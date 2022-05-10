Từ đây đến hết (3/6) - Sao Thủy NGHỊCH HÀNH dương lịch lần 2 trong năm 2022 : Dự đoán hàng loạt xáo trộn xảy đến, 12 cung hoàng đạo chú ý để phòng tránh

Trong khoảng thời gian này kế hoạch dự định sẽ có những xáo trộn hoặc bị trì trệ, việc đi lại cũng có thể xảy ra sự cố bất ngờ, thậm chí có thể xảy ra những sự cố với thiết bị điện gia dụng hoặc lớn hơn là hệ thống viễn thông. Đừng quá lo lắng, vì trong 1 năm, sao Thủy sẽ đi ngược hành đến 3,4 lần. Ngược lại, thời điểm sao Thủy nghịch hành giúp mỗi người có thể xem xét lại, làm lại, đánh giá lại những gì mình đã làm từ trước đến giờ. Đặc biệt là đừng nhắn tin cho người yêu cũ.

Từ ngày 10/5 - 3/6 là đợt "thủy nghịch hành" lần thứ 2 trong năm 2022 bắt đầu, sao thủy sẽ đi ngược trong cung Song Tử dẫn đến sự thay đổi cho 12 cung Hoàng đạo.

Lời khuyên cho 12 cung hoàng đạo là tập trung vào chức trách của mình, nhẫn nại hơn, tránh tham gia đầu tư mạo hiểm có tính rủi ro cao... thì sẽ bình an vượt qua lần thủy nghịch này.

Ảnh minh họa: Internet

1. Bạch Dương

Trong thời gian diễn ra quá trình sao Thủy nghịch hành lần 2 này, tư duy của các bạn sinh ra dưới chòm sao Bạch Dương dễ gặp phải tình trạng bế tắc, suy nghĩ không thấu đáo, dễ đưa ra quyết định vội vàng.

Vốn dĩ, Cừu Trắng đang trên đà tiến bước, nhưng Thủy nghịch buộc bạn phải giảm tốc độ. Thời gian này, hãy chú ý các vấn đề về xử lý hợp đồng, hồ sơ, tài liệu, sao lưu dữ liệu cẩn thận, đề phòng hư hỏng xe cộ...

Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương được biết đến là cung Hoàng đạo bốc đồng, nóng nảy, nghĩ gì nói đấy. Trong mùa sao Thủy nghịch hành này, bạn được khuyên nên suy nghĩ trước khi nói bởi việc bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình quá nhiều có thể khiến bạn vướng vào drama.

2. Kim Ngưu

Là một trong những chòm sao chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Thủy nghịch lần 2, chắc chắn cuộc sống của Kim Ngưu trong thời gian này sẽ chẳng được dễ chịu là bao. Bạn sẽ thấy mọi thứ dần căng thẳng hơn, nhiều trở lực hơn.

Thời gian này, bạn nên cảnh giác về nơi bạn đang tiêu xài nguồn tiền và năng lượng của mình. Tốt nhất là Ngưu Nhi nên lập kế hoạch đầu tư và quản lý tài chính hợp lý, để có thể sử dụng tiền của mình một cách linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy cảnh giác với thói quen chi tiêu và kiểm tra kỹ bất kỳ khoản phí phát sinh nào có trong tài khoản, vì rất có khả năng sẽ xảy ra rủi ro tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 10/5 – 22/5, nên mọi giao dịch tốn kém, bạn nên đợi đến khi sao Thủy thuận chiều.

Kim Ngưu trong mùa sao Thủy nghịch hành này cần xem xét lại cách chi tiêu của bản thân mình. Bạn nên học cách thay đổi thói quen tiêu tiền, cắt bỏ những khoản chi phí không cần thiết. Đây chính là việc bạn cần làm trong thời gian này.

Song Tử

Song Tử là cung Hoàng đạo khá hoạt ngôn, thông minh nhanh nhẹn, nhưng trong mùa sao Thủy nghịch hành này, bạn cần cố gắng lắng nghe nhiều hơn. Song Tử có thể bỏ lỡ những kết nối tuyệt vời nếu bạn chỉ chăm chú nói về mình.

Sao Thủy nghịch hành càng khiến bạn hoang mang về tương lai của mình. Có thể bạn đã lên kế hoạch cho hướng phát triển tiếp theo của mình nhưng trong thời gian sao Thủy nghịch hành, bạn dễ bị lung lay quan niệm, đảo lộn một số quan điểm trước đó, cuộc sống cũng theo đó mà thay đổi.

Trong thời gian này, có thể có những ảo tưởng viển vông, lý tưởng hóa quá mức. Điều đó sẽ chỉ khiến bạn ngày càng rời ra mục đích ban đầu của mình mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Lần nghịch hành này của sao Thủy sẽ giữ Song Tử ở trong không gian nội tâm, rất có khả năng bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ của chính mình, vì vậy hãy giữ tâm trí thoải mái bằng cách tiếp xúc với thiên nhiên và rèn tính kỷ luật cho bản thân.

Khi sao Thủy di chuyển vào Kim Ngưu, Song Tử cần tạm thời từ bỏ cuộc sống xã hội để tập trung chữa lành những bất an. Đặc biệt, bạn nên tránh các cám dỗ hay bị cuốn hút vào dòng xoáy mạng xã hội trong thời gian này.

4. Cự Giải

Người yêu cũ, bạn bè cũ có thể sẽ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Cự Giải vào mùa sao Thủy nghịch hành này. Điều bạn cần làm trong thời gian này là giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng một cách triệt để, và để mọi thứ quay trở lại như trước hoặc buông bỏ hoàn toàn.

Bất ngờ là sao Thủy nghịch hành lại cung cấp cho Cự Giải rất nhiều cảm hứng để bạn có thể cảm thấy có nhiều luồng ý tưởng ẩn sâu trong lòng bỗng tuôn trào mạnh mẽ.

Với trí tưởng tượng ngày càng phong phú, nếu làm trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo, bạn sẽ được lợi rất nhiều.

Tất nhiên Thủy nghịch vẫn sẽ gây ra một vài ảnh hưởng tiêu cực tới những chú Cua, nhưng mức độ không quá đáng ngại. Đôi khi bạn cảm thấy tâm trí trì trệ, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để suy ngẫm sâu về bản chất vì mọi chuyện đều không như bạn nghĩ. Hãy dành quãng thời gian nghịch hành này của sao Thủy để thư giãn, cho mình không gian nghỉ ngơi cần thiết.

5. Sư Tử

Chiêm tinh học tiết lộ, kỳ sao Thủy nghịch hành này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Sư Tử, cả cũ và hiện tại.

Về mối quan hệ cũ, bạn có thể kết nối lại với những người bạn cũ, hoặc nhận được tín hiệu từ người yêu cũ. Dù ý đồ của đối phương là gì, chúng đều khá ảnh hưởng tới tâm trạng của chòm sao này.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn nên cân nhắc hơn về các mối quan hệ này. Đừng ngần ngại cắt đứt dứt khoát với những người có ảnh hưởng tiêu cực tới bạn. Chớ quên bài học từ những nỗi đau, sự tổn thương mà bạn từng phải chịu trong quá khứ.

Sư Tử có thể sẽ phát hiện ra một vài sự thật trong mùa sao Thủy nghịch hành này. Điều này cũng khiến bạn có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ của những người xung quanh hơn. Trong thời gian này, bạn có thể sẽ cắt đứt một vài mối quan hệ nhưng điều đó chỉ có nghĩa là bạn sẽ có chỗ cho những mối quan hệ chân thành hơn trong tương lai.

6. Xử Nữ

Mọi con mắt sẽ đổ dồn về phía Xử Nữ trong mùa sao Thủy nghịch hành lần 2 này. Mọi thành công hay thất bại, đặc biệt là trong công việc của Xử Nữ đều nhận được những sự chú ý đặc biệt. Vì vậy mà cung Hoàng đạo này cần phải cố gắng hết sức mình. Có thể bạn sẽ không nhận được phần thưởng nào trong thời gian này, nhưng khi sao Thủy đi xuôi trở lại, bạn có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương.

Tại kỳ nghịch hành thứ 2 này của sao Thủy, Xử Nữ được khuyên tốt nhất nên tránh xa mạng xã hội bởi chu kỳ này sẽ gây ra những điều tiếng của bạn và chỉ một bước lầm lỡ có thể hủy hoại hình ảnh của chòm sao này.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, Xử Nhi hãy chú ý khi truyền đạt bất cứ thông tin nào, dù là trong công việc hay trên mạng xã hội vì dễ gây ra rắc rối lớn do há miệng mắc quai. Cách tốt nhất là nên kiểm tra cẩn thận, “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để tránh hiểu lầm trong giao tiếp.

Mặt khác, khi sao Thủy nghịch hành, bạn rất dễ mắc phải sai sót trong công việc, chẳng hạn như giao tiếp không thông suốt với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, cấp trên... dẫn tới việc phải làm lại các dự án, hoặc tiến độ bị chậm trễ.

7. Thiên Bình

Sao Thủy đi ngược chiều sẽ mang lại cho Thiên Bình một nguồn năng lượng nội tâm mạnh mẽ khiến bạn phải kiểm tra lại một số giá trị của mình.

Những Thiên Bình thấu hiểu mặt tối của họ sẽ tìm thấy rất nhiều ý nghĩa và niềm tin khi sao Thủy nghịch hành, trở thành những người toàn diện hơn với những lớp mới trong tính cách và sẽ làm người khác kinh ngạc lẫn thích thú.

Trong khoảng thời gian này, hãy đọc lại những cuốn sách bạn đã đọc trước đó, hoặc xem lại một tác phẩm điện ảnh và truyền hình nào đó mà bạn đã xem, điều đó sẽ mang lại cho bạn những cảm hứng khác nhau.

Nếu Thiên Bình đang có bất kì kế hoạch du lịch nào trong mùa sao Thủy nghịch hành này, hãy chắc chắn là bạn đã kiểm tra kĩ lịch trình, email, giấy tờ liên quan. Hãy dành nhiều thời gian để kiểm tra trước khi bắt đầu cuộc hành trình nhé!

Bọ Cạp

Sự ngược dòng của sao Thủy lần này khiến cho Bọ Cạp suy nghĩ khá nhiều về việc cho và nhận trong các mối quan hệ của mình. Ngoài ra, trong thời điểm này bạn cũng sẽ có thời gian để sắp xếp những cảm xúc và suy nghĩ đang dồn dập xuất hiện trong tâm trí.

Có thể bạn sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc hợp tác làm ăn, các quỹ thu nhập chung, tài sản hôn nhân, tài sản thừa kế hoặc một số vấn đề như tài nguyên, bảo hiểm, lương hưu, cho vay mượn...

Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn này, bạn nên cố gắng tránh đưa ra các quyết định đầu tư vội vàng. Những lợi nghe có vẻ dễ dàng đạt được thì càng tiềm ẩn nhiều rủi ro không thể lường trước, ít nhất hãy đợi tới khi sao Thủy đi thuận chiều trở lại.

Nhân Mã

Mùa sao Thủy nghịch hành lần 2 năm 2022 khiến Nhân Mã dành nhiều thời gian để suy ngẫm về nền tảng mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn nhận ra điều bạn cần là sự lãng mạn, chung thủy và nghị lực. Ngoài ra, trong thời gian này Nhân Mã cũng sẽ lưu tâm hơn đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình.

Trong thời gian này, bạn dễ xảy ra cãi vã và hiểu lầm với người khác cũng vì quá trình giao tiếp không thực sự suôn sẻ. Đôi bên tồn tại hiểu lầm về nhau, dẫn tới những khúc mắc không đáng có.

Một số người gặp phải tình trạng kết nối lại với bạn bè cũ hoặc bị người yêu cũ quấy rầy. Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy nói rõ ràng suy nghĩ với bạn cho đối phương, đừng mập mờ vì cả nể rồi tự rước phiền não vào người.

Ma Kết

Ma Kết có thể sẽ "chạy deadline" liên tục trong mùa sao Thủy nghịch hành này. Áp lực công việc khiến bạn trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn, mặc dù vốn dĩ Ma Kết là người tham công tiếc việc. Đây là thời điểm bạn cần nghỉ ngơi, lùi lại một bước khỏi cuộc sống hối hả để sống chậm lại và lắng nghe trái tim mình nhiều hơn.

Trước những biến động lớn, Kết Kết sẽ chủ động sắp xếp lại trật tự mỗi ngày bằng cách tập làm quen với những thay đổi nhỏ, dễ kiểm soát. Sự kiên trì đều đặn mỗi ngày là cứu tinh cho bạn trong lần nghịch hành này.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, bạn cũng cần chú ý hơn đến việc bảo quản tài liệu và lưu trữ cẩn thận kết quả công việc kẻo sau này cần tới sẽ không có để đối chứng.

Ngoài ra, giao tiếp liên quan đến công việc có thể bị hiểu sai, vì vậy, khi trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên hay khách hàng, bạn nên cố gắng biểu đạt thật rõ ràng, ngắn gọn và đầy đủ thông tin.

11. Bảo Bình

Trong thời gian sao Thủy nghịch hành, Bảo Bình thường xuyên xảy ra hiểu lầm trong mối quan hệ gia đình, tình cảm hỗn loạn.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần chú ý giao tiếp với con cái. Chớ nên ép buộc con theo hướng cực đoan kẻo gây phản tác dụng. Cha mẹ và con cái cần có tiếng nói chung để việc trao đổi diễn ra dễ dàng hơn.

Ngoài ra, vận may về tài chính của bạn cũng giảm sút, cần tránh hao tài vì ăn chơi quá đà. Việc đầu tư ở thời điểm này cũng không phải quyết định khôn ngoan.

Sự ngược dòng lần này của sao Thủy không ảnh hưởng quá nhiều lên Bảo Bình. Mặc dù vậy, bạn có xu hướng khép mình hơn trong giai đoạn này, không thích thể hiện bản thân quá nhiều và thậm chí là còn thiếu tự tin đôi chút.

12. Song Ngư

Trong thời gian sao Thủy nghịch hành, Song Ngư và gia đình có thể sẽ phải trao đổi nhiều lần về một vấn đề nào đó, nên kiên nhẫn và khoan dung hơn để hiểu được suy nghĩ của nhau.

Mâu thuẫn gia đình cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những diễn biến kỳ quặc có thể xảy ra với gia đình hoặc trong hoàn cảnh sống hiện tại và cần được xử lý kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng không phải là thời điểm tuyệt vời để Song Ngư chuyển nhà vì có thể sẽ hối tiếc một điều gì đó về nơi ở mới.

Song Ngư được khuyến khích quan tâm nhiều hơn đến gia đình và ngôi nhà của mình. Có vẻ như một vài thiết bị trong nhà của bạn đang cần phải sửa chữa trong giai đoạn này. Ngoài ra, giai đoạn này cũng là lúc Song Ngư cần xem xét kỹ càng bất kỳ vấn đề nào xuất hiện khi kết nối với những người quan trọng nhất với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo