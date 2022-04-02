Top 3 cung Hoàng đạo có tấm lòng vị tha, lương thiện nên luôn được mọi người yêu mến

Đầu tiên phải kể đến quán quân của sự chịu đựng Thiên Bình. Dường như họ nhà cân đã đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng. Họ có thể nín nhịn mọi thứ một cách phi thường. Thiên Bình vốn dĩ không quá quan tâm đến thế sự, họ chỉ quan tâm đến những gì dính líu trực tiếp đến họ. Nếu như bạn có lỡ tay làm hư hỏng đồ vật của họ thì đừng lo, cái Thiên Bình cần chưa hẳn đã là đồ vật đó. Họ muốn bạn thể hiện thành tâm xin lỗi trước, sau đó có mua lại để đền họ hay không thì sao cũng được.

Mà chính vì họ dễ dàng bỏ qua và tha thứ mọi chuyện như vậy, Thiên Bình cũng lại lọt top những chòm sao dễ bị đá nhất. Họ quá hiền lành để bị dắt mũi lúc nào không hay. Lâu dần, những tổn thương chất đống, họ trở thành người nín nhịn mọi thứ, bỏ qua tất cả mọi chuyện và không bao giờ muốn để tâm đến lỗi lầm của bạn nữa.

Song Ngư

Song Ngư vốn hiền lành nhỏ bé, bản chất ngây thơ không thể thay đổi. Từ trong ra ngoài, suy nghĩ của Song Ngư luôn có một sự trong sáng và thuần khiết. Họ tinh nghịch nhưng bản chất họ không xấu, mọi hành động của Song Ngư đều mang tính chất vui đùa là chính. Bởi vì thế, miễn là bạn thực lòng nhận lỗi, họ sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Tuy nhiên Song Ngư khác Thiên Bình, họ có thể cho qua nhưng trong lòng vẫn nghĩ.

Song Ngư điển hình cho tuýp người sáng nắng chiều mưa, cảm xúc của họ dễ dàng lên xuống tùy vào thái độ của bạn. Họ sống vì trái tim chứ không phải vì lý trí. Bởi vì thế, nếu bạn trót gây ra một lỗi lầm gì to lớn lắm, Song Ngư vẫn sẽ bỏ qua thôi. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể xoa dịu điều mà bạn đã gây ra cho họ. Sẽ phải mất một thời gian khá dài để Song Ngư có thể trở lại bình thường đấy!

Cự Giải

Cự Giải chính là bờ vai vững chắc cho ai đó khi phải đương đầu với khó khăn. Với một trái tim luôn rộng mở, bạn sẵn sàng hy sinh tất cả cho những người mà mình yêu thương. Dù là nguyên nhân gì, bạn cũng chẳng bao giờ lựa chọn quay lưng lại với tình yêu hay tình bạn. Dù phải đắm chìm trong trăm công nghìn việc, tâm trạng tồi tệ đến thế nào hay có hàng nghìn lý do để thoái thác trách nhiệm, chỉ cần ai đó lên tiếng giúp đỡ, Cự Giải sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh.

Bạn chắc hẳn là một người sâu sắc vì tấm lòng rộng lượng của bạn xuất phát từ sự đồng cảm với người khác. Bởi vì thấu hiểu nỗi đau khổ, khó khăn của ai đó nên bạn mới sẵn sàng mở rộng tấm lòng, mang yêu thương đến với mọi người xung quanh.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.