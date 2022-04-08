Trong mắt của nhiều người, Thiên Bình luôn rất hoạt bát, năng động và lanh lợi. Họ học 1 hiểu 10 lại có mắt nhìn người tinh tế, biết quan sát nên lúc nào cũng ứng xử được lòng thiên hạ. Thiên Bình lại còn biết chăm chút cho bản thân, bảo sao cung Hoàng đạo này lúc nào cũng được nhiều người vây quanh.

Nhìn bề ngoài lí lắc, vui vẻ ai cũng nghĩ Thiên Bình là người đơn giản, dễ đối phó. Nhưng thực chất, họ lại rất thông minh và sắc sảo, làm việc gì cũng suy tính kỹ lưỡng trước sau, không thể bản thân rơi vào thế bị động. Nhờ vào đầu óc nhanh nhạy, họ luôn đi trước người khác một bước, vậy nên đừng nghĩ có thể qua mặt được cung Hoàng đạo này. Giữa đám đông, Thiên Bình sẵn sàng trở thành một người bình thường nhưng với chỉ số EQ và IQ cao đồng đều, thật khó để họ có thể sống cuộc đời bình thường như bao người.

Cự Giải

Cự Giải là một người hiền lành, không hay thể hiện quan điểm vì muốn giữ hòa khí cho đám đông. Thế nhưng, nếu hiểu được cung Hoàng đạo này, mọi người sẽ nhận ra họ không hề tầm thường chút nào mà thực chất mang trong mình một trái tim của bậc phượng hoàng. Cự Giải không chỉ có năng lực mà còn sở hữu một trái tim mạnh mẽ. Lý do khiến họ không muốn nổi bật giữa đám đông là bởi họ không thể hòa hợp hoặc thậm chi là không có nhu cầu cho mọi người thấy sự phi thường của mình. Cự Giải chọn lấy sự im lặng làm vỏ bọc cho mình, đánh lừa tất cả.

Cự Giải không ngại việc bị người khác phớt lờ hoặc đánh giá thấp nhưng họ không thể chịu được việc bị ai đó bắt nạt. Cung Hoàng đạo này sẽ nổi trận lôi đình nếu như bị động đến cảm xúc hoặc thấy người thân yêu của mình chịu tổn thương. Bình thường dịu dàng, tốt bụng là thế nhưng Cự Giải nổi giận rồi thì chẳng ai dám động vào. Họ sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác, khiến đối phương "lên bờ xuống ruộng" bằng những đòn đáp trả thâm sâu. Đến đó thì mọi người cũng đừng quá bất ngờ nhé, đó chính là sức mạnh thật sự của cung Hoàng đạo này đấy.

Ma Kết

Ma Kết rất giỏi ẩn mình giữa đám đông. Họ không muốn thể hiện bản thân mình hay phô diễn tài năng quá nhiều. Một cuộc sống "low-key" sẽ cực kỳ phù hợp với Ma Kết. Ấn tượng mà cung Hoàng đạo này để lại trong lòng người khác là một người âm trầm, ít nói không có gì đặc biệt nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ai cũng sẽ dần nhận ra bao quanh Ma Kết là một lớp sương mù mờ mịt mà khó ai có thể nhìn thấu.

Ma Kết rất có ý thức về mục tiêu cuộc đời, họ không làm cho vui mà lao động là phải được công nhận và đem vinh quang trở về. Đó là động lực thôi thúc cung Hoàng đạo này không ngừng tiến về phía trước, bất chấp là con đường trải đầy hoa hay sỏi đá bấp bênh. Do bản chất không thích thể hiện nên đôi khi, dù rất tự tin có thể giải quyết được vấn đề nhưng Ma Kết vẫn giữ im lặng, quan sát và chỉ lên tiếng khi thật cần thiết, họ được mô tả là một "vị ua" ẩn mình cực kỳ tài tình.

Song Ngư

Song Ngư trong ấn tượng của nhiều người là một người khá tình cảm, ủy mị, đôi khi hành xử hơi cảm tính. Cung Hoàng đạo này đúng là rất dịu dàng, dành trọn tâm tư cho các mối quan hệ xung quanh mình nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu đuối, thiếu quyết đoán. Song Ngư chỉ là không muốn động chạm đến bất cứ ai, họ khao khát cuộc đời yên ổn, được làm điều mình thích cho bản thân và cả những người mà họ yêu thương.

Ngoài ra, Song Ngư luôn nằm trong danh sách những chòm sao kiếm tiền giỏi nhất. Điều đó cho thấy họ luôn biết rõ con đường mình đang đi, nắm bắt cơ hội làm giàu và đưa ra quyết định đúng đắn lúc dầu sôi lửa bỏng. Vậy nên đừng "trông mặt mà bắt hình dong" đối với Song Ngư, họ không bao giờ bộc lộ hết sức mạnh tiềm ẩn của mình, chỉ đến khi thời cơ chín muồi thì cung Hoàng đạo mới cho những kẻ ganh ghét mình biết thế nào là lễ độ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.