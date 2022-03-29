Những cung hoàng đạo gặp nhiều vận may nhất tuần này (28/3 - 3/4), đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài và thành công nhé!

12 cung hoàng đạo 29/03/2022 18:00

Với nguồn năng lượng của vũ trụ tuần này, ai sẽ là những cung hoàng đạo may mắn nhất?

Bạch Dương

Mùa Bạch Dương đã đến và bạn đang là người dẫn đầu trên hành trình nuôi dưỡng và phát triển bản thân theo cách mà bạn muốn. Trong tuần này, khi Mặt Trăng dịch chuyển vào cung hoàng đạo của bạn, sẽ càng làm tăng thêm sự tự tin, thúc đẩy bạn đạt lấy mọi mong muốn và truyền cảm hứng để bạn thể hiện con người trưởng thành của mình.

Những cung hoàng đạo gặp nhiều vận may nhất tuần này (28/3 - 3/4), đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài và thành công nhé! - Ảnh 1

Ma Kết

Tuy rằng Ma Kết đã giải quyết những bất hòa với người ấy, nhưng thực chất, mối quan hệ của hai bạn vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng. Tuần này chính là thời gian thích hợp để bạn giải quyết gọn gàng mọi vấn đề, hãy ngừng than trách đối phương và nhận lỗi nếu nó thuộc về mình. Mặt khác, chính sự khô khan, thiếu quan tâm của bạn cũng khiến người ấy cảm thấy tủi thân. Để có thể “trời yên biển lặng”, Ma Kết chỉ cần học cách bộc lộ cảm xúc, quan tâm người ấy hơn và bớt đi thời gian với cô bạn thân/anh kết nghĩa nào đó!

Sư Tử

Bạn có thể đã gặp phải một sự đổ vỡ hoặc trải qua một sự thất vọng nào đó gần đây, nhưng tuần này bạn sẽ học được rằng ngay cả khi thế giới có trở nên ‘xấu xí’ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại những vẻ đẹp xung quanh cuộc sống của bạn. Điều quan trọng là bạn cần phải mở lòng, chào đón tương lai bằng một tâm hồn cởi mở. Hãy cho phép bản thân được chữa lành và nắm lấy những điều tốt đẹp đang tới.

Những cung hoàng đạo gặp nhiều vận may nhất tuần này (28/3 - 3/4), đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài và thành công nhé! - Ảnh 2

Song Tử

Một vài kế hoạch sáng tạo từ khoảng thời gian trước đã được bạn lên lịch thực hiện trong tuần này. Và hãy yên tâm, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Đây là thời điểm thích hợp để cải cách, đổi mới và thay những dự án cũ xấu xí thành một kế hoạch hoàn hảo, sáng tạo hơn. Ý kiến từ Song Tử sẽ được mọi người nồng nhiệt ủng hộ, bạn được đánh giá cao. Vì vậy, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để không phụ lòng mọi người nhé! Đây sẽ là một bước tiến lớn trong con đường sự nghiệp của bạn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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