Trời phú cho tài hùng biện sắc sảo đi vào lòng người, 4 chòm sao này giỏi giao tiếp, có khả năng thuyết phục bất cứ ai

Nhắc đến chòm sao có tài hùng biện thì không còn ai xứng đáng hơn Thiên Bình. Cung hoàng đạo này nổi tiếng là có tài ngoại giao. Họ may mắn sinh ra đã có khả năng ăn nói khiến người khác hài lòng, khó có thể ghét được. Nói chuyện với Thiên Thiên, bạn như được tận hưởng một "bữa tiệc" của ngôn ngữ. Họ biết cách giữ cuộc trò chuyện sao cho nhẹ nhàng, dễ chịu, lịch sự mà không kém phần dí dỏm.

Ngay cả khi Thiên Thiên từ chối người khác, họ sẽ tìm lối diễn đạt phù hợp bằng cách đứng trên góc độ của đối phương để tránh làm người đối diện khó xử hay tổn thương. Hơn nữa, họ còn nhất định hơn thua trong mọi cuộc tranh luận. Bởi vậy, bất cứ câu chuyện căng thẳng nào có sự tham gia của Thiên Bình đều không có điểm dừng.

Dù có đứng trước đám đông, Thiên Thiên cũng không chút nao núng, kiểm soát tình huống theo cách mình muốn. Với bản tính ấy, Thiên Bình đi đâu cũng được yêu mến, hoan nghênh và chào đón nồng nhiệt. Thiện cảm đặc biệt đó khiến lời nói của họ trở nên có giá trị cao và dễ dàng được tiếp thu.

Không chỉ giỏi ăn nói, họ làm việc gì cũng rất thực tế và có trách nhiệm, dù gặp chuyện khó khăn thì Thiên Thiên cũng có thể dựa vào tài hùng biện xuất chúng của mình để thuyết phục đối phương và giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn và thành công.

Nhân Mã

Nhân Mã nổi tiếng là người tinh tế, khéo léo, ứng xử biến hóa, phù hợp với hoàn cảnh và con người. Với trải nghiệm phong phú của bản thân, Nhân Mã không mất quá nhiều thời gian để hiểu được lòng người, từ đó đưa ra cách cư xử khiến ai cũng hài lòng, phương châm sống của họ là không để phật lòng ai, làm gì cũng để cả làng cùng vui nhưng điều đó không có nghĩa là cung Hoàng đạo không có chính kiến, họ khá kiên định, mạnh mẽ và một khi đã quyết định làm gì rồi thì chẳng có gì cản chân họ được.

Nhân Mã không toan tính thiệt hơn trong mối quan hệ giữa người với người nhưng họ vẫn thường nhận được nhiều sự giúp đỡ từ xung quanh. Tất cả đều nhờ vào lòng tốt, sự nhiệt thành của họ, đó cũng là sức hút lớn nhất của cung Hoàng đạo này, bên cạnh tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng sẵn sàng truyền cảm hứng cho người khác của họ.

Có được lòng người, Nhân Mã xem như nắm cả thiên hạ trong tay, họ có thể giải quyết mọi khó khăn trước mắt bằng thực lực và vận dụng các mối quan hệ xã hội của mình, dần dần đến gần với mục tiêu của mình hơn. Cung Hoàng đạo này thường thành danh trong lĩnh vực kinh doanh cũng là vì thế.

Song Tử

không những gây ấn tượng nhờ lối ăn nói duyên dáng của mình mà còn cả ở cách cư xử hào phóng. Họ rất giỏi quan sát sắc mặt và thái độ của người đối diện để điều chỉnh cách nói chuyện phù hợp. Rất hiếm người cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện với Song Song cũng vì lý do đó.

Thế nhưng, chòm sao này giống Thiên Bình ở mặt giỏi giao tiếp, song nhiều khi nhu cầu chia sẻ của họ quá cao khiến người khác thấy mệt vì phải nghe “quá nhiều”. Dù như vậy đi chăng nữa thì chẳng ai có thể ghét được Song Tử cả mà có ghét cũng không ghét được lâu.

Khi nói chuyện, trao đổi với Song Song, bạn dễ dàng bị họ dẫn dắt đi theo mạch mà họ muốn. Chòm sao này khá giỏi trong việc dùng ánh mắt biểu đạt ý muốn và cảm xúc của mình. Dù có không đồng ý với quan điểm của đối phương, họ cũng không phản bác một cách thẳng thừng. Thay vào đó, Song Song sẽ dựa vào tài hùng biện của mình để dần đẩy lùi "thế tiến công" của người đối diện.

Mọi người thích nghe cung hoàng đạo này nói chuyện nên họ thường rất hay được hoan nghênh trong các buổi họp mặt. Lời nói của Song Tử cũng vì thế ngày càng trở nên giá trị hơn. Vũ khí lợi hại nhất giúp Song Song có thể thuyết phục bất cứ ai ngoài lối ăn nói duyên dáng thì chính là nụ cười và ánh mắt biết nói. Bạn sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được cảm giác dễ chịu, thân thiết mà họ mang tới đâu.

Xử Nữ

Xử Nữ có tài ăn nói khéo léo, duyên dáng và khiếu hài hước. Họ nhận biết đây là thế mạnh của bản thân nên tập trung phát triển và phát huy hết mức có thể. Xử Nữ đi đến đâu cũng có bạn bè vây quanh, họ toát ra nguồn năng lượng tích cực và có khả năng lan tỏa tiếng cười đến với mọi người.

Không chỉ có vậy, Xử Nữ còn là người sâu sắc, biết lắng nghe, chia sẻ và đưa ra lời khuyên nên thường được bạn bè tìm tới mỗi khi gặp khó khăn. Xử Nữ đối xử với người khác bằng tất cả tấm lòng nên những gì họ nhận lại cũng là xứng đáng.

Mọi người rất vui khi Xử Nữ lên tiếng "cầu cứu" bởi vì không phải lúc nào cung Hoàng đạo này cũng cần sự giúp đỡ của mọi người, chỉ trừ những trường hợp cấp bách. Vậy nên trong nghịch cảnh, Xử Nữ luôn được mọi người rộng lòng dang tay ra giúp, không bao giờ bị dồn vào chân tường hay rơi vào tuyệt vọng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.