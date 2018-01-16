Dù bận rộn đến đâu, mẹ cũng đừng quên đọc sách cho trẻ vì những lợi ích không ngờ này

Tuy nhiên, khi biết được những ích lợi to lớn của việc đọc sách sau đây, các bậc phụ huynh nên hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ khi còn nhỏ.

Đa số trẻ em hiện nay thường thích thú với việc xem các chương trình truyền hình, chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội hơn đọc sách. Nguyên nhân là do nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa chú trọng đến việc đọc của con.

Mẹ bầu đọc sách trong thời kỳ mang thai cũng là một trong những phương pháp thai giáo khoa học giúp trẻ sớm hình thành hệ thống ngôn ngữ. Giai đoạn sơ sinh, mẹ nên kể cho trẻ nghe những mẩu chuyện như một cách giao tiếp tích cực cùng con.

Nếu không biết cách hát ru, mẹ hãy đọc sách cho trẻ trước khi đi ngủ. Mỗi tối, mẹ hãy dành thời gian đọc sách cùng bé để con học cách phát âm, làm giàu vốn từ vựng và dễ đi vào giấc ngủ.

Ở các nước phương Tây, trẻ em sinh ra đã được cha mẹ định hướng các thể loại sách để đọc. Các chuyên gia cho biết, trẻ có yêu thích đọc sách hay không phần lớn phụ thuộc vào các ông bố bà mẹ. Nếu cha mẹ truyền cho con cảm hứng đọc thì con sẽ yêu thích việc đọc sách ngay từ khi còn nhỏ và dần hình thành nên văn hóa đọc.

Mẹ nên truyền cảm hứng đọc cho trẻ để con sớm hình thành văn hóa đọc - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ ham đọc sách có cơ hội thành công trong học tập và trong cuộc sống về sau. Đặc biệt là khả năng lựa chọn và ra quyết định cũng vượt trội hơn những trẻ không có thói quen đọc sách.

Giúp trí tưởng tượng thêm phong phú

Những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ mẹ kể hàng đêm sẽ khiến trí tưởng tượng của bé phong phú hơn. Những khu rừng rộng lớn, những tòa lâu đài nguy nga, công chúa, hoàng tử… sẽ dần hiện ra trong tâm trí trẻ. Chúng sẽ vô cùng thích thú khi vừa nghe mẹ kể chuyện, vừa tưởng tượng ra những cảnh sắc thần tiên trong đầu.

Gắn kết tình cảm mẹ con

Hai mẹ con cùng đọc sách và bàn luận về nội dung câu chuyện không những tăng khả năng ngôn ngữ mà còn giúp tình mẹ con thêm gắn bó. Sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, mẹ và bé ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích, sợi dây liên kết giữa mẹ con sẽ càng sâu sắc hơn. Đồng thời, chỉ số cảm xúc của con cũng không ngừng được nâng cao.

Tăng khả năng tư duy và trí thông minh

Cốt truyện mạch lạc trong từng câu chuyện thiếu nhi sẽ giúp tư duy bé phát triển một cách logic, chỉ số IQ cải thiện đáng kể. Bé sẽ có những thắc mắc ngây ngô về nhân vật, nội dung.

Sau khi kể chuyện, mẹ nên hỏi trẻ những câu xoay quanh nội dung câu chuyện để con tăng cường khả năng liên kết, xâu chuỗi sự việc. Hoạt động này sẽ làm con thông minh hơn, học tốt hơn.

Làm giàu ngôn ngữ

Đọc sách cho bé hàng đêm tức là mẹ đã cung cấp cho con một lượng lớn từ vựng. Hành động này lặp đi lặp lại giúp bé biết cách nắm vững ngôn ngữ và khả năng dùng từ trong giao tiếp cũng như hành văn.