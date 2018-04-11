Hướng dẫn mẹ thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi

Bài học làm mẹ 11/04/2018 16:07

Nhiều gia đình muốn cho con đi du lịch nước ngoài mùa hè này. Tuy nhiên một số phụ huynh vẫn thắc mắc về thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bậc cha mẹ cách chuẩn bị hồ sơ làm hộ chiếu cho bé nhanh chóng nhất.

Hộ chiếu là gì?

Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/8/2017 quy định: Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Hộ chiếu quốc gia bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Thông thường, công dân Việt Nam nói chung có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh với các hoạt động đi lại, du lịch sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông. Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. 

Hướng dẫn mẹ thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi - Ảnh 1
Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu để xuất cảnh, nhập cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp chung với hộ chiếu quốc gia của cha mẹ có giá trị không quá 5 năm từ ngày cấp đến khi trẻ em đủ 14 tuổi và không được gia hạn.

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Chuyên viên Pháp lý Nguyễn Thị Ngọc Dung – Công ty Luật TNHH Khang Trí cho biết: “Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, hộ chiếu có thể được cấp riêng hoặc cấp chung vào hộ chiếu của cha mẹ theo đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ”.

Bà Dung cho biết, về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục làm hộ chiếu trẻ em dưới 1 tuổi, cha mẹ cần chuẩn bị: 1 tờ khai đề nghị cấp mới hộ chiếu có dấu xác nhận của Trưởng công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ cư trú.

Hướng dẫn mẹ thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi - Ảnh 2
Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cha mẹ còn chuẩn bị thêm các giấy tờ tùy theo trường hợp:

- Nếu cấp riêng hộ chiếu cho trẻ dưới 1 tuổi: Cha mẹ chỉ cần nộp bản sao giấy khai sinh. Nếu không có bản sao có thể sử dụng bản chính đối chiếu.

- Nếu cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ: Cần nộp kèm theo hộ chiếu của cha hoặc mẹ còn thời hạn ít nhất 1 năm.

Hướng dẫn mẹ thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi - Ảnh 3
Mẹ cần chuẩn bị đủ thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục làm hộ chiếu cho bé dưới 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ, cha hoặc mẹ nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trẻ thường trú hoặc tạm trú.

Thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về lệ phí cấp hộ chiếu, nếu làm thủ tục cấp hộ chiếu riêng cho bé dưới 1 tuổi, cha mẹ cần đóng 200.000 đồng. Trường hợp cấp hộ chiếu chung với cha hoặc mẹ mức đóng lệ phí là 50.000 đồng. 

Những sự thật trần trụi trong năm đầu làm mẹ không phải ai cũng nói cho bạn biết

Những sự thật trần trụi trong năm đầu làm mẹ không phải ai cũng nói cho bạn biết

Có những sự thật trần trụi đến ngỡ ngàng mà chẳng sách vở hay thậm chí những người dạn dày kinh nghiệm nào sẽ kể cho bạn nghe về những ngày đầu làm mẹ ngoài việc tự mình trải nghiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?