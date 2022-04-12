4 cung Hoàng đạo là 'thần giữ của', đừng ai hy vọng lấy được một xu từ họ mà không có lý do chính đáng

Bảo Bình nổi tiếng là người thông minh, trí tuệ, giỏi giao tiếp và ứng xử rất rõ ràng. Họ không bao giờ để đối phương phải cảm thấy khó hiểu về cách mà họ trình bày. Người này làm việc nghiêm túc, có quy trình, không thích lằng nhằng. Trong chuyện tiền bạc họ cũng rất rạch ròi, cho là cho, vay là vay dù đó là bạn bè thân thiết.

Bảo Bình biết cách giữ của, lúc nào cũng có phương án B, không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh túng thiếu phải đi vay mượn. Mua bán cái gì cũng phải tính trước tính sau kĩ càng, không bộp chộp hứng lên là mua. Hơn ai hết, họ là người tự lực cánh sinh, không thích phụ thuộc vào bất cứ người nào nhất là phụ thuộc về kinh tế. Tiền họ làm ra họ giữ, họ tiêu và cũng không thích giữ tiền của người khác kể cả là bạn đời.

Nói về cách giữ tiền, Bảo Bình phải đứng đầu tiên. Họ không bao giờ bỏ ra những đồng tiền mà cảm thấy nó vô bổ, không có giá trị với mình. Tiền bảo ra là phải mang lợi lộc về.

Cự Giải

Cự Giải rất giỏi giữ của, tiền bạc đã rơi vào tay người này thì không bao giờ có chuyện hao hụt. Khi chi tiêu Cự Giải phải biết đó là việc gì, mang lại lợi ích gì và có thực sự cần thiết hay không. Nếu bạn đúng là người thân của Cự Giải thì có thể tự tin trao chìa khóa cho họ nhé.

Người này kín kẽ trong việc mua sắm, không vung tay quá trán, không thích tụ tập chơi bời nên càng không bao giờ phải tiêu nhiều tiền trong tháng trừ khi đó là khoản gì đó công to việc lớn. Biết cách kiếm tiền và biết cách chi tiêu hợp lý, Cự Giải muốn xây dựng cuộc sống thoải mái và dư dả cho bản thân và gia đình.

Hơn nữa, Cự Giải không bao giờ để tiền bạc không có nơi tận dụng mà một khi đồng tiền trong tay họ luôn được hoạt động hết công suất. Họ cũng không bao giờ vung tay quá trán và không bao giờ chìm đắm trong việc mua sắm. Cự Giải không bao giờ muốn phụ thuộc vào người khác vì thế với họ việc tạo dựng nền tảng kinh tế độc lập, vững chắc chính là thành công.

Ma Kết

Lấy được Ma Kết làm vợ, bạn có thể yên tâm rằng đây là một cái két đựng tiền rất kĩ. Còn nếu Ma Kết là đàn ông, bạn cũng hãy mừng vì anh ấy không phải người phóng túng, thích chi tiêu bừa bãi càng không ưa nhậu nhẹt mời mọc bạn bè. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc ki bo, tính toán mà là việc tiết kiệm tích cực, hiệu quả.

Một khi biết giữ tiền thì lúc ốm đau bệnh tật không bao giờ phải chạy vạy vay mượn càng không quá khó khăn hay đưa mình vào tình huống phải vay mượn. Nên trân trọng đức tính này của họ nhé.

Không chỉ quản lý tiền bạc của bản thân rất tốt, Ma Kết còn thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mọi người trong việc này vì thế trong mắt mọi người Ma Kết chính là nhà cố vấn tài chính tài ba. Đó cũng là lý do vì sao Ma Kết thường thành công nhất trong những công việc như quản lý tài sản, cố vấn tài chính hay nhà đầu tư.

Kim Ngưu

Kim Ngưu ơi bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn một chút, không cần phải giữ tiền quá chặt như vậy đâu. Tiền bạc tất nhiên kiếm khó cần phải tiết kiệm là điều nên làm nhưng cất kĩ quá lại không dám chi tiêu cho mình thì cuộc sống cũng khá là vất vả.

Kim Ngưu giỏi giữ tiền, tay hòm chìa khóa tốt nhưng họ lại không bao giờ để người khác phải vất vả vì điều đó mà chỉ có bản thân họ chịu thôi. Ví dụ họ có thể mua sắm cho người thân của mình nhiều thứ nhưng bản thân thì lại nhịn không dám mua. Điều này cũng không thực sự tốt đâu nhé.

Hãy dành ra một khoản nhỏ trong tháng còn lại có thể chi tiêu theo sở thích của mình để thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.