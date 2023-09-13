Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 13/9/2023

Bạn sẽ cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với nửa kia ngay hôm nay để giải tỏa căng thẳng đã làm phiền bạn bấy lâu nay. Tận dụng mọi cơ hội để ở một mình với người ấy và dành thời gian vui vẻ bên nhau. Hãy thử làm điều gì đó sáng tạo cùng nhau. Đó có thể là thực hiện một sở thích chung hoặc bất kỳ hoạt động xã hội nào trong ngày. Nó sẽ không chỉ khiến bạn bận rộn mà còn đảm bảo rằng bạn sẽ cải thiện được sự thân mật của mình.

Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để nghiêm túc giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của bạn, đặc biệt là những vấn đề thường xuyên gây ra cãi vã. Hiểu được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và nhanh chóng giải quyết mọi việc bằng cách hợp tác cùng nhau. Ngay cả khi bận rộn, bạn cũng phải dành chút thời gian để bày tỏ với đối phương rằng mối quan hệ của cả hai quan trọng như thế nào. Cùng nhau lên kế hoạch cho điều gì đó đặc biệt, như xem phim hoặc nghe nhạc vào buổi tối để thư giãn.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Mối quan hệ yêu đương của bạn là điều mà bạn nên tập trung vào. Những hiểu lầm nhỏ cũng có thể gây ra sự bực bội. Hơn nữa, những vấn đề trong chuyên môn của bạn sẽ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn trong ngày hôm nay. Hãy cố gắng hết sức và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào để cả hai bạn đều có thể tích cực tham gia vào cuộc sống của nhau. Ngay cả nỗ lực nhỏ nhất cũng có ý nghĩa trong ngày hôm nay, vì vậy hãy cố gắng tạo ra điều gì đó đặc biệt cho người ấy của bạn.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Hiểu cách mối quan hệ của bạn nhanh chóng leo thang lên cấp độ tiếp theo là điều cần thiết. Bạn có thể ghi lại những ghi chú quan trọng cho bản thân và đảm bảo rằng đối phương cũng tham gia bình đẳng vào các vấn đề gia đình. Hai bạn có thể thử nghiệm những công việc mới như cùng nhau dọn giường hoặc nướng bánh để cải thiện sự thân mật giữa cả hai người. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi bạn bắt đầu tập trung vào các vấn đề về niềm tin.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn phải phân chia trách nhiệm giữa mình và đối phương để tránh những trục trặc trong mối quan hệ. Hãy lắng nghe lời nói của đối phương để người kia không cảm thấy bị phớt lờ. Nếu bạn vẫn còn độc thân thì bây giờ là lúc để bạn thử sức và mạo hiểm. Bạn cần giao tiếp xã hội để tạo ra những kết nối mới giúp đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu tình yêu của mình.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Hôm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện những điều chỉnh nhất định trong mối quan hệ của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không làm theo lời khuyên của bạn bè hoặc đồng nghiệp. Chỉ vì bạn biết họ không có nghĩa là lời khuyên đó là đúng. Cái tôi của bạn không được xen vào giữa mối quan hệ, nếu không nó có thể phá hỏng mối quan hệ của bạn. Vợ chồng hãy cùng nhau nỗ lực để có thể thoát khỏi vấn đề về niềm tin một cách dễ dàng.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn sẽ gặp một số bất đồng với người yêu của mình ngày hôm nay. Chà, bạn cần hiểu rằng bạn và đối tác của mình có những suy nghĩ khác nhau là bình thường. Bạn không nên tập trung vào “ai sẽ thắng”. Thay vào đó, hãy suy nghĩ về toàn bộ tình huống từ quan điểm của đối phương và sau đó quyết định xem phải làm gì. Mặt khác, những người độc thân nên bắt đầu dành chút thời gian để tìm hiểu bản thân trước.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hôm nay, bạn phải xử lý mối quan hệ yêu đương của mình một cách cẩn thận và quan tâm. Nếu bạn đã kết hôn, bạn có thể nhận được tin vui với tư cách là một cặp đôi. Lên kế hoạch mọi việc theo lịch trình của cả hai để có thể dành chút thời gian bên nhau sau một ngày bận rộn. Bạn có thể khó chịu với điều gì đó mà đối phương đã vô tình nói ra. Hãy dành chút thời gian cho đến khi bạn nhận thức được mối quan hệ của mình đang diễn ra như thế nào. Theo đó, bạn có thể giao tiếp với người ấy của mình vào đúng thời điểm.

Nhân mã (23/11-21/12)

Bây giờ là thời điểm để nâng cao mối quan hệ của bạn. Hãy cùng nhau làm điều gì đó sáng tạo ngay hôm nay, chơi một số trò chơi và tận hưởng niềm vui. Không phải ngày nào người ấy cũng tỏ ra quan tâm đến khả năng của bạn, vì vậy hãy cố gắng có những cuộc trò chuyện hiệu quả. Hãy thể hiện sự yêu thương và quan tâm nhiều nhất có thể để bạn có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách tốt nhất. Không có gì phải lo lắng vì đối phương cũng sẽ chọn con đường tương tự cho một chuyến đi chơi lãng mạn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Chuyện tình cảm của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của người thứ ba trong ngày hôm nay. Nó có thể gây ra sự nghi ngờ nhưng hãy cố gắng chắc chắn trước khi bạn có bất kỳ hành động nào chống lại người ấy của mình. Hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong khi bạn vẫn nhận thức được tình hình. Nếu bạn còn độc thân và có cảm tình với ai đó, khả năng cao là họ sẽ gọi cho bạn để gặp gỡ và đi chơi. Sự trung thực của bạn sẽ giúp bạn cải thiện mối quan hệ với người đó ngày hôm nay.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng lại mối quan hệ yêu đương của bạn. Dù cảm thấy bực bội cũng nên bày tỏ để hai bên có mối quan hệ rõ ràng với nhau. Để khiến bạn ngạc nhiên, nửa kia của bạn cũng có thể cởi mở về những vấn đề quan trọng gây rắc rối cho nghề nghiệp của bạn. Với một ngày bận rộn, có lẽ không thể dành nhiều thời gian hơn được. Tuy nhiên, bạn thật may mắn khi có được một người bạn đời khá thấu hiểu và đối phương sẽ vui vẻ hỗ trợ bạn.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn phải thể hiện những mối quan tâm thực sự của mình trong mối quan hệ yêu đương thay vì né tránh nó. Bạn có thể nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn theo thời gian, nhưng bạn sẽ không có được thời điểm hoàn hảo như hôm nay để bày tỏ cảm xúc của mình. Nếu hành động nào đó của đối phương khiến bạn khó chịu, hãy nói ra mà không khiến đối tác cảm thấy tội lỗi. Nó sẽ phục vụ rất nhiều mục đích và bạn cũng sẽ có thể tập trung trở lại vào tình yêu. Ngoài ra, hãy lên kế hoạch cho một chuyến đi đến một địa điểm gần đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.