Chuyên gia nhi chia sẻ về 'hình phạt Time Out': Phương pháp dạy con hiện đại, không đòn roi, mắng nhiếc

- Cha mẹ bình tĩnh yêu cầu trẻ vào khu vực Time Out và cho trẻ 1 lý do ngắn gọn với giọng nghiêm trầm, không tranh luận hay la mắng kiểu "hổ báo", không chấp nhận xin lỗi khi lệnh "Time Out" được ban ra.

Time Out hay còn gọi là “góc bình yên” là hình thức kỷ luật khi trẻ làm sai việc gì đó sẽ được yêu cầu ngồi lặng yên trên ghế hoặc trong phòng riêng để bình tĩnh và suy nghĩ về những gì chúng đã làm trong khoảng thời gian nhất định. Đây là phương pháp giáo dục mà ngày nay được nhiều bố mẹ lựa chọn bởi ít gây tổn thương so với đánh đòn, mắng nhiếc vì nó không liên quan tới lạm dụng thể chất hay qua lời nói.

- Chọn khu vực Time Out cần đảm bảo không có các yếu tố gây xao nhãng như TV, đồ chơi, giường, ghế sofa hoặc nơi có nhiều người sinh hoạt. Khu vực Time Out là nơi làm cho trẻ có cảm giác "chán nhất", chính sự chán này làm não bộ trẻ hoạt động suy nghĩ về nhận thức.

- Trẻ sẽ ở vùng Time Out với kiểm soát của bạn với số phút bằng số tuổi của trẻ. Không đồ chơi, không tranh luận, bỏ qua hết những hành vi của trẻ trong lúc Time Out như khóc, la hét, nằm lăn ăn vạ… nhưng bạn vẫn ở sát trẻ để kiểm soát những hành vi của trẻ.

- Kết thúc Time Out là lúc bạn và trẻ cần nói chuyện. Câu chuyện nên gồm 3 nội dung: Tại sao con lại phải ngồi vào đây? Làm sao để con không phải vào khu vực này nữa? Cách mà con cho mẹ biết con gặp khó khăn để mẹ hỗ trợ thay vì con cư xử bằng thái độc ương bướng hay hành động la hét, khóc lóc?".

Time Out hay còn gọi là “góc bình yên” là hình thức kỷ luật khi trẻ làm sai, trẻ được yêu cầu ngồi riêng ra một góc - Ảnh minh họa: Internet

Những câu hỏi xung quanh phương pháp kỷ luật "Time Out"?

Đây là những băn khoăn của cha mẹ trong quá trình thực hiện Time Out cho trẻ.

1. Trẻ đòi đi vệ sinh lúc thực hiện Time Out, tôi phải làm sao?

Bố mẹ không cần chú ý đến những gì trẻ nói trong lúc Time Out vì thực tế thời gian Time Out là rất ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt cá nhân của trẻ. Một điều mà chắc chắn bạn sẽ gặp nếu bạn cho trẻ đi vệ sinh lúc Time Out là trẻ sẽ biết dùng lý do này để ra khỏi Time Out sớm hơn quy định cho những lần sau. Trong trường hợp, trẻ thật sự cần thiết đi vệ sinh, bạn có thể cho bé đi vệ sinh, nhưng bạn không nói hoặc hành động gì, chỉ hỗ trợ bé đi vệ sinh. Sau khi kết thúc, bạn đưa bé vào vùng Time Out lại và thời gian được tính tiếp tục.

2. Trẻ đòi hoặc tự ý ra khỏi vùng Time Out trước khi bạn cho phép thì phải làm sao?

Bạn yêu cầu hoặc bế bé vào lại vùng Time Out. Bên cạnh đó, bạn cho trẻ biết điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ phá luật Time Out. Ví dụ, trẻ sẽ không được sử dụng chiếc xe đạp ngày hôm nay hoặc cuối tuần này con sẽ không được ra nhà sách để mua... Điều này sẽ cho bé sự tự lựa chọn, một quy trình cần thiết cho phát triển nhận thức. Ví dụ, sau khi bạn bế bé vào lại Time Out, bạn có thể nói với giọng nghiêm: "Nếu con ra ngoài 1 lần nữa, Time Out sẽ kết thúc và con sẽ không được sử dụng chiếc xe đạp hôm nay. Nếu con im lặng đợi hết thời gian Time Out, con có thể sử dụng chiếc xe đạp".

Khi bạn đưa ra luật này, thì phải giữ đúng luật này hết cả ngày, hoặc đúng giao kèo. Bài học trẻ học được là phải chọn 1 lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, dù nó là xấu nhất.

3. Trẻ lấy đồ chơi ra chơi hoặc lên giường giả vờ nằm ngủ trong thời gian Time Out, tôi nên làm gì?

Một nguyên tắc quan trọng mà bạn cần tuân thủ và cũng cần cho trẻ biết sự tồn tại của nguyên tắc này để trẻ tôn trọng nó trong suốt Time Out. Nguyên tắc đó là: Trẻ không được có bất kỳ món đồ chơi hoặc có yếu tố nào làm trẻ sao nhãng trong thời gian Time Out, ví dụ như TV, giường, điện thoại hoặc ghế sofa. Trẻ cần 1 khoảng lặng đủ lâu, mà không có bất kỳ thứ gì làm trẻ sao nhãng, lúc này nó sẽ làm trẻ rơi vào khoảng thời gian "chán nhất". Điều này sẽ kích thích tầng 2 của não bộ cho các hoạt động kiểm soát cảm xúc và phát triển nhận thức đúng sai cho một hành vi.

Để đảm bảo nguyên tắc này được thực thi, bạn chọn vùng Time Out không có các yếu tố gây sao nhãng ở trên và tránh nơi mà mọi người trong nhà thường xuyên sinh hoạt, nói chuyện. Bạn có thể quy ước với thành viên trong gia đình là họ có thể tạo điều kiện im lặng khi trẻ đang vào Time Out, điều này rất cần thiết cho con trẻ chúng ta học hỏi tốt hơn về kiểm soát cảm xúc.

4. Trẻ ương bướng nơi công cộng, làm sao tôi có thể tìm vùng Time Out?

Cũng rất thường khi trẻ thể hiện cơn lốc ăn vạ nơi công cộng như siêu thị, nhà hàng, nhà sách hoặc nhà thờ. Đầu tiên, bạn hãy tìm góc nào đó mà cơn lốc ăn vạ của trẻ không gây quá nhiều phiền phức cho mọi người, như khu vực bên ngoài hoặc khu vực gần nhà vệ sinh. Nếu trẻ vẫn giữ thái độ không đúng, hãy dùng Time Out và nhìn bức tường là vùng Time Out.

5. Nhà có hai con, cả hai con thường dành đồ chơi và đánh chọc ghẹo nhau, tôi nên làm sao?

Đầu tiên bạn nên xác định trẻ nào là nguyên nhân của vấn đề và có thể áp dụng Time Out lên trẻ đó và món đồ chơi sẽ được cất đến cuối ngày và cả hai anh em không ai được chơi. Nếu bạn không xác định được con nào là nguyên nhân hoặc cả hai đều có tương tác chọc ghẹo qua lại, bạn hãy Time Out món đồ chơi và cho lý do ngắn gọn tại sao. Điều này sẽ cho hai trẻ hiểu được cách kiểm soát bản thân.

Khu vực Time Out cần chú ý, không có các yếu tố làm trẻ sao nhãng ví dụ như TV, giường, điện thoại hoặc ghế sofa - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ từ Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố giúp các bậc phụ huynh tìm được một phương pháp dạy con phù hợp, tránh dùng bạo lực tác động lên sự phát triển tinh thần non nớt của con trẻ.

Nguồn: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố