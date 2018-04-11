Hướng dẫn mẹ thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi

Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/8/2017 quy định: Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp chung với hộ chiếu quốc gia của cha mẹ có giá trị không quá 5 năm từ ngày cấp đến khi trẻ em đủ 14 tuổi và không được gia hạn.

Thông thường, công dân Việt Nam nói chung có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh với các hoạt động đi lại, du lịch sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông. Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Chuyên viên Pháp lý Nguyễn Thị Ngọc Dung – Công ty Luật TNHH Khang Trí cho biết: “Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, hộ chiếu có thể được cấp riêng hoặc cấp chung vào hộ chiếu của cha mẹ theo đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ”.

Bà Dung cho biết, về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục làm hộ chiếu trẻ em dưới 1 tuổi, cha mẹ cần chuẩn bị: 1 tờ khai đề nghị cấp mới hộ chiếu có dấu xác nhận của Trưởng công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ cư trú.

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cha mẹ còn chuẩn bị thêm các giấy tờ tùy theo trường hợp:

- Nếu cấp riêng hộ chiếu cho trẻ dưới 1 tuổi: Cha mẹ chỉ cần nộp bản sao giấy khai sinh. Nếu không có bản sao có thể sử dụng bản chính đối chiếu.

- Nếu cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ: Cần nộp kèm theo hộ chiếu của cha hoặc mẹ còn thời hạn ít nhất 1 năm.

Mẹ cần chuẩn bị đủ thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục làm hộ chiếu cho bé dưới 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ, cha hoặc mẹ nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trẻ thường trú hoặc tạm trú.

Thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 1 tuổi không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về lệ phí cấp hộ chiếu, nếu làm thủ tục cấp hộ chiếu riêng cho bé dưới 1 tuổi, cha mẹ cần đóng 200.000 đồng. Trường hợp cấp hộ chiếu chung với cha hoặc mẹ mức đóng lệ phí là 50.000 đồng.