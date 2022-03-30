Đi tìm top các cung hoàng đạo không dễ chinh phục nhưng lại vô cùng quyến rũ, bí ẩn khiến nhiều người mê đắm

12 cung hoàng đạo 30/03/2022 18:30

Để có thể nắm giữ được trái tim của các cung Hoàng đạo này quả thực là việc chẳng hề đơn giản, bởi họ mang tính tình phóng khoáng như những chú ngựa hoang không muốn bị trói buộc bởi dây cương. Để hiểu và bước vào thế giới riêng của họ, người đó cần có rất nhiều sự tinh tế, bản lĩnh và kiên nhẫn.

Bọ Cạp 

Người thuộc cung Bọ Cạp lúc nào cũng toát ra vẻ bí ẩn, lạnh lùng và khó gần với người đối diện. Họ hiếm khi chủ động tiếp cận ai nên càng khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy e dè. Cung Hoàng đạo này không thích chốn đông người, thích cuộc sống trầm ổn nhưng đến lúc cần thể hiện bản thân thì họ lại trở thành nhân tố cực kỳ nổi bật. Sự tương phản này giúp Bọ Cạp gây ấn tượng mạnh với thiên hạ và ai cũng muốn đến gần làm quen với họ.

Đi tìm top các cung hoàng đạo không dễ chinh phục nhưng lại vô cùng quyến rũ, bí ẩn khiến nhiều người mê đắm - Ảnh 1

Bọ Cạp sống ẩn mình, không thích bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Họ không có nhu cầu làm điều đó, đồng thời cũng không cho phép ai nắm bắt mình. Vậy nên những ai đã lỡ "crush" Bọ Cạp thì sẽ muốn tìm mọi cách để bước vào thế giới nội tâm của họ mà khám phá nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do phụ nữ Bọ Cạp đi đến đâu cũng được đấng mày râu săn đón, việc của họ là chọn ra người phù hợp với mình mà thôi.

Bảo Bình 

Các cô gái thuộc cung Bảo Bình cũng khó đoán không kém. Cung Hoàng đạo này rất sôi nổi, là người thẳng thắn, trông có vẻ như đơn giản, không mưu mô nhưng thực chất đằng sau vẻ ngoài khoa trương ấy lại là con người đa mưu túc trí, thông minh và nhạy bén không ai bằng. Trong đầu Bảo Bình không bao giờ thiếu ý tưởng độc đáo, bản thân họ cũng có những suy nghĩ thầm kín không muốn cho ai biết vì không muốn bị đem ra làm đề tài bàn tán.

Đi tìm top các cung hoàng đạo không dễ chinh phục nhưng lại vô cùng quyến rũ, bí ẩn khiến nhiều người mê đắm - Ảnh 2

Thực ra không phải ai cũng hiểu Bảo Bình, họ khá bí ẩn và độc đáo. Họ mang đến cho người khác cảm giác dễ tiếp cận, chia sẻ nhưng song song đó cũng khiến xung quanh cảm thấy xa cách vì không thể hiểu được con người họ. Bảo Bình sống có lý tưởng và luôn nỗ lực để giành lấy thứ mình muốn, sự kiên định và quyết tâm dường như trái ngược với vẻ bề ngoài, khiến người ta càng thêm bất ngờ, nể phục. Một người thú vị như Bảo Bình, chẳng trách họ lúc nào cũng được nhiều "vệ tinh" vây quanh nhưng ai chinh phục được trái tim của cung Hoàng đạo này thì lại là câu chuyện khác.

Thiên Bình 

Nói Thiên Bình là cung Hoàng đạo khó chinh phục có thể nhiều người sẽ thấy rất ngạc nhiên. Nhưng đây lại là sự thật. Dù có được mệnh danh là người thân thiện, nhiệt tình, giỏi kết giao nhưng thực tế, bên trong Thiên Bình lại ẩn chứa một trái tim rất khó nắm bắt. Điều đặc biệt của Thiên Thiên nằm ở chỗ, ban đầu họ sẽ cho bạn một ảo giác rằng mình đã chinh phục được người này, ai bảo Thiên Thiên vốn rất thân thiện với tất cả mọi người chứ.

 

Đi tìm top các cung hoàng đạo không dễ chinh phục nhưng lại vô cùng quyến rũ, bí ẩn khiến nhiều người mê đắm - Ảnh 3

  

Hơn nữa, cung hoàng đạo này còn rất nhanh nhạy. Một khi thấy bạn nhận ra điểm thờ ơ của mình, họ lập tức tỏ ra nhiệt tình, quan tâm; nhưng khi bạn không còn đề phòng nữa, họ lại quay trở lại trạng thái chẳng nóng chẳng lạnh trước đó, thậm chí tâm tư còn bay đi xa tận đâu bạn không hề biết. Đó là do Thiên Bình sở hữa cả IQ và EQ đều rất cao. Bạn sẽ không bao giờ nắm bắt được trong lòng chòm sao này đang thực sự nghĩ điều gì, không biết tâm tư họ đặt ở đâu, không biết lúc nào họ sẽ nổi loạn và vứt bỏ tất cả.

 

Điều Thiên Bình muốn là sự cân bằng, cảm giác an toàn, chỉ khi ở trong hoàn cảnh có thể tiến cũng có thể lùi thì họ mới cảm thấy an toàn nhất. Nếu như bị một người quản thúc chặt chẽ, vậy thì làm gì còn cân bằng đôi bên nữa. Cho nên nếu muốn trở thành một nửa của cung Hoàng đạo khó chinh phục này, có lẽ bạn sẽ phải học cách thông cảm nhiều hơn là tìm cách kiểm soát họ cho bằng được.

Nhân Mã

Trên đời này có một số người, ưu điểm cũng đồng thời là khuyết điểm. Nếu bạn muốn họ sửa đổi khuyết điểm, vậy thì chẳng khác nào cũng xóa họ hết sạch ưu điểm của họ. Nhân Mã chính là người như vậy. Những người phải lòng Nhân Mã hầu hết đều vì tính cách phóng khoáng, tích cực, luôn vui vẻ thoải mái, nói được làm được, không để bụng, không ghi thù... của chòm sao này. 

 

Đi tìm top các cung hoàng đạo không dễ chinh phục nhưng lại vô cùng quyến rũ, bí ẩn khiến nhiều người mê đắm - Ảnh 4

 

Tất cả những đặc điểm đó hội tụ lại làm nên một Mã Nhi đầy những ưu điểm của người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác cứ muốn đến gần. Nhân Mã giống như những chú ngựa hoang không bị bất cứ trói buộc nào ghìm chân, thoải mái chạy trên thảo nguyên bao la. Muốn chinh phục được chú ngựa hoang này, quả thực là một việc vô cùng tàn nhẫn. Bởi khi đó, bạn sẽ phải chặt đứt sự tự do, xóa bỏ sự phóng khoáng trời sinh trong con người Mã Nhi.

 

Dù đôi lúc họ biểu hiện là người không có tinh thần trách nhiệm, tính tình lăng nhăng dễ đắc tội người khác, nhưng không phải sau khi ở bên bạn họ mới biến thành như vậy. Mà đó là bản tính của chòm sao này, cũng chính vì thế mà bạn bị họ thu hút. Dù tính cách của Nhân Mã rất thoải mái, nhưng không có nghĩa bạn có thể tùy tiện kiểm soát và bắt họ răm rắp nghe theo ý mình.  

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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