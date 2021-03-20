90 ngày tới, top 3 cung hoàng đạo nữ vướng mệnh đào hoa, dễ thu hút đàn ông nhất

12 cung hoàng đạo 20/03/2021 18:52

Theo tử vi tình duyên cho biết, trong 90 ngày tới, top 3 cung hoàng đạo nữ Bọ Cạp, Song Ngư và Nhân Mã vận đào hoa theo đuổi, dễ thu hút đàn ông nhất.

Bọ Cạp

Theo tử vi dự đoán tình duyên, trong 90 ngày tới, vận trình tình cảm của Bọ Cạp vô cùng rực rỡ, bạn là những người sinh ra mang sẵn nét quyến rũ, bí ẩn. Nét đẹp ấy càng trở nên sâu sắc khi nàng Bọ Cạp trưởng thành. Nếu thời gian vừa qua, bạn tập trung nhiều vào sự phát triển của bản thân và từ chối bước vào mối quan hệ, thì 3 tháng tới, bạn đã chấp nhận mở lòng đón nhận tình cảm từ người khác. Vệ tinh vây xung quanh bạn vốn rất nhiều, họ bị thu hút không chỉ bởi ngoại hình, sự thông minh mà còn trong cách giao tiếp ứng xử vô cùng khéo léo, vì vậy, điều quan trọng là bạn lựa chọn ai mà thôi.

Mối quan hệ của các nữ Bọ Cạp trong những tháng này cũng được mở rộng, bạn giao lưu và gặp gỡ nhiều người, đặc biệt là nam giới, một số quen biết từ công việc, còn lại thông qua các hội nhóm mà bạn tham gia. Ở mỗi người bạn đều học được điều gì đó, kết hợp tạo thành nét đặc trưng của riêng bạn.

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Bọ Cạp chấp nhận mở lòng đón nhận tình cảm từ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, con đường tình duyên của nữ Song Ngư có nhiều khởi sắc trong 90 ngày tới. Các bạn có thể dễ dàng thu hút một người đàn ông chỉ đơn giản đến từ những hành động rất nhỏ của mình, chẳng hạn đến từ sự tin tin một cách hoàn toàn tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi khi dám chia sẻ cảm xúc của mình trước một đám đông hay người đối diện. Điều không giống với bạn trước kia.

Với cung hoàng đạo nữ này, nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm cho mình một người đàn ông đủ mạnh mẽ, tự tin và nghiêm túc khẳng định có thể cam kết một mối quan hệ lâu dài, thì trong tháng 4, cơ duyên tác thành sẽ giúp bạn gặp được người đó. Với những người độc thân, bạn không thiếu hoa đào bên cạnh nhưng có vẻ vẫn chưa đúng thời điểm nên trái tim bạn chưa thật sự rung động.

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Song Ngư dễ dàng thu hút một người đàn ông chỉ đơn giản đến từ những hành động rất nhỏ - Ảnh minh họa: Internet 

Nhân Mã

Với nữ Nhân Mã, nếu như trước kia, bạn thường lo lắng, để tâm đến sự đánh giá, ý kiến bàn ra tán vào của người khác thì giờ đây, trong 3 tháng tới, bạn đã trở nên tự tin hơn, học được cách làm lơ những chuyện không tốt cho bản thân, mạnh mẽ và chủ động hơn trong chuyện tình cảm.

Trong 3 tháng này, sự khó đoán của nàng Nhân Mã là điều khiến đàn ông tò mò và bị thu hút. Vì lối sống tự do, phóng khoáng nên các Mã không tuân thủ một khuôn mẫu nào. Thái độ cởi mở cùng với cách mà họ tiếp nhận vấn đề khiến cho các Nhân Mã trở thành mẫu phụ nữ tuyệt vời, được nhiều người đàn ông săn đón. 

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 Nhân Mã là mẫu người phụ nữ tuyệt vời, được nhiều người đàn ông săn đón - Ảnh minh họa: Internet

 * Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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