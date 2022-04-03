Những cung Hoàng đạo khi yêu như "chim trời", rất khó nắm bắt

Khi yêu Nhân Mã, bạn không chỉ vất vả để có được tình yêu của cậu ấy mà để giữ được tình yêu đó cũng không hề đơn giản. Sự im lặng của cung hoàng đạo này có thể làm bạn phát điên lên được và nỗi buồn tình yêu mà Nhân Mã để lại cho bạn sẽ vô cùng sâu sắc.

Cung Hoàng đạo dễ khiến người yêu mệt mỏi không ai khác ngoài Nhân Mã. Vũ khí nguy hiểm nhất của Nhân Mã khi yêu đó là sự im lặng. Một Mã Mã thường ngày hoạt bát, vui vẻ và tinh nghịch bỗng dưng im lặng thì không có gì ghê sợ bằng. Nhân Mã sẽ quan sát bạn từ xa nhưng đến khi thấy tình yêu không thể tiếp tục, Nhân Mã sẽ chọn cách bỏ đi và không nói bất kỳ một lý do gì.

Ngoài ra, yêu Nhân Mã, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần như đi tàu lượn siêu tốc. Cậu ấy sẽ cho bạn từ cảm giác thâm trầm đến hạnh phúc ngây ngất rồi lại rơi vào sự trống vắng lâng lâng. Không phải ai cũng chịu được. Hơn nữa yêu cầu của Nhân Mã rất cao. Khi cậu ấy có điều gì không bằng lòng với người yêu, mặc dù chẳng nói ra nhưng trong lòng lại không thể gạt bỏ. Vì thế, Nhân Mã thường làm cho đối phương cảm thấy có rào cản giữa hai người. Bên ngoài Nhân Mã luôn tỏ vẻ hoạt bát rạng ngời nhưng thực chất cậu ấy lại đa cảm và ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Càng gần gũi cung hoàng đạo này, bạn càng cảm thấy khó nắm bắt con người họ.

Bọ Cạp

Có lẽ mọi người chỉ thấy Bọ Cạp là người lạnh lùng vô cảm mà tưởng rằng đó là người rất khó tiếp cận, cũng khó lòng nói chuyện kết thân. Bọ Cạp không nói nhiều mà thường xử lý bằng hành động, dứt khoát quyết đoán, không có điều gì thừa thãi.

Họ không dễ bắt chuyện cùng người khác, cũng không thể hiện nhiều tình cảm, song nếu hiểu về con người Bọ Cạp, bạn sẽ thấy ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng là con người có trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Họ nhiệt tình, tốt bụng, dễ mềm lòng, đôi khi lòng tốt của họ còn bị người khác lợi dụng, bản thân họ cũng chịu nhiều thiệt thòi vì nhường nhịn người khác.

Con người cung Bọ Cạp rất coi trọng tình cảm, với những người thân thiết hay bạn bè xung quanh, họ thường không giữ được vẻ cứng rắn như bình thường mà rất dễ bị tình cảm làm cho dao động. Trong con người tồn tại cả nóng và lạnh, Bọ Cạp quả là chòm sao đa nhân cách và vô cùng khó hiểu.

Ma Kết

Chỉ số thông minh của Kết Kết rất cao, cho nên bình thường dễ sinh ra thái độ cậy tài khinh người với những ai có trình độ thấp hơn mình. Chính thái độ này khiến họ thường rất ít bạn bè, bởi chẳng ai muốn đến gần một người mặt lúc nào cũng lạnh tanh và có vẻ khó tính như họ.

Nhưng đối với gia đình và những người bạn thân thiết của mình, Kết Kết lại nhiệt tình và ấm áp như ánh mặt trời vậy. Chòm sao này rất biết cách kiểm soát trạng thái của bản thân, một giây trước còn lạnh như băng với người lạ, nhưng giây sau đã lập tức trở nên nhiệt tình như lửa với người yêu ngay được.

Người ngoài sẽ nghĩ Ma Kết cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, là người vừa lý trí vừa cứng nhắc, song khi buông bỏ phòng bị trước mặt những người mình thân thiết, họ mới lộ ra dáng vẻ ngây thơ và không kém phần ngốc nghếch của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.