Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con "chân dài như sếu" sắp vượt mẹ

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã từng là cặp đôi đẹp nhất nhì ở trong giới showbiz Việt Nam, mặc dù là hai người đã “đường ai nấy đi” nhưng mà hai cái tên là Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã luôn được khá nhiều người nhắc đến, ngoài những sự tiếc nuối thì bên cạnh đó còn là sự ngưỡng mộ.

Bảo Tiên sinh năm 2008 có tên thân mật là Devon - "trái ngọt" được hình thành trong cuộc hôn nhân 9 năm của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Hiện tại, dù cả 2 đã ly hôn nhiều năm nhưng hành trình lớn lên của cô bé vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Đứng cạnh người mẹ nổi tiếng nhất nhì showbiz nhưng Bảo Tiên lại không hề tỏ ra kém cạnh. Nhan sắc đời thường của con gái Trương Ngọc Ánh cũng đủ khiến dân tình ‘xỉu up, xỉu down’ vì quá xinh đẹp.

Dù đã ly hôn được hơn 7 năm nhưng Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn vẫn thường xuyên liên lạc và cùng chăm lo cho con gái Bảo Tiên. Đây là một trong những cặp đôi Vbiz hiếm hoi chia tay trong êm đẹp và chưa từng xảy ra tranh chấp hay đấu tố trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên Hương Ga thường chia sẻ hình ảnh thân thiết với ái nữ. Gần đây nhất, Trương Ngọc Ánh đã đăng tải những bức hình chụp với con gái, kèm dòng tâm sự cho thấy nữ diễn viên và con có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Không chỉ xinh xắn, học giỏi, Bảo Tiên còn là cô bé sống rất tình cảm.

Chia sẻ với truyền thông, Trương Ngọc Ánh cho biết từ nhỏ, Bảo Tiên luôn khiêm tốn nhưng thẳng thắn, thích tự lập và yêu trải nghiệm nhiều điều mới. Tới độ tuổi dậy thì, tính cách bé không thay đổi nhiều, cô bé chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách giao tiếp, biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.

Nữ diễn viên cũng cho biết, hai mẹ con là bạn tri kỷ. Cô không giấu được sự tự hào khi có được một cô con gái tình cảm, thường mua hoa, chuẩn bị quà cho mẹ vào các ngày lễ. Thời gian qua, Bảo Tiên luôn có mặt ở các sự kiện cùng với mẹ.

Ở độ tuổi dậy thì, Bảo Tiên được mẹ nuôi dạy khéo léo nên được nhiều người nhận xét là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù bận rộn với lịch trình công việc, Trương Ngọc Ánh vẫn sắp xếp thời gian để cùng con trò chuyện, tâm sự, dạo phố, mua sắm,...

Được biết dù mới 15 tuổi nhưng Bảo Tiên đã cao trên 1m70, cô bé cũng tự xây dựng cho mình những thói quen sống rất tốt để cao lớn và ngày càng xinh đẹp. Cô bé luôn đi ngủ vào 10 giờ tối để có thể thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau.

Bảo Tiên cũng rất thích các hoạt động thể dục thể thao, cô bé thường chạy bộ, tập võ mỗi tuần. Khi đi du lịch, Bảo Tiên biết tận hưởng nhiều trò chơi ngoài trời như lướt ván và các trò chơi mạo hiểm. Đặc biệt, bơi lội là môn thể thao mà cô bé thích nhất.

Con gái Trương Ngọc Ánh còn được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai.

Ngoài cuộc sống sinh hoạt cực sang chảnh, Bảo Tiên cũng được học hành trong môi trường tốt nhất. Cô bé đang học tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc được mở tại TP.HCM. Theo công bố của trường trên trang web chính thức, mức học phí dành cho học sinh như Bảo Tiên là gần 600 triệu đồng mỗi năm. Tiền học phí cũng tăng dần theo từng lớp học.

Dù con gái có nhiều tố chất tốt phù hợp với showbiz nhưng Trương Ngọc Ánh từng khẳng định cô không gò ép con phải theo đuổi con đường nghệ thuật giống bố mẹ.

Hình ảnh mới nhất của Bảo Tiên được mẹ đăng tải trên mạng xã hội.