Màu sắc may mắn nào phù hợp với cung hoàng đạo của bạn?

12 cung hoàng đạo 30/03/2022 14:13

Bài viết này sẽ cho bạn biết đâu là màu sắc phù hợp nhất với cung hoàng đạo của bạn.

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Đây là những màu phù hợp với cung hoàng đạo của bạn. 

Mỗi cung hoàng đạo đều có những màu sắc phù hợp với tính cách, chúng còn là bùa hộ mệnh của sự may mắn và sinh khí.

Các nhà chiêm tinh giải thích rằng màu sắc nên được sử dụng như một tấm bùa hộ mệnh cho mỗi cung hoàng đạo. Bài viết này sẽ cho bạn biết màu sắc nào ang lại may mắn  cho từng cung hoàng đạo.

Màu sắc nào phù hợp với từng cung hoàng đạo

Đây là những màu phù hợp với từng cung hoàng đạo, hãy luôn nhớ sử dụng chúng để thu hút may mắn và dồi dào vào cuộc sống nhé!

Màu sắc may mắn nào phù hợp với cung hoàng đạo của bạn? - Ảnh 2
Đây là những màu phù hợp với cung hoàng đạo của bạn.

Bạch Dương

Màu đỏ, trắng và các sắc thái khác nhau của hồng làm nổi bật tính cách bùng nổ và chủ đạo của cung này. Đừng quên sử dụng những màu này vào những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và có mức năng lượng thấp.

Kim Ngưu

Màu xanh lá cây, màu hồng và màu xanh ngọc là những sắc thái tôn lên tính cách quyết đoán và lôi cuốn của bạn nhưng cũng cho thấy sự ấm áp của trái tim bạn. Nên sử dụng màu xanh lá cây nhiều hơn ở tất cả các sắc độ sẽ mang lại may mắn cho bạn.

Song Tử

Màu sắc mà bạn nên ưu ái nhất là xanh lam, tím và vàng. Bạn có một tính cách linh hoạt và đa năng, bởi vì bạn có thể sử dụng tất cả các sắc thái màu sắc. Màu tím làm nổi bật năng lượng của bạn, trong khi màu xanh lam và màu vàng làm cho bạn trông thu hút hơn.

Cự Giải

Đó là một cung hoàng đạo thuộc về Mặt trăng, tâm hồn và vóc dáng của bạn sẽ tỏa sáng nếu bạn sử dụng màu bạc và màu trắng. Màu xanh lá cây thuộc tông màu sáng cũng sẽ mang lại năng lượng và sự may mắn, nhưng màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết trong tâm hồn và những việc làm tốt của bạn.

Sư Tử

Sư Tử thích nổi bật và là trung tâm của sự chú ý, đó là lý do tại sao màu sắc của cậu ấy là vàng và cam, những tông màu làm nổi bật trí thông minh và ý chí của cung này. Tuy nhiên, một màu xanh lá cây tươi sáng cũng rất hợp với bạn.

Xử Nữ

Bạn nên mặc màu trắng, đen và tím. Sự thanh lịch và nghiêm túc có lợi cho cung này. Sự kết hợp giữa đen và trắng sẽ mang đến cho bạn vẻ bí ẩn và gợi cảm.

Thiên Bình

Màu sắc của bạn là hồng và xanh lam. Bạn có sự cân bằng và yếu tố tâm linh, vì vậy đừng ngần ngại chọn những sắc thái nhẹ nhàng. Nếu là màu phụ, bạn có thể sử dụng màu xanh ngọc.

Bò Cạp

Bạn là người dễ đồng cảm và có nhiều năng lượng. Vì vậy những màu sắc hợp với tính cách của bạn là đỏ, xanh lá cây và đen. Sử dụng chúng để làm nổi bật tính cách cởi mở và thân thiện của bạn.

Nhân Mã

Màu sắc may mắn của bạn là trắng, xanh dương và xanh lá cây. Hơn hết là màu xanh lá cây, bởi nó mang lại cảm giác tự do mà cung hoàng đạo này luôn tìm kiếm trong cuộc sống. Bảng màu này sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng dồi dào.

Ma Kết

Bạn thích những thứ đưa bạn ra khỏi thói quen hàng ngày, bạn luôn tìm cách bận rộn và thực hiện nhiều kế hoạch cho đến hết ngày. Màu sắc may mắn của bạn nó là: đen, xanh lam và nâu.

Bảo Bình

Bạn là người cởi mở và sống nội tâm. Màu sắc của bạn là xám, xanh lam và cam. Bạn là một con người của những bữa tiệc, nếu muốn tạo thiện cảm với những người xung quanh, nên sử dụng những màu này.

Song Ngư

Tất cả các màu sắc nhẹ nhàng đều phù hợp với bạn. Nhưng màu sắc mà bạn ưu ái nhất là xanh lá cây và xanh da trời. Với những màu sắc này bạn sẽ thu hút được năng lượng và sức sống mà bạn đang tìm kiếm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Encancha

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