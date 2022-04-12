4 cung Hoàng đạo là 'thần giữ của', đừng ai hy vọng lấy được một xu từ họ mà không có lý do chính đáng

12 cung hoàng đạo 12/04/2022 17:19

Đây được cho là 4 cung Hoàng đạo vô cùng giỏi trong việc giữ của, giao tiền cho họ hoàn toàn có thể yên tâm. Hãy cùng xem bạn có may mắn nằm trong những cung Hoàng đạo này không nhé!

Bảo Bình 

Bảo Bình nổi tiếng là người thông minh, trí tuệ, giỏi giao tiếp và ứng xử rất rõ ràng. Họ không bao giờ để đối phương phải cảm thấy khó hiểu về cách mà họ trình bày. Người này làm việc nghiêm túc, có quy trình, không thích lằng nhằng. Trong chuyện tiền bạc họ cũng rất rạch ròi, cho là cho, vay là vay dù đó là bạn bè thân thiết.

4 cung Hoàng đạo là 'thần giữ của', đừng ai hy vọng lấy được một xu từ họ mà không có lý do chính đáng - Ảnh 1

Nói về cách giữ tiền, Bảo Bình phải đứng đầu tiên. Họ không bao giờ bỏ ra những đồng tiền mà cảm thấy nó vô bổ, không có giá trị với mình. Tiền bảo ra là phải mang lợi lộc về. 

Bảo Bình biết cách giữ của, lúc nào cũng có phương án B, không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh túng thiếu phải đi vay mượn. Mua bán cái gì cũng phải tính trước tính sau kĩ càng, không bộp chộp hứng lên là mua. Hơn ai hết, họ là người tự lực cánh sinh, không thích phụ thuộc vào bất cứ người nào nhất là phụ thuộc về kinh tế. Tiền họ làm ra họ giữ, họ tiêu và cũng không thích giữ tiền của người khác kể cả là bạn đời. 

Cự Giải

Cự Giải rất giỏi giữ của, tiền bạc đã rơi vào tay người này thì không bao giờ có chuyện hao hụt. Khi chi tiêu Cự Giải phải biết đó là việc gì, mang lại lợi ích gì và có thực sự cần thiết hay không. Nếu bạn đúng là người thân của Cự Giải thì có thể tự tin trao chìa khóa cho họ nhé.

4 cung Hoàng đạo là 'thần giữ của', đừng ai hy vọng lấy được một xu từ họ mà không có lý do chính đáng - Ảnh 2

Người này kín kẽ trong việc mua sắm, không vung tay quá trán, không thích tụ tập chơi bời nên càng không bao giờ phải tiêu nhiều tiền trong tháng trừ khi đó là khoản gì đó công to việc lớn. Biết cách kiếm tiền và biết cách chi tiêu hợp lý, Cự Giải muốn xây dựng cuộc sống thoải mái và dư dả cho bản thân và gia đình.

Hơn nữa, Cự Giải không bao giờ để tiền bạc không có nơi tận dụng mà một khi đồng tiền trong tay họ luôn được hoạt động hết công suất. Họ cũng không bao giờ vung tay quá trán và không bao giờ chìm đắm trong việc mua sắm. Cự Giải không bao giờ muốn phụ thuộc vào người khác vì thế với họ việc tạo dựng nền tảng kinh tế độc lập, vững chắc chính là thành công.

Ma Kết

Lấy được Ma Kết làm vợ, bạn có thể yên tâm rằng đây là một cái két đựng tiền rất kĩ. Còn nếu Ma Kết là đàn ông, bạn cũng hãy mừng vì anh ấy không phải người phóng túng, thích chi tiêu bừa bãi càng không ưa nhậu nhẹt mời mọc bạn bè. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc ki bo, tính toán mà là việc tiết kiệm tích cực, hiệu quả. 

4 cung Hoàng đạo là 'thần giữ của', đừng ai hy vọng lấy được một xu từ họ mà không có lý do chính đáng - Ảnh 3

Một khi biết giữ tiền thì lúc ốm đau bệnh tật không bao giờ phải chạy vạy vay mượn càng không quá khó khăn hay đưa mình vào tình huống phải vay mượn. Nên trân trọng đức tính này của họ nhé. 

Không chỉ quản lý tiền bạc của bản thân rất tốt, Ma Kết còn thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mọi người trong việc này vì thế trong mắt mọi người Ma Kết chính là nhà cố vấn tài chính tài ba. Đó cũng là lý do vì sao Ma Kết thường thành công nhất trong những công việc như quản lý tài sản, cố vấn tài chính hay nhà đầu tư.

Kim Ngưu

Kim Ngưu ơi bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn một chút, không cần phải giữ tiền quá chặt như vậy đâu. Tiền bạc tất nhiên kiếm khó cần phải tiết kiệm là điều nên làm nhưng cất kĩ quá lại không dám chi tiêu cho mình thì cuộc sống cũng khá là vất vả.

4 cung Hoàng đạo là 'thần giữ của', đừng ai hy vọng lấy được một xu từ họ mà không có lý do chính đáng - Ảnh 4

Kim Ngưu giỏi giữ tiền, tay hòm chìa khóa tốt nhưng họ lại không bao giờ để người khác phải vất vả vì điều đó mà chỉ có bản thân họ chịu thôi. Ví dụ họ có thể mua sắm cho người thân của mình nhiều thứ nhưng bản thân thì lại nhịn không dám mua. Điều này cũng không thực sự tốt đâu nhé. 

Hãy dành ra một khoản nhỏ trong tháng còn lại có thể chi tiêu theo sở thích của mình để thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn nhé. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 chòm sao có duyên kinh doanh bẩm sinh, được trời ưu ái ban lộc, sớm muộn gì cũng thành đại gia

Top 3 chòm sao có duyên kinh doanh bẩm sinh, được trời ưu ái ban lộc, sớm muộn gì cũng thành đại gia

Những chòm sao có duyên kinh doanh bẩm sinh này dù không chú tâm vào việc kinh doanh thì vẫn được ông trời ưu ái, vận mệnh sắp đặt số sang giàu hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 chòm sao tử vi cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 26 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó