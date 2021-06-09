Ly kỳ thú ‘săn’ nấm mối đêm: Đi từ 2 giờ sáng, chỉ người ‘nhẹ vía’ mới gặp, ‘mắc hơn vàng’ mà không đủ bán

Đầu tháng 6 khi mà những cơn mưa chuyển mùa vừa dứt, nắng lên rợp trời cũng là lúc nấm mối vào mùa. Chỉ xuất hiện nhiều vào các tháng hè, khi mà thời tiết nóng ẩm, nấm mối được người dân Bình Phước trân trọng, xem như thức quà mà mỗi năm chỉ được "tặng" một lần.

Nấm mối là sản phẩm của loài mối sống trong lòng đất kết hợp cùng đất ẩm tạo thành. Đối với "thủ phủ cao su" Bình Phước, con mối cũng biết thích nghi, toàn làm tổ trong rừng cao su nên mỗi đêm cầm đèn đi "săn" nấm mối, người dân nơi đây lại vào thẳng rừng cao su. Nấm mối tại Bình Phước đa số tập trung tại rừng cao su - Ảnh: Đồng Hao Người hái nấm chuyên nghiệp chỉ hái nấm bằng tay để tránh động tới tổ mối - Ảnh: Đồng Hao Đối với những "dân chuyên săn nấm mối", công việc sẽ bắt đầu vào độ 2 - 3 giờ sáng lúc mà trời vẫn còn tối đen như mực. Khi đó, nấm mối vừa mới trồi lên, chỉ cần tinh mắt thì pha đèn pin sẽ thấy. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, những người "nặng vía" sẽ không dễ tìm được nấm mối dù cho có sẵn một bụi nấm mối lù lù ngay trước mắt.

Người 'nhẹ vía' sẽ dễ tìm thấy nấm mối hơn - Ảnh: Đồng Hao Càng đi sớm, càng có thể hái được nhiều nấm - Ảnh: Đồng Hao Một điều đặc biệt khác ở nấm mối là không bao giờ được sử dụng đồ sắt để thu hoạch. Bởi vì đặc tính của loài mối sẽ bỏ đi nếu nghe mùi sắt, điều này cũng làm cho nấm mối không thể mọc lại ở nơi cũ nữa. Nhưng may thay chỉ cần dùng tay là có thể dễ dàng thu hoạch nấm. Nấm mối dễ hái, chỉ cần dùng không quá nhiều lực vẫn có thể kéo cây nấm lên dễ dàng - Ảnh: Đồng Hao Bởi vì chỉ xuất hiện vào 1 khoảng thời gian cố định trong năm và mỗi lần xuất hiện chỉ vài tuần cho nên loại nấm này luôn trong tình trạng "cung ít hơn cầu". Vì lý do trên, giá nấm mối luôn ở mức "đắt đỏ" nhưng vẫn được nhiều người "sành ăn" tìm mua.

Canh nấm mối giữ trọn vị ngọt tự nhiên của nấm - Ảnh: Đồng Hao Nấm mối kho tiêu đậm đà vị nấm, vô cùng đưa cơm - Ảnh: Đồng Hao Nấm mối xào muối ớt lạ miệng mà ngon vô cùng - Ảnh: Đồng Hao Theo ghi nhận, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 cũng là giai đoạn chuyển mùa trong năm là lúc nấm mối xuất hiện nhiều nhất tại Bình Phước. Nhiều gia đình chuyên đi săn nấm mối có thể kiếm tiền triệu mỗi đêm khi vào mùa nấm. Với nguyên liệu chính là nấm mối, một bữa ăn ngon lành đã hoàn thành - Ảnh: Đồng Hao Nấm mối chế biến được rất nhiều món ăn khác nhau như xào tỏi, nấu cháo, đổ bánh xèo,... nhưng chung quy lại người ta mê nhất ở nấm mối là cái vị ngọt đặc trưng riêng biệt "có 1 không 2".

'Hết sảy con bà Bảy' với các món ngon 'độc nhất vô nhị' được chế biến từ 'thần dược' nấm mối Nấm mối là loại thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và hương vị thơm ngon nên dù có giá thành cao thì vẫn được nhiều người chọn để đưa vào bữa ăn hàng ngày.

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