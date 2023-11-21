Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con "chân dài như sếu" sắp vượt mẹ

Bài học làm mẹ 21/11/2023 09:41

Bảo Tiên sở hữu ngoại hình xinh đẹp, chiều cao nổi bật trên 1m70 cùng cuộc sống sang chảnh đúng chất "tiểu thư".

Bảo Tiên sinh năm 2008 có tên thân mật là Devon - "trái ngọt" được hình thành trong cuộc hôn nhân 9 năm của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Hiện tại, dù cả 2 đã ly hôn nhiều năm nhưng hành trình lớn lên của cô bé vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã từng là cặp đôi đẹp nhất nhì ở trong giới showbiz Việt Nam, mặc dù là hai người đã “đường ai nấy đi” nhưng mà hai cái tên là Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã luôn được khá nhiều người nhắc đến, ngoài những sự tiếc nuối thì bên cạnh đó còn là sự ngưỡng mộ.

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 1
Bảo Tiên là con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn.

Dù đã ly hôn được hơn 7 năm nhưng Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn vẫn thường xuyên liên lạc và cùng chăm lo cho con gái Bảo Tiên. Đây là một trong những cặp đôi Vbiz hiếm hoi chia tay trong êm đẹp và chưa từng xảy ra tranh chấp hay đấu tố trên mạng xã hội.

Đứng cạnh người mẹ nổi tiếng nhất nhì showbiz nhưng Bảo Tiên lại không hề tỏ ra kém cạnh. Nhan sắc đời thường của con gái Trương Ngọc Ánh cũng đủ khiến dân tình ‘xỉu up, xỉu down’ vì quá xinh đẹp. 

Nữ diễn viên Hương Ga thường chia sẻ hình ảnh thân thiết với ái nữ. Gần đây nhất, Trương Ngọc Ánh đã đăng tải những bức hình chụp với con gái, kèm dòng tâm sự cho thấy nữ diễn viên và con có mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 2

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 3

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 4

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 5

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 6

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 7

Không chỉ xinh xắn, học giỏi, Bảo Tiên còn là cô bé sống rất tình cảm.

Chia sẻ với truyền thông, Trương Ngọc Ánh cho biết từ nhỏ, Bảo Tiên luôn khiêm tốn nhưng thẳng thắn, thích tự lập và yêu trải nghiệm nhiều điều mới. Tới độ tuổi dậy thì, tính cách bé không thay đổi nhiều, cô bé chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách giao tiếp, biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.

Nữ diễn viên cũng cho biết, hai mẹ con là bạn tri kỷ. Cô không giấu được sự tự hào khi có được một cô con gái tình cảm, thường mua hoa, chuẩn bị quà cho mẹ vào các ngày lễ. Thời gian qua, Bảo Tiên luôn có mặt ở các sự kiện cùng với mẹ.

Ở độ tuổi dậy thì, Bảo Tiên được mẹ nuôi dạy khéo léo nên được nhiều người nhận xét là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù bận rộn với lịch trình công việc, Trương Ngọc Ánh vẫn sắp xếp thời gian để cùng con trò chuyện, tâm sự, dạo phố, mua sắm,...

Được biết dù mới 15 tuổi nhưng Bảo Tiên đã cao trên 1m70, cô bé cũng tự xây dựng cho mình những thói quen sống rất tốt để cao lớn và ngày càng xinh đẹp. Cô bé luôn đi ngủ vào 10 giờ tối để có thể thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau. 

Bảo Tiên cũng rất thích các hoạt động thể dục thể thao, cô bé thường chạy bộ, tập võ mỗi tuần. Khi đi du lịch, Bảo Tiên biết tận hưởng nhiều trò chơi ngoài trời như lướt ván và các trò chơi mạo hiểm. Đặc biệt, bơi lội là môn thể thao mà cô bé thích nhất.

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 8

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 9

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 10

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 11

Con gái Trương Ngọc Ánh còn được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai.

Ngoài cuộc sống sinh hoạt cực sang chảnh, Bảo Tiên cũng được học hành trong môi trường tốt nhất. Cô bé đang học tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc được mở tại TP.HCM. Theo công bố của trường trên trang web chính thức, mức học phí dành cho học sinh như Bảo Tiên là gần 600 triệu đồng mỗi năm. Tiền học phí cũng tăng dần theo từng lớp học.

Dù con gái có nhiều tố chất tốt phù hợp với showbiz nhưng Trương Ngọc Ánh từng khẳng định cô không gò ép con phải theo đuổi con đường nghệ thuật giống bố mẹ.

 Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 12

Bảo Tiên 15 tuổi nhan sắc chuẩn hoa hậu tương lai, Trương Ngọc Ánh tiết lộ bí quyết nuôi con 'chân dài như sếu' sắp vượt mẹ - Ảnh 13

Hình ảnh mới nhất của Bảo Tiên được mẹ đăng tải trên mạng xã hội.

 

Từ khóa:   Con gái cha mẹ gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi