Tử vi chủ nhật (29/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có công việc đi vào quỹ đạo ổn định, Kim Ngưu có tài lộc khởi sắc, Bọ Cạp bắt tay thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ trước

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Người cung này và nửa kia tuy có khá nhiều việc phải làm nhưng cả hai đều dành khoảng thời gian chia sẻ, tâm sự với nhau.

Công việc của Bạch Dương tương đối dễ dàng, không có sóng gió gì lớn. Chòm sao này có thể an tâm dành cho những việc quan trọng hơn khi mọi việc đã vào quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, bạn đừng chớ lơ là mà hãy nên đề phòng những rắc rối bất ngờ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Nhờ giàu trí tưởng tượng, Bạch Dương đã mang đến những ý tưởng hay khi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, từ đó nguồn thu nhập của được tăng cao.

Kim Ngưu

Công việc: Tử vi cho biết, Chủ nhật là ngày Kim Ngưu có vận trình sự nghiệp không quá thuận lợi. Tâm trạng bất an, bất ổn khiến chòm sao này không thể làm tốt công việc của mình. Điều này dẫn đến những rắc rối không mong muốn, do đó hãy xem đây là bài học kinh nghiệm để hạn chế sai phạm sau này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người thuộc cung này với người ấy luôn cảm thấy hạnh phúc bởi cả hai đều thấu hiểu lẫn nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc. Kim Ngưu có tài ăn nói “Vạn người thương, triệu người mến” nên đã tạo mối quan hệ tốt trong công việc. Điều này không những mang lại lợi ích cho công ty mà còn cải thiện nguồn thu nhập cá nhân.

Song Tử

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán, công việc của Song Tử diễn ra thuận lợi hết mức. Bạn là người cầu tiến, kiên trì và nhẫn nại nên khi làm việc không có gì không thể làm được. Điều này đã giúp con đường sự nghiệp của Song Tử ngày càng rộng mở trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá lo lắng. Chòm sao này làm việc gì cũng nghĩ đến đối phương. Tuy nhiên, bạn không yêu bằng con tim mà yêu bằng lý trí khiến cho mối quan hệ này có dấu hiệu tan vỡ, không được bền lâu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Song Tử khá cứng nhắc trong việc chi tiêu, khi mua sắm tuy có những món đồ cảm thấy khá thích nhưng nếu không cần thiết sẽ từ chối ngay.

Cự Giải

Công việc: Vận trình sự nghiệp ngày Chủ nhật của Cự Giải diễn ra không được hanh thông cho lắm. Chòm sao này có xu hướng bóng gió chỉ trích người khác vô tình hạ thấp trị bản thân. Tử vi khuyên bạn hãy nên giữ thấy thái độ nhã nhặn với đồng nghiệp để không gây hình ảnh xấu trong mắt mọi người xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của người thuộc cung này nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Những hiểu lầm đã khiến cả hai mất niềm tin vào tình yêu dẫn đến mối quan hệ khó có thể cứu vãn được.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần nhiều nỗ lực hơn. Nếu bạn đặt ra mục tiêu của mình là kiếm tiền thì hãy cố gắng hơn nữa trong công việc.

Sư Tử

Công việc: Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo đánh giá ngày Chủ nhật của Sư Tử có những áp lực, căng thẳng trong công việc. Tuy nhiên, chòm sao này đã nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho công việc nhờ sự giúp đỡ của Quý Nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm được hâm nóng kịp thời. Bạn và người ấy bận rộn quá mức mà dần dần khiến cho mối quan hệ này ngày càng “xa mặt cách lòng”. Tuy nhiên, cả hai chợt nhận ra kịp thời nên đã tạo dựng lại niềm tin và cảm xúc cho tình yêu này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không ổn định. Người thuộc cung này nếu muốn cải thiện nguồn tài chính của mình nên chú hơn trong việc kiếm tiền.

Xử Nữ

Công việc: Ngày Chủ nhật, vận trình sự nghiệp của Xử Nữ diễn ra ngày càng sáng rực. Mọi rắc rối trước đó đều được chòm sao này xử lý triệt để. Đồng thời, bạn cần tập trung phát triển mối quan hệ xã giao để phục vụ công việc tốt hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm dần đang khởi sắc. Bạn vì quá bận rộn công việc mà không có thời gian gặp những người thân yêu. Hãy tranh thủ thời gian nghỉ lễ về thăm gia đình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dồi dào. Người thuộc cung này nhờ hoàn thành công việc xuất sắc nên đã có được khoản tiền lương nhiều hơn kỳ vọng.

Thiên Bình

Công việc: Thiên Bình có thể sẽ khá bận rộn trong ngày mai. Bạn muốn hoàn thành công việc trong khoảng thời gian sớm nhất nên đã làm việc bất kể thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Bởi bạn không yên tâm nếu công việc chưa hoàn thành xong.

Tình cảm: Vận trình tình cảm cần cải thiện. Chòm sao này bận rộn với những dự định cá nhân, do đó thiếu đi sự quan tâm đối với người bạn đời của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có gì bất ổn. Bạn hiện đang có công việc kinh doanh ổn định, do đó không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

Bọ Cạp

Công việc: Chủ nhật với Bọ Cạp là một ngày mà vận trình sự nghiệp “thuận buồm xuôi gió”. Bạn đã sớm giải quyết những vấn đề tồn đọng bấy lâu nay và bắt đầu dành thời gian cho những dự riêng của mình. Nếu muốn kế hoạch hoàn thành trong thời gian sớm nhất, bạn hãy vạch ra kế hoạch một cách chi tiết nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút trục trặc nhỏ. Chòm sao này có những mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với nửa kia. Hãy kiểm soát những cơn giản để chuyện tình yêu của cả hai được ấm êm, hạnh phúc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của người thuộc cung này nên chú ý trong cách chi tiêu hàng ngày nếu muốn không bị thâm hụt tài chính vào cuối tháng.

Nhân Mã

Công việc: Sự nghiệp ngày mai của cung Nhân Mã tiến triển khá tốt. Tuy có những khó khăn xuất hiện trong quá trình làm việc nhưng đều được kiểm soát và xử lý. Hãy nhớ đừng chủ quan và hiếu thắng nếu không mọi việc có thể “đổ sông đổ bể”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước ngoặt mới. Đây là thời điểm thích hợp để bạn và nửa kia dành thời gian hẹn hò, hâm nóng tình cảm.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của chòm sao này nên cẩn trọng, đừng chi tiêu quá mức nếu không muốn rơi vào tình cảnh vay mượn tiền.

Ma Kết

Công việc: Con đường sự nghiệp của Ma Kết ngày mai có những rắc rối phát sinh bất ngờ. Đến cuối ngày, bạn phát hiện thấy có những thông tin bất ổn trong hạng mục mà mình nắm chính. Tuy nhiên, bạn đừng quá phức tạp hóa mọi chuyện vì vấn đề này khá nhỏ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có biến động mới. Người độc thân thuộc cung này vẫn đang giậm chân tại chỗ, chưa tìm được mối duyên nào phù hợp với mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Chòm sao này có thể tăng nguồn thu nhập bằng những công việc phụ của mình kiếm được.

Bảo Bình

Công việc: Tình trạng công việc của Bảo Bình trong ngày mai tiến triển thuận lợi. Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thậm chí có thể nhận thêm trọng trách mới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân tìm thấy đối tượng hẹn hò phù hợp với mình, người đã có chủ đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Chòm sao này nếu biết cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý có thể cải thiện nguồn tài chính của mình.

Song Ngư

Công việc: Vận trình công việc của Song Ngư ngày mai dự đoán diễn ra tốt lành. Chòm sao này biết cách “đối nhân xử thế” do đó rất được nhiều người xung quanh quý mến nên khi gặp khăn trong công việc, đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Người thuộc cung này đã có đôi có cặp có khả năng tiến triển thêm bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Bạn có thể chi tiêu cho bản thân nếu thấy điều đó là cần thiết.

*Bài chỉ mang tính tham khảo!