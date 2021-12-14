3 cặp chòm sao có sứ mệnh tốt, càng bên nhau càng viên mãn, giàu sang

Cự giải & Bò Cạp trời sinh là cặp đôi có sứ mệnh tốt. Cự giải tính cách hiền lành và có phần hơi nhút nhát, trong cuộc sống họ có rất ít các mối quan hệ. Do tính cách có phần hướng nội và đa nghi của bản thân, Cự Giải thường bài xích, không thích tiếp xúc với người lạ. Bọ Cạp tính cách mạnh mẽ, làm việc dứt khoát và có phần vô tình. Họ trầm tính và có phần xa lánh với những người xung quanh. Anh chàng/ cô nàng Bọ Cạp bề ngoài luôn tỏ ra thật lạnh lùng nhưng bên trong nội tâm họ vẫn muốn được người khác che chở và yêu thương. Hai người họ là sự kết hợp tương đối bổ sung cho nhau.

Về mặt tình cảm, cả hai đều là người rất tình cảm, biết nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Từ khía cạnh hòa hợp, Cự giải rất biết cách quan tâm đến nửa kia của mình, luôn đồng hành cùng nhau. Bọ Cạp hơi có chiếm hữu nhưng đối với Cự Giải điều đó đem lại cho họ cảm giác an toàn rằng Bọ Cạp toàn tâm, toàn ý với mình. Xét một cách toàn diện, Cự Giải và Hổ Cáp thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.

Kim ngưu là người trầm tính, ít nói, sống nội tâm nhưng lại rất quan tâm tới người khác. Họ khá hiểu ý người khác . Những ai từng sống lâu với kim ngưu thường cảm thây kim ngưu là người rất đáng tin cậy. Kim ngưu là người có tính sở hữu nên họ khá quan tâm tới gia đình và người thân. Họ thường dùng vật chất để thể hiện tình yêu và hi vọng đối phương cũng vậy.

Còn xử nữ thì họ cũng rất quan tâm tới đối phương nhưng cách thể hiện của họ thường là trầm lắng hơn, họ quan tâm một cách âm thầm và đôi khi họ tỏ ra thờ ở để che giấu tình cảm nồng nhiệt của bạn thân. Xử nữ khi quan tâm và yêu ai đó họ sẽ dồn hết chú ý của mình vào người đó. Họ có thể thích nhiều người nhưng chỉ yêu chung thủy một người.

Lối sống của Kim Ngưu và Xử Nữ rất giống nhau, đều là những người chăm chỉ và tiết kiệm. Họ biết chăm lo cho sự nghiệp, vun vén cho gia đình nên thực sự là cặp đôi có cùng chí hướng.

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Song Ngư & Ma Kết

Cặp đôi này có mối quan hệ rất hòa hợp. Tuy hai người họ có tính cách khác nhau nhưng không thể phủ nhận rằng khi ở bên nhau họ có thể bổ sung tốt cho đối phương. Với cặp chòm sao này, sự tồn tại của nhau chính là điều khiến cuộc sống trở nên viên mãn hơn rất nhiều.

Song Ngư tuy ngây thơ và hơi thiếu thực tế nhưng có thể mang đến nhiều điều bất ngờ cho Ma Kết, khiến trái tim Ma Kết rung động. Ma Kết thì thực tế và lý trí có khả năng lập kế hoạch mạnh mẽ, là người định hướng phát triển của gia đình. Song Ngư, Ma Kết mềm mỏng và mạnh mẽ, cặp đôi này rất có duyên với nhau, càng bên nhau hứa hẹn cuộc sống đầy viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.