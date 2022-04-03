3 cung Hoàng đạo nam hết mực cưng chiều người yêu, vợ của mình như công chúa, nếu có hãy giữ chặt

12 cung hoàng đạo 03/04/2022 06:08

Không phải nam thần bước ra từ "ngôn tình", không phải "soái ca sơ mi trắng", nhưng chắc chắn sẽ thật hạnh phúc nếu may mắn được 3 chòm sao nam sau yêu chiều.

Cự Giải

Tình yêu của Cự Giải mang nhiều cung bậc cảm xúc, sắc màu. Điềm đạm, tâm lí, tất cả những điều ấy giúp họ đánh gục bao cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là mẫu đàn ông của gia đình nên hiển nhiên họ hết mực cưng chiều người phụ nữ của mình.

3 cung Hoàng đạo nam hết mực cưng chiều người yêu, vợ của mình như công chúa, nếu có hãy giữ chặt - Ảnh 1

Trong mắt Cự Giải, bạn gái chính là người hoàn hảo nhất và tất cả mọi thứ của người yêu đều tuyệt vời. Vậy nên cô gái nào may mắn yêu được cung hoàng đạo này chắc hẳn sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều, ngược lại còn được bạn trai hết mực yêu thương, chăm chút.

Cự Giải là người đàn ông khá đáng mến trong tình yêu. Anh ấy biết chăm sóc người khác, dịu dàng và rất tỉ mỉ. Bước vào cuộc sống hôn nhân, Cự Giải sẽ là người chồng hoàn hảo. Chàng sẽ rất quan tâm, biết lo lắng và nghĩ cho vợ, toàn tâm toàn ý với gia đình. Cho dù vợ có vụng về đến đâu, Cự Giải vẫn hết lòng chiều chuộng.

Thiên Bình

Khi yêu, đàn ông Thiên Bình khá lụy tình và chấp nhận hy sinh tất cả cho người mình yêu. Thiên Bình thậm chí có thể thay đổi thói quen, sở thích của mình để làm người mình yêu hạnh phúc. Sau khi cưới, đàn ông Thiên Bình chiều chuộng, nâng niu vợ mỗi ngày. Họ vẫn thường tạo cho vợ những bất ngờ để hôn nhân không bao giờ nhàm chán.

3 cung Hoàng đạo nam hết mực cưng chiều người yêu, vợ của mình như công chúa, nếu có hãy giữ chặt - Ảnh 2

Đàn ông Thiên Bình có thể trăng hoa, ong bướm trước khi kết hôn nhưng sau khi đã có vợ, họ luôn một lòng một dạ với vợ. Trái tim họ không có chỗ cho kẻ thứ ba nữa dù kẻ đó có quyến rũ đến mức nào. Nếu phải trả lời rằng chòm sao nào là người chồng tốt nhất thì nhiều người vợ sẽ bình chọn cho Thiên Bình. Thiên Bình sẽ mang đến cho người vợ một chuyện tình cảm lãng mạn, lâu bền, đã yêu là yêu đến trọn đời.

Người đàn ông Thiên Bình tỉ mỉ, rất biết chăm sóc và yêu chiều phái nữ. Đặc biệt, sự yêu chiều của Thiên Bình dành cho vợ là vô bờ bến. Họ luôn muốn vợ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Họ lo lắng cho vợ đến từng miếng ăn nước uống, theo sát mỗi lúc mỗi nơi, cũng chẳng bao giờ phàn nàn về việc nàng mua sắm quá nhiều hay trang điểm quá lâu.

Ma Kết

Trong tình cảm, các chàng Ma Kết thường khá nặng tình, bi lụy, một khi yêu ai là yêu say đắm. Bởi thế tình yêu của Ma Kết được hình thành một cách đầy sâu sắc và chân thành. Một khi đã xác định dành tình cảm cho ai, họ sẽ chung thủy một đời, ít khi nào thay lòng đổi dạ.

3 cung Hoàng đạo nam hết mực cưng chiều người yêu, vợ của mình như công chúa, nếu có hãy giữ chặt - Ảnh 3

Đàn ông Ma Kết là cung hoàng đạo khá khô khan nhưng cũng là con người có trách nhiệm và chung thủy trong chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn, đàn ông cung Ma Kết rất tôn trọng bạn đời của mình. Theo quan điểm của Ma Kết, hôn nhân cần có sự cố gắng của hai người, chỉ một người nỗ lực cũng không có kết quả. 

Đàn ông Ma Kết tuy không giỏi văn hoa, lãng mạn nhưng họ luôn là bờ vai vững chắc nhất dành chơ vợ và những đứa con. Sau khi kết hôn, họ luôn cố gắng phấn đấu sự nghiệp để mang lại cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Đàn ông cung Ma Kết rất tham vọng và không chịu lùi bước trước mỗi khó khăn. Vì vậy, lấy được đàn ông Ma Kết, phụ nữ được hưởng phước hạnh cả đời và rất ít khi phải buồn phiền, lo âu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 cung Hoàng đạo có tấm lòng vị tha, lương thiện nên luôn được mọi người yêu mến

Top 3 cung Hoàng đạo có tấm lòng vị tha, lương thiện nên luôn được mọi người yêu mến

Đã là người thì đương nhiên là sẽ mắc lỗi, nhưng lỗi lầm của bạn sẽ dễ dàng được những người sau đây tha thứ nhanh nhất và nhẹ nhàng, có thể nói họ là những cung hoàng đạo có tấm lòng vị tha nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 chòm sao tử vi cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó