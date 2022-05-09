Tử vi thứ 3 (10/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Song Tử được đồng nghiệp giúp sức, Xử Nữ vận trình sự nghiệp tiến triển mau chóng, Bọ Cạp đường sự nghiệp mở rộng hanh thông

Tình cảm: Vận trình tình cảm thoải mái. Bạn và nửa kia có sự hoà hợp về mặt cảm xúc, đôi bên luôn biết cách dành cho nhau khoảng không gian riêng tư cần thiết. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu sẽ tính tới việc về chung một nhà vào một ngày không xa.

Sự nghiệp: Công việc đạt được bước tiến bất ngờ. Mọi kế hoạch vẫn tiến triển đều đặn và nằm trong tầm kiểm soát của chòm sao này. Rõ ràng, sự tự tin và vốn kinh nghiệm dày dặn chính là yếu tố giúp cho Bạch Dương gặt hái được nhiều mục tiêu ngoài mong đợi.

Sức khỏe: Sức khỏe có chuyển biến khả quan nhờ cách chăm sóc cơ thể phù hợp với thể trạng.

Tâm trạng: Hài lòng với sự lựa chọn và những gì mình đang có.

Kim Ngưu

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp có nhiều biến động. Dự đoán chòm sao này có thể sẽ rơi vào tình huống cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm. Chỉ cần bạn sơ suất đôi chút thì đối phương đã có thể giành lấy ưu thế và nắm quyền kiểm soát.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm đang tồn tại khá nhiều mâu thuẫn. Chòm sao này luôn tìm mọi lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm của mình mà không để ý tới cảm xúc của người kia. Chính vì không tìm được tiếng nói chung nên có nhiều xung đột không thể dung hoà trong một sớm một chiều.

Sức khỏe: Bạn chỉ có thể làm việc hiệu quả nhất là khi có đủ nguồn năng lượng dồi dào.

Tâm trạng: Tâm trạng ủ dột, mệt mỏi và uể oải.

Song Tử

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp duy trì được sự ổn định. Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, cộng thêm năng lực của mình mà Song Tử có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nguồn thu nhập tương đối rủng rỉnh nên bạn có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm đang có những bước tiến rực rỡ. Song Tử và nửa kia đang tận hưởng những phút giây lãng mạn trong tình yêu của mình. Bạn không che giấu được niềm vui của mình trước những điều bất ngờ mà đối phương dành tặng cho mình.

Sức khỏe: Tình trạng cơ thể không có dấu hiệu bất ổn, song tránh chủ quan mà lơ là tới chế độ ăn uống và tập luyện.

Tâm trạng: Tâm tình thư thái, không bị chi phối bởi điều gì.

Cự Giải

Sự nghiệp: Đường công danh sự nghiệp có chút trì trệ. Cung hoàng đạo này luôn có ý bác bỏ mọi lời góp ý, khuyên bảo của mọi người xung quanh. Khoảng cách giữa bạn đi tới thành công càng lớn dần do thiếu tinh thần học hỏi, sáng tạo.

Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Cự Giải có chút mù quáng khi cứ mải đuổi theo người không yêu mình. Ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng với điều kiện là phải được ghép đôi với những điều phù hợp.

Sức khỏe: Nên có thời gian riêng tư, để nghỉ ngơi và cũng là để thư giãn.

Tâm trạng: Suy nghĩ tiêu cực và xa cách với mọi người.

Sư Tử

Sự nghiệp: Tình hình công việc nhìn chung khả quan. Sư Tử bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng tràn đầy. Dù đang làm việc ở vị trí nào thì bạn vẫn thể hiện rõ sự chăm chỉ, cầu tiến và nhiệt huyết của mình.

Tình cảm: Chuyện tình cảm trải qua vài nỗi buồn. Các cặp vợ chồng đang phải cố gắng bảo vệ, vun vén cho mối quan hệ này trước những lời châm chọc và ác ý của người khác. Tình yêu phải trải qua những thời khắc sóng gió mới có thể duy trì được bền lâu.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe có chút không ổn do công việc nặng nề, quá sức.

Tâm trạng: Tâm trạng phơi phới, suy nghĩ tích cực và lạc quan.

Xử Nữ

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp tiến triển mau chóng. Xử Nữ có được ngày làm việc thuận lợi, được làm công việc yêu thích nên dễ dàng khẳng định được năng lực của mình. Nhờ tinh thần hăng say và sự chủ động của mình mà bạn sớm điều chỉnh được nhịp độ công việc.

Tình cảm: Chuyện tình cảm lứa đôi có điều lo ngại. Bạn và nửa kia dù đã chung sống với nhau qua một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Người độc thân có chút.

Sức khỏe: Hạn chế ăn thức ăn nhanh, sử dụng chất kích thích sẽ đảm bảo cho bạn có một sức khỏe tốt hơn.

Tâm trạng: Mơ hồ, khó hiểu và không rõ suy nghĩ của mình.

Thiên Bình

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp có thể gặp vài cản trở. Việc thiếu tự tin vô tình lấy đi của bạn khá nhiều cơ hội thể hiện năng lực và thay đổi cái nhìn của người khác về mình. Chòm sao này nên dành nhiều thời gian hơn cho việc bồi dưỡng năng lực, thế mạnh của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm mơ hồ khó nói. Người độc thân có xu hướng trốn tránh tình cảm của mình, người đã lập gia đình thì không dám đối mặt với những vết nứt trong quan hệ tình cảm hiện tại.

Sức khỏe: Cơ thể mất nước gây ra tình trạng căng thẳng, thiếu tập trung.

Tâm trạng: Một vài bản nhạc nhẹ nhàng vào cuối ngày sẽ giúp tâm trạng của bạn khá hơn trông thấy.

Bọ Cạp

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Mọi khó khăn, rắc rối gần như đã được giải quyết triển để giúp đường sự nghiệp mở rộng hanh thông. Bọ Cạp cũng nên nhân cơ hội này để phát huy sở trường của mình, gây ấn tượng trong mắt cấp trên.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp điều không vui. Người độc thân mãi mà chưa có đủ niềm tin để mở rộng trái tim mình vì nỗi sợ không tên. Ngay đến bản thân bạn cũng không hiểu rõ bản thân nghĩ gì, muốn gì nên đành bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Sức khỏe: Chứng đau đầu là biểu hiện của việc làm việc quá độ gây căng thẳng, hoạt động của trí não theo đó cũng gặp vấn đề.

Tâm trạng: Cảm xúc không ổn định, buồn vui khó đoán.

Nhân Mã

Sự nghiệp: Vận trình công việc cần thận trọng hơn. Ngày mới đặt ra cho những người này khá nhiều vấn đề cần giải quyết. Những người làm công việc liên quan tới những con số, sổ sách cần phải tỉ mẩn và chỉn chu trong mọi hành động.

Tình cảm: Chuyện tình cảm có một vài xáo trộn. Nhân Mã và nửa kia thường nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện vụn vặt. Tuy nhiên, đây là lúc cần đồng lòng để giải quyết gánh nặng cơm áo gạo tiền chứ không phải là cãi vã, giận hờn.

Sức khỏe: Thói quen sử dụng điện thoại trong nhiều giờ liền có thể là nguyên nhân gây mụn, căng thẳng đầu óc.

Tâm trạng: Tâm hồn bay bổng, mộng mơ và có khi thiếu thực tế.

Ma Kết

Sự nghiệp: Đường sự nghiệp vô cùng rộng mở. Đây là giai đoạn khó khăn nhưng Ma Kết không cần lo lắng thái quá vì bạn sẽ không một mình. Phương diện tài chính có chiều hướng khả quan nhờ những lời mời hợp tác có lợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm được hâm nóng trở lại. Thời gian cuối ngày sẽ là thời điểm tốt để các cặp đôi quây quần bên nhau, trò chuyện và tỉ tê về những buồn vui trong lòng. Người độc thân có thể tìm kiếm người ưng ý trong số những người bạn cũ.

Sức khỏe: Sức khỏe có chút bất ổn do chế độ ăn uống thất thường, lại hay thức khuya.

Tâm trạng: Tâm tình thoải mái, có thể an tâm cởi bỏ những áp lực trong lòng.

Bảo Bình

Sự nghiệp: Đường sự nghiệp gặp nhiều vấn đề cần xử lý. Tử vi phương Tây khuyên bạn nên đề cao dĩ hoà vi quý thay vì chỉ chăm chăm tới cái tôi của mình. Môi trường làm việc sẽ bớt đi căng thẳng, ngột ngạt nếu bạn thay đổi được điều này.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm được gắn kết chặt chẽ. Giữa Bảo Bình và nửa kia được gắn kết bởi sợi dây yêu thương chân thành và tôn trọng. Đời sống hôn nhân khó tránh những lúc cãi vã, bất đồng nhưng chẳng ai là có thể giận lâu.

Sức khỏe: Cơ thể thiếu chất, hoạt động của gan gặp vấn đề do sử dụng nhiều rượu bia.

Tâm trạng: Dễ chịu, gần gũi với những người xung quanh.

Song Ngư

Sự nghiệp: Vận trình công danh diễn ra suôn sẻ. Những người làm công việc kinh doanh dễ dàng tìm được khách hàng tiềm năng, người ra vào tấp nập. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn khẳng định năng lực và tạo nên bước ngoặt đáng kể cho sự nghiệp của mình.

Tình cảm: Chuyện tình cảm không nên chủ quan. Song Ngư và nửa kia không nên vì chung sống lâu dài mà nghĩ rằng đã hiểu hết về nhau. Việc chia sẻ, trò chuyện và lắng nghe sẽ giúp cả hai có được cảm giác được tôn trọng, yêu thương.

Sức khỏe: Không nên áp đặt, khắt khe với bản thân quá mức trong việc ăn uống.

Tâm trạng: Thoải mái, lạc quan trong mọi vấn đề.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.