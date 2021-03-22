Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Ba 23/3/2021: Kim Ngưu thuận lợi trong công việc, Cự Giải hốt bạc từ việc kinh doanh suôn sẻ

Trong ngày hôm nay, Ma Kết trở nên nhạy cảm và thấu cảm hơn với những cảm xúc của mọi người xung quanh. Bạn nỗ lực để xoa dịu và ổn định cảm xúc của mọi người. Điều này khiến mọi người có cảm giác an toàn và muốn được ở bên cạnh bạn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của Ma Kết và người ấy đang được mọi người ủng hộ và chúc phúc. Công việc của bạn trong hôm nay sẽ không có nhiều biến động tiêu cực.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình là cung hoàng đạo ngây thơ, dễ thương và đi đâu cũng nhận được sự yêu chiều của người khác. Chính vì điều này mà bạn luôn gặp được quý nhân trong cuộc sống giúp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tử vi hàng ngày cho thấy rằng các hành tinh sẽ mang đến cho Bảo Bình khả năng sáng tạo bất ngờ, sẽ có những ý tưởng thú vị bất chợt lóe lên trong đầu bạn và từ đó cơ hội để bạn tăng thu nhập cũng xuất hiện.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Hồng, xanh lam

Giờ may mắn: 8h-9h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Đây là một ngày mà Song Ngư cần quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Bạn hãy lên lịch trình cho buổi tập và thực hiện nghiêm túc. Điều đó sẽ giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể đấy. Chuyện tình cảm của Song Ngư hôm nay có khá nhiều biến động. Sự ghen tuông vô lý có thể làm giảm sự quyến rũ của bạn đấy. Trong công việc, tuần này Song Ngư nên tự giác hoàn thành những nhiệm vụ của mình và đừng trông chờ vào sự trợ giúp của người khác.

Con số may mắn: 14

Màu may mắn: Trắng, tím

Giờ may mắn: 18h-19h

Cô nàng Bạch Dương có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc và bạn có nhiều cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Cô nàng Bạch Dương có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc và bạn có nhiều cơ hội mới. Tình hình tài chính ổn định, bạn không có nhiều khoản phải chi tiêu trong ngày hôm nay. Về tình cảm, Bạch Dương có vẻ hơi khô khan, bạn thường đưa ra đề tài công việc vào các buổi hẹn hò khiến đối phương không hài lòng cho lắm. Hãy dành thời gian tìm hiểu đối phương để tìm cách trung hòa giữa tình cảm và công việc nhé.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Xanh lam, xanh dương

Giờ may mắn: 21h-22h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Tử vi hôm nay cho biết, Kim Ngưu có một ngày thứ Ba khá tuyệt vời khi mà công việc mang tới cho bạn những thông tin tốt lành. Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc, cuối cùng cũng tới ngày bạn hái được quả ngọt, cấp trên cảm thấy rất hài lòng với kết quả công việc của bạn.

Tình hình sức khỏe của chòm sao này khá ổn định, bạn làm việc với tinh thần vô cùng hào hứng, phấn khởi, những ý tưởng hay ho được ra đời. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp khiến bạn không thể bỏ lỡ việc biến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn.

Con số may mắn: 10

Màu may mắn: Xám, trắng

Giờ may mắn: 6h-7h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Sức khỏe của Song Tử không được ổn cho lắm, vì vậy bạn đừng quên áp dụng những biện pháp thiết thực để cải thiện tình hình hiện tại. Đừng đợi tới khi bệnh tật tìm đến hay đã trở nặng rồi mới chạy chữa vì vừa tốn tiền bạc lại mất thời gian mà chưa chắc đã hồi phục nhanh được.

Bạn hối tiếc về một điều gì đó, việc này không hề sai nhưng đừng để đó ảnh hưởng quá lâu. Dù bạn không đạt được thành quả cụ thể nhưng ít nhất nó cũng là trải nghiệm giúp bạn trưởng thành và chín chắn hơn. Hãy sống mà luôn nhìn phía trước chứ đừng day dứt những thứ đã xảy ra.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Cam, vàng

Giờ may mắn: 21h-22h

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo việc kinh doanh của Cự Giải khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo việc kinh doanh, tiền bạc của Cự Giải khá thuận lợi. Tuy nhiên thời gian này không phải là lúc để bạn nghĩ tới chuyện tiêu tiền mà cần học cách tiết kiệm, chi tiêu ít hơn mức kiếm được chính là cách để tích lũy cho tương lai sau này.

Cung hoàng đạo này cũng có khao khát làm giàu và có đủ quyết tâm để thực hiện nó tới cùng. Kết quả ra sao phụ thuộc vào lựa chọn và sự quyết tâm của bạn bởi con đường phía trước không hề bằng phẳng. Vì vậy nếu như không vững tin và mạnh mẽ thì khó có thể nào đạt được mục tiêu đã định.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Xanh lá, đen

Giờ may mắn: 16h-17h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay Sư Tử làm việc rất xuất sắc nhưng đem tới cảm giác hơi cố chấp. Bạn cần nhẫn nại hơn, khoan dung hơn nữa với đồng nghiệp. Điều này sẽ tăng thêm sự tín nhiệm của đồng nghiệp với bạn. Với tầng lớp quản lý bạn có phong cách làm việc rất dịu dàng, lấy nhu thắng cương. Nhưng không thể quá mềm mà khiến bản thân bị mất đi uy lực và sức hút. Bạn giỏi giúp đỡ đồng nghiệp hóa giải khó khăn, khúc mắc, nhưng việc của chính mình thì lại không thể giải quyết được.

Hãy tách mình ra khỏi những chuyện phiếm nơi công sở, nó sẽ giúp bạn có thái độ khách quan hơn khi xử lý công việc.

Con số may mắn: 12

Màu may mắn: Đỏ, vàng

Giờ may mắn: 16h-17h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Chất lượng cuộc sống của Xử Nữ hôm nay chỉ ở mức trung bình do những tiêu cực về mặt cảm xúc. Bạn nên lạc quan và chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề, đừng luôn chấp nhận một cách thụ động.

Công việc của Nhân Mã trong hôm nay khá tốt. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp hài hòa, bạn có cơ hội để hợp tác, thúc đẩy sự phát triển các dự án công việc.

Mặc dù có một số khoản chi lớn hoặc bất ngờ trong hôm nay, rõ ràng bạn đã chuẩn bị kỹ càng nên không gặp quá nhiều rắc rối. Nhìn chung, khi bạn kiểm soát tình hình thì không điều gì có thể làm khó được bạn cả.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Trắng, đen

Giờ may mắn: 12h-13h

Tâm lý của Thiên Bình dễ bị kích động hoặc không ổn định trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tâm lý của Thiên Bình dễ bị kích động hoặc không ổn định trong hôm nay và cơ hội cũng như vận may trong sự nghiệp lại bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc ấy. Thiên Bình có thể sẻ phải đối mặt với nhiều tình huống khó chịu trong công việc. Đó có thể là bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên hoặc tính chất công việc đổi mới và bạn cảm thấy rất khó khăn để học hỏi cũng như để thích nghi. Chính điều này đã tác động ngược lên cảm xúc khiến cho Thiên Bình dễ dàng tức giận, tính khí thất thường.

Con số may mắn: 28

Màu may mắn: Xanh lá, trắng

Giờ may mắn: 8h-9h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Công việc của Bọ Cạp hôm nay sẽ không gặp nhiều trục trặc nhưng cũng không khởi sắc vì bạn sẽ phải giải quyết khá nhiều công việc. Bên cạnh đó, Bọ Cạp cần cẩn thận vào cuối ngày khi nhiều khả năng bạn sẽ gặp những người muốn hãm hại bạn trong công việc.

Tài chính của Bọ Cạp sẽ vô cùng khởi sắc khi bạn thu lại được một vài khoản nợ từ lâu nên Bọ Cạp hoàn toàn có thể thoải mái. Bên cạnh đó, tình cảm của Bọ Cạp sẽ phát triển thêm một bước nữa nên bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và yêu đời.

Con số may mắn: 24

Màu may mắn: Tím, hồng

Giờ may mắn: 7h-8h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Các ý tưởng của Nhân Mã nghe có vẻ khá điên rồ nhưng lại được cấp trên ủng hộ, đưa vào triển khai và gặt hái được thành công không ngờ tới. Không những thế, mọi người sẽ càng nhận ra được những khả năng tiềm ẩn của bạn bấy lâu nay và đương nhiên là sẽ được công nhận.

Những cô nàng Nhân Mã còn độc thân có thể hiểu nhầm tình cảm của người khác, có lẽ người ấy không thích bạn như bạn tự tưởng tượng ra đâu. Nếu đã có nửa kia, cung hoàng đạo này cần phải đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn, nếu không đôi bên rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Nâu, đỏ

Giờ may mắn: 15h-16h

Các ý tưởng của Nhân Mã nghe có vẻ khá điên rồ nhưng lại được cấp trên ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.