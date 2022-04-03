3 cung Hoàng đạo nam hết mực cưng chiều người yêu, vợ của mình như công chúa, nếu có hãy giữ chặt

Tình yêu của Cự Giải mang nhiều cung bậc cảm xúc, sắc màu. Điềm đạm, tâm lí, tất cả những điều ấy giúp họ đánh gục bao cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là mẫu đàn ông của gia đình nên hiển nhiên họ hết mực cưng chiều người phụ nữ của mình.

Cự Giải là người đàn ông khá đáng mến trong tình yêu. Anh ấy biết chăm sóc người khác, dịu dàng và rất tỉ mỉ. Bước vào cuộc sống hôn nhân, Cự Giải sẽ là người chồng hoàn hảo. Chàng sẽ rất quan tâm, biết lo lắng và nghĩ cho vợ, toàn tâm toàn ý với gia đình. Cho dù vợ có vụng về đến đâu, Cự Giải vẫn hết lòng chiều chuộng.

Trong mắt Cự Giải, bạn gái chính là người hoàn hảo nhất và tất cả mọi thứ của người yêu đều tuyệt vời. Vậy nên cô gái nào may mắn yêu được cung hoàng đạo này chắc hẳn sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều, ngược lại còn được bạn trai hết mực yêu thương, chăm chút.

Thiên Bình

Khi yêu, đàn ông Thiên Bình khá lụy tình và chấp nhận hy sinh tất cả cho người mình yêu. Thiên Bình thậm chí có thể thay đổi thói quen, sở thích của mình để làm người mình yêu hạnh phúc. Sau khi cưới, đàn ông Thiên Bình chiều chuộng, nâng niu vợ mỗi ngày. Họ vẫn thường tạo cho vợ những bất ngờ để hôn nhân không bao giờ nhàm chán.

Đàn ông Thiên Bình có thể trăng hoa, ong bướm trước khi kết hôn nhưng sau khi đã có vợ, họ luôn một lòng một dạ với vợ. Trái tim họ không có chỗ cho kẻ thứ ba nữa dù kẻ đó có quyến rũ đến mức nào. Nếu phải trả lời rằng chòm sao nào là người chồng tốt nhất thì nhiều người vợ sẽ bình chọn cho Thiên Bình. Thiên Bình sẽ mang đến cho người vợ một chuyện tình cảm lãng mạn, lâu bền, đã yêu là yêu đến trọn đời.

Người đàn ông Thiên Bình tỉ mỉ, rất biết chăm sóc và yêu chiều phái nữ. Đặc biệt, sự yêu chiều của Thiên Bình dành cho vợ là vô bờ bến. Họ luôn muốn vợ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Họ lo lắng cho vợ đến từng miếng ăn nước uống, theo sát mỗi lúc mỗi nơi, cũng chẳng bao giờ phàn nàn về việc nàng mua sắm quá nhiều hay trang điểm quá lâu.

Ma Kết

Trong tình cảm, các chàng Ma Kết thường khá nặng tình, bi lụy, một khi yêu ai là yêu say đắm. Bởi thế tình yêu của Ma Kết được hình thành một cách đầy sâu sắc và chân thành. Một khi đã xác định dành tình cảm cho ai, họ sẽ chung thủy một đời, ít khi nào thay lòng đổi dạ.

Đàn ông Ma Kết là cung hoàng đạo khá khô khan nhưng cũng là con người có trách nhiệm và chung thủy trong chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn, đàn ông cung Ma Kết rất tôn trọng bạn đời của mình. Theo quan điểm của Ma Kết, hôn nhân cần có sự cố gắng của hai người, chỉ một người nỗ lực cũng không có kết quả.

Đàn ông Ma Kết tuy không giỏi văn hoa, lãng mạn nhưng họ luôn là bờ vai vững chắc nhất dành chơ vợ và những đứa con. Sau khi kết hôn, họ luôn cố gắng phấn đấu sự nghiệp để mang lại cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Đàn ông cung Ma Kết rất tham vọng và không chịu lùi bước trước mỗi khó khăn. Vì vậy, lấy được đàn ông Ma Kết, phụ nữ được hưởng phước hạnh cả đời và rất ít khi phải buồn phiền, lo âu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.