:

Cai sữa cho bé không phải là điều dễ dàng, muốn thành công mẹ cần phải có chiến thuật rõ ràng. Trước tiên, mẹ cần cho bé yêu làm quen dần với sữa công thức để bé nhanh thích ứng được với việc bị cắt hoàn toàn nguồn sữa mẹ. Bình sữa và núm vú có kích cỡ đủ lớn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Bên cạnh đó, mẹ cần bổ sung nhiều thực phẩm tốt vào chế độ ăn dặm hàng ngày của con. Như vậy, bé sẽ vừa được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vừa tránh được thói quen xấu không chịu ăn đồ ăn khác ngoài nguồn sữa mẹ.

Không nên cai sữa khi bé đang bị ốm. Bởi đây là giai đoạn khó khăn, bé sẽ rất khó thích nghi khi bị cắt mất nguồn dinh dưỡng quen thuộc, dẫn đến biếng ăn và còi xương.

Trong thời tiết quá nắng nóng, chuyển mùa, mẹ cũng không nên cai sữa cho bé. Bởi đây là thời điểm trẻ dễ bị nhiễm bệnh, có vấn đề về sức khỏe , dễ bị suy dinh dưỡng.

Nếu mẹ nào dễ bị lung lay ý chí khi cai sữa cho con thì tốt nhất nên gửi bé về cho ông bà ngoại/ông bà nội khoảng 2-3 ngày để con quen dần với việc thiếu hơi mẹ và quên đi việc đòi ti.

Một số cách cai sữa cho bé hiệu quả hiện nay

Để cai sữa cho bé thành công, mẹ có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây, vừa đơn giản, hiệu quả và dễ thực hiện:

Cai sữa cho bé bằng cách bôi lông mày

Đây là cách cai sữa đang được nhiều bà mẹ rỉ tai nhau thực hiện vì bôi một lần trẻ bỏ ti tức thì. Bài thuốc cai sữa bằng cách bôi vào lông mày được làm từ nhựa cây thuốc Nam. Một số chị em áp dụng và đã thành công. Tuy nhiên, đây là cách cai sữa không phải dựa trên cơ sở khoa học mà đơn thuần là quan niệm về số của phương Đông. Bôi bên trái cho nam, phải cho nữ sẽ có hiệu quả tốt. Nhưng xoay quanh loại thuốc cai sữa cho bé này còn rất nhiều ý kiến trái chiều.

Tìm hiểu kỹ về các cách cai sữa

Các thầy thuốc Đông Y và y học hiện đại cho rằng việc bôi thuốc một lần khiến trẻ bỏ bú là điều khó thực thi bởi sẽ làm trẻ bị “sốc” do chưa được chuẩn bị tâm lý, nghĩ mẹ “bỏ con”, trẻ sẽ xa lánh mẹ và mặc cảm, tự ti hơn. Hơn nữa, da trẻ rất mỏng và mẫn cảm, thuốc bôi lông mày chưa được kiểm nghiệm, bán trôi nổi trên thị trường, do đó có thể hại da, hại niêm mạc miệng trẻ. Vì thế, cách cai sữa cho bé bằng cách bôi lông mày, mẹ cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi áp dụng.

Mẹo cai sữa bằng trứng

Mẹ hãy luộc 1 quả trứng gà, bóc sẵn cho vào bát đặt dưới gầm giường (nơi bé có thể tự lấy được). Mẹ hãy chỉ cho bé ra lấy rồi cho bé ăn, không nhất thiết phải ăn hết nhưng miễn là bé có ăn thì sẽ không đòi ti nữa. Tuy nhiên để cách này đạt được hiệu quả tốt hơn mẹ nên kết hợp thoa cao vào đầu ngực, ngửi thấy mùi cao và ngậm thấy cay con sẽ quay đi ngay.

Cách cai sữa cho bé bằng tỏi

Ăn nhiều tỏi cũng là một trong những cách cai sữa hiệu quả cho bé yêu. Khi mẹ ăn tỏi không những hơi thở, cơ thể cũng bị ám mùi, sữa mẹ tiết ra cũng sẽ có mùi tỏi, rất khó ngửi. Sữa có mùi vị lạ, cộng với việc mẹ bôi tỏi lên đầu ti, bé sẽ bỏ bú.

Cách làm mất sữa khi cai sữa

Bên cạnh việc cai sữa cho con, mẹ có thể dùng các loại thảo dược giảm sữa như hoa lài, lá bạc hà cay, lá ngải đắng, ngò tây hoặc đun nước lá dâu tằm hoặc lá lốt để uống, giúp giảm khả năng tiết sữa, sữa ít và cạn dần tự khắc bé cũng không đòi ti nữa. Cụ thể như:

Sử dụng lá bắp cải

Sử dụng lá bắp cải để làm mất sữa

Lá bắp cải chứa các thành phần tự nhiên giúp tuyến sữa giảm dần hoạt động. Đồng thời có tác dụng làm dịu vùng ngực đang bị sưng lên. Để thực hiện cách này, bạn hãy rửa và lau khô lá trước khi sử dụng, sau đó bảo quản trong tủ lạnh. Đắp lá bắp cải lạnh trong vòng 2 giờ, khi chúng trở nên quá mềm thì hãy thay lá khác hoặc tiếp tục chườm lạnh cho đến khi ngực không còn cảm giác căng tức.

Uống thuốc giảm tiết sữa

Hiện có 3 loại thuốc làm mất sữa chính là bromocriptin, cabergolin và quinagolid. Cơ chế hoạt động chung của chúng đều là kháng dopamin, ức chế tiết hormone prolactin làm tuyến sữa ngừng tiết sữa. Tuy nhiên, trước khi sử dụng các mẹ hãy tìm hiểu những mặt lợi và hại của chúng, đồng thời hãy trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng.

Thực phẩm chứa cafein gây mất sữa: Sô cô la, cà phê, nước trà xanh

Uống cà phê dễ bị mất sữa

Lượng Cafein có trong cà phê, sô cô la và lá trà xanh… khi được nạp vào người dù chỉ là lượng nhỏ cũng sẽ gây ra cảm giác bứt rứt, khó ngủ, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa. Sự mất cân bằng này duy trì trong thời gian dài sẽ làm mẹ bị mất sữa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Ngoài ra, nếu mẹ sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày cũng sẽ làm tăng lượng

Estrogen trong cơ thể. Lượng estrogen tăng cao tỷ lệ nghịch với lượng prolactin được sản sinh ra, sẽ ức chế sản sinh hormone prolactin từ đó khiến lượng sữa giảm dần.

Ăn bạc hà làm mất sữa mẹ

Bạc hà có vị cay, tính mát, thường được dùng làm rau gia vị hoặc cho vào các loại nước giải khát mùa hè. Nhưng nó lại có thể làm huyết áp tăng cao, vì vậy trẻ nhỏ dưới 1 tuổi không nên dùng loại rau này. Đặc biệt, trong thời gian đang cho con bú, nếu mẹ ăn bạc hà sẽ khiến cho mùi vị sữa bị thay đổi, trẻ bú vào không tốt. Khi sử dụng loại lá này trong thời gian dài cũng có thể khiến lượng sữa giảm dần rồi mất hẳn.

Ăn lá bạc hà làm tiêu sữa

Không chỉ có bạc hà, muốn làm mất sữa khi cai sữa, các mẹ có thể ăn măng: măng tươi, măng khô, măng chua - được xếp vào một trong những loại thực phẩm mất sữa rất điển hình. Các chất trong măng gây ức chế tuyến sữa làm giảm lượng sữa tiết ra. Tuy nhiên, mẹ không nên ăn quá nhiều măng vì chất cyanide có trong măng còn có khả năng gây ngộ độc cho cả người mẹ và em bé khi ăn phải.

Bên cạnh việc sử dụng các loại thực phẩm để làm mất sữa khi cai sữa, các mẹ hãy kết hợp hút sữa theo giờ. Bởi việc cai sữa sẽ làm cho bầu ngực có thể trở nên đau đớn, căng cứng và thậm chí tăng nguy cơ mắc bệnh viêm vú. Khi muốn cai sữa, các mẹ hãy giảm số lần cho bé bú xuống và trong ngày đầu tiên hãy hút sữa sau 2 – 3 giờ, ngày thứ 2 sau mỗi 4 – 5 giờ hãy hút sữa 1 lần trong 5 phút, từ ngày thứ 3 thì hút sữa vừa đủ lâu để giảm bớt sự khó chịu.

Thực hiện kết hợp các mẹo cai sữa cho bé ở trên, sau 1 thời gian ngắn, sữa sẽ tiêu hết, các mẹ sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.