Học hot mom Minh Trang cách duy trì nguồn sữa cho bé khi đi làm trở lại

Trên trang cá nhân, MC Minh Trang thường xuyên chia sẻ cùng các bà mẹ bỉm sữa về cách nuôi dạy 3 cô con gái tên thường gọi ở nhà là Daisy, Bánh Mỳ và Bơ. Khi con gái thứ 3 được gần 1 tháng tuổi, chị đã trở lại với công việc. Lúc này, rút kinh nghiệm từ hai lần chăm con trước, chị đã áp dụng cách làm hiệu quả nhưng vô cùng đơn giản để duy trì nguồn sữa cho con dưới đây.

Là MC truyền hình và là bà mẹ ba con nổi tiếng trong việc chăm con, trang Facebook của chị Nguyễn Minh Trang thu hút đông đảo người theo dõi, nhất là các chị em đã, đang và chuẩn bị làm mẹ.

Do đó, bà mẹ ba con khuyên các chị em nên hút sữa đều đặn hàng ngày. Nên chọn loại máy hút sữa thật êm, ít tiếng ồn và thẳng thắn chia sẻ nhu cầu hút sữa cho con với cấp trên để không còn tâm lý e ngại.

MC Tuổi đời mênh mông chỉ ra nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hiện tượng giảm và mất dần sữa của bản thân chị là không đảm bảo thời gian hút sữa đều đặn và không cho con bú trực tiếp nhiều nhất có thể. Vì tính chất công việc, không gian bất tiện hoặc tâm lí không thoải mái nên nhiều chị em ngại hút sữa cho con ở công sở.

MC Minh Trang luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa để hút sữa nhằm duy trì lượng sữa cần thiết cho con - Ảnh: FBNV

Thức ăn của trẻ trong 6 tháng đầu đời chính là nguồn sữa mẹ giàu dinh dưỡng. Do đó, các mẹ hãy nhớ thường xuyên hút sữa cho con. Ngoài ra, bất cứ khi nào ở nhà hoặc ở bên con, chị em nên cho con bú trực tiếp nhiều nhất có thể.

“Cho con bú trực tiếp chính là cách kích sữa hiệu quả nhất” – MC Minh Trang chia sẻ trên trang cá nhân.

Luôn giữ tinh thần và thái độ tích cực

Nhiều chị em sau sinh thường gặp một số vấn đề bất an về tâm lý dẫn đến hiện tượng sữa không tiết ra đủ để con bú hàng ngày. Quãng thời gian sau khi sinh đối với MC Minh Trang cũng mệt mỏi và nhạy cảm như những chị em khác.

Lúc này, chị đã tìm cách giải quyết vấn đề bằng việc nhờ những người thân bên cạnh giúp đỡ và học cách cân bằng cuộc sống. Bằng việc nghĩ và tin mình có đủ sữa cùng tinh thần tích cực và lạc quan, chị vẫn duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Vì giữ tinh thần lạc quan, tích cực nên nữ MC luôn có lượng sữa dồi dào để cho con bú - Ảnh: FBNV

Để thêm “vitamin tích cực” cho bản thân, bà mẹ ba con còn gợi ý các chị em tranh thủ mỗi lần hút sữa nên xem những đoạn phim hài, những clip ý nghĩa và tự động viên để tinh thần luôn phấn chấn.

Sinh hoạt điều độ

Các mẹ bỉm sữa trong thời gian nuôi con nhất thiết phải thực hiện nếp sống một cách khoa học: Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, không thức khuya quá 12 giờ đêm.

Về chế độ ăn uống, MC Minh Trang khuyên các chị em nên ăn đa dạng các nhóm chất. Hạn chế ăn các quán vỉa hè, không đảm bảo vệ sinh. Một số chị em văn phòng có thể chuẩn bị cơm mang đi làm. Một số khác không có điều kiện nấu cơm mang theo nên đặt cơm trưa ở những địa chỉ uy tín, chất lượng. Nếu hệ tiêu hóa của mẹ ảnh hưởng thì khi bé bú mẹ, sức khỏe của con cũng ảnh hưởng theo.

Uống đủ nước

Các chuyên gia thường khuyên chị em nên uống đủ 3 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều chị em khi đi làm thường không uống đủ lượng nước cần thiết. Để giải quyết tình trạng này, MC Minh Trang sẽ đong nước sẵn vào chai và mang đi làm.

Về các loại nước uống, chị chia sẻ trong bài viết: “Mình uống đa dạng đủ loại: nước lọc, sữa tươi, sữa hạt tự làm, nước rau luộc, nước ép hoa quả rau củ (tự ép mỗi ngày hoặc đặt 1 nơi làm nước ép tin tưởng, đặt theo tháng, họ giao định kỳ mỗi ngày cho mình, dù ngại cũng phải cố uống cho hết vì tiếc tiền)”.

Không lạm dụng các loại thuốc, sản phẩm lợi sữa không rõ nguồn gốc

Một kinh nghiệm xương máu nữ MC chia sẻ đến các chị em là không nên uống quá nhiều sản phẩm lợi sữa vì thực tế không có quá nhiều tác dụng.

Thời điểm sinh con gái đầu, chị uống chè vằng 2 lít/ngày. Tuy nhiên, vì uống quá nhiều chè vằng nên không thể uống thêm các thức uống giàu dinh dưỡng khác, kèm theo tâm lý bất an khiến chị mất sữa khi con mới 8 tháng tuổi.

Đến khi sinh con gái thứ hai, chị “nói không” với chè vằng và các thức uống lợi sữa. Thay vào đó, nữ MC uống chủ yếu là sữa, nước hoa quả rau củ. Tuy nhiên, chị chỉ nhớ ra và uống khi gần hết sữa nên vẫn mất sữa sớm.

Do đó, bản thân chị rút ra kinh nghiệm là đừng quá lạm dụng các thức uống lợi sữa. Nếu tìm ra một sản phẩm thực sự tốt, chị em có thể dùng nhưng không nên uống nhiều.

Nữ MC đã biết cách uống đa dạng các loại nước uống để duy trì nguồn sữa mẹ sau sinh - Ảnh: FBNV

Mặt khác, nữ MC cũng cho biết trên thực tế, nhiều chị em tìm đủ mọi phương pháp duy trì sữa mẹ lâu dài nhưng lượng sữa vẫn giảm dần và hết. Lúc này, chị em không nên quá căng thẳng.

“Hãy khóc thật to, dành 1 buổi để khóc cũng được nếu muốn, rồi gạt nước mắt đi và tiếp tục ôm con rồi mỉm cười nhé, vì sữa mẹ tuy quan trọng thật nhưng hết sữa không có nghĩa là con không sống nổi nữa. Tinh thần của mẹ không đảm bảo, mẹ suốt ngày căng thẳng, ủ rũ, buồn rầu… mới là thứ nguy hiểm nhất với một đứa trẻ ấy” – MC Minh Trang nhắn nhủ.