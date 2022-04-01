Top 4 chòm sao chung thủy bậc nhất, tuyệt đối chỉ yêu một người, nguyện đi đến cùng trời cuối đất với người mình yêu

Khi yêu, Sư Tử không quá quan tâm xem người mình yêu có đẹp hay có giàu hay không. Họ vẫn yêu thật lòng và luôn giữ lòng chung thủy dù cho có chuyện gì xảy ra. Sư Tử tin rằng trong hôn nhân, chỉ cần vợ chồng chung sức chung lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Sau khi thành hôn, Sư Tử luôn một lòng một dạ với vợ/chồng của mình. Họ cùng nửa kia gây dựng sự nghiệp thành công, vun đắp cho hôn nhân hạnh phúc. Ai lấy được Sư Tử thì có thể yên tâm vì chòm sao này là người chung thủy, chẳng bao giờ có chuyện tiểu tam, tiểu tứ bên ngoài.

Bọ Cạp

Bọ Cạp là cung hoàng đạo rất coi trọng chuyện tình cảm. Khi đã yêu một ai, Bọ Cạp luôn nguyện yêu suốt đời chứ không vì bất cứ lý do gì có thể thay đổi hay phản bội người mình yêu. Với Bọ Cạp, dù có khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, họ vẫn luôn ở bên người bạn đời của mình. Vì vậy, yêu và cưới được Bọ Cạp cũng là niềm vui, là diễm phúc của nhiều người.

Thiên Bình

Xét về vẻ bề ngoài, Thiên Bình có thể lạnh lùng, bất cần nhưng thực tế thì Thiên Bình lại là người chung thủy và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Khi yêu ai, Thiên Bình thường yêu hết lòng và chung thủy với người ấy.

Khi đã chọn yêu và thành hôn với ai, Thiên Bình nguyện sẽ đi đến tận cùng thế giới với người ấy. Trên thực tế, ngay cả khi bạn đời ốm đau hay khó khăn, Thiên Bình cũng không bao giờ rời bỏ. Họ sẽ luôn kề vài sát cánh với người mình yêu và tin rằng ngày mai tươi sáng rồi sẽ đến cùng với 2 người.

Kim Ngưu

Những người thuộc cung Kim Ngưu rất cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ kiên quyết không thay đổi. Nếu đã thích ai đó thì sẽ không làm cách nào khiến họ buông tha cho đoạn tình cảm này. Dù người kia không thích, dù bên ngoài phản đối, ngăn cản hay gặp nhiều trở ngại thì Ngưu chan vẫn nhất nhất đợi chờ, cho rằng nếu đủ kiên trì sẽ có kết quả. Đôi khi, không phải sự kiên trì nào cũng là lựa chọn chính xác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.