Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Tư 24/3/2021: Kim Ngưu tìm được cơ hội mới trong công việc, Bọ Cạp va phải vận đào hoa

Tình cảm của bạn trong hôm nay không được tốt khi cả bạn và đối phương có thể sẽ vướng phải những tranh cãi vụn vặt trong cuộc sống. Nếu có thể, hãy giữ im lặng và bình tĩnh suy nghĩ về mọi việc để tránh ‘giận quá mất khôn’ nói những lời tổn thương đến tình cảm của cả hai.

Gần về cuối tuần, tinh thần của Bạch Dương dường như ngày càng uể oải và mệt mỏi. Bạn có xu hướng buông xuôi mọi việc và không dành quá nhiều sự tập trung cho công việc của mình. Điều này là cực kì nguy hiểm khi những công việc của bạn rất cần đến sự tỉ mỉ và chăm chút. Hãy lấy lại tinh thần và tập trung cho công việc của mình để tránh gặp phải những sai sót ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nhé Bạch Dương.

Công việc của bạn đang có dấu hiệu ổn định và bạn có thể tìm cho mình những cơ hội mới để đột phá trong sự nghiệp của mình. Những lĩnh vực về sáng tạo đang được khuyến khích dành cho bạn thử sức với những vai trò mới, hãy dành thời gian tìm hiểu và quan sát xem những cơ hội công việc mới đến với bạn trong hôm nay là những lời khuyên dành cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu có những cơ hội mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho biết, hôm nay có thể sẽ có những cuộc tranh cãi không đáng xảy ra giữa bạn và người ấy. Chính vì vậy, cả hai nên dành thời gian cho nhau, cùng ngồi xuống và xem xét vấn đề thật sự là do đâu. Hãy biết dung hòa mối quan hệ của mình và yêu thương nhau nhiều hơn.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 5 và số 12.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay Song Tử cư xử có xu hướng thiên về cảm tính nhiều. Bạn thậm chí gặp phải người còn “giỏi thuyết phục” hơn cả bạn, nên dễ dàng bị đối phương làm cho mềm lòng, nghe gì cũng thấy xuôi tai mát dạ. Cẩn thận kẻo trong phút bốc đồng đưa ra những quyết định sai lầm nhé Song Tử.

Lời khuyên cho Song Tử ngày hôm nay về tài chính là hãy cẩn thận với những món hàng xa xỉ mà bạn đang dự định mua, hãy cân nhắc thật kĩ xem bản thân có thật sự cần món đồ đó hay không và với số tiền ấy, nếu bạn tiết kiệm hoặc đầu tư sẽ mang rất nhiều lợi ích khác đến cho bạn sau này.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: số 27.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là ngày Cự Giải học được cách kiểm soát công việc của mình sau khoảng thời gian vất vả vừa qua. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy bạn đã dần quen với công việc và sẽ dễ thở hơn trong thời gian sắp tới.

Hãy dành khoảng thời gian này học thêm những kĩ năng mới để nâng cao chuyên môn của bản thân và sẵn sàng cho những vị trí mới trong tương lai nhé Cự Giải.

Cự Giải học được cách kiểm soát công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính hôm nay của Cự Giải cũng tăng lên đáng kể khi những dự án bạn đầu tư đến hồi kết và tạo được rất nhiều lợi nhuận. Hãy tận hưởng những thành quả tuyệt vời này và đừng quên gửi lời cảm ơn đến những người bạn, đồng nghiệp đã cùng bạn tạo ra những dự án này.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: số 10.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tình hình công việc của Sư Tử ngày hôm nay khá căng thẳng, đối phương đưa ra những lí lẽ rất có sức thuyết phục nên ý kiến của bạn rơi vào tình trạng bị… lép vế. Tuy nhiên vẫn có thể tìm ra sự dung hòa trong quan điểm của cả 2, ý kiến của bạn có thể được cấp trên áp dụng khi triển khai ý tưởng của cộng sự.

Xem tử vi ngày mới, thiếu một chút may mắn trong công việc nên tinh thần của Sư Tử ngày hôm nay cũng có phần uể oải. Bạn không thích bị ai làm phiền, thậm chí là người ấy. Dù sao đối phương cũng không có lỗi, hãy giải thích cho họ 1 câu cũng như bày tỏ rõ với đối phương rằng bạn muốn có khoảng thời gian riêng để bình tĩnh. Họ sẽ hiểu cho nỗi lòng của bạn và sẵn sàng đợi bạn vượt qua giai đoạn này.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: số 1 và số 18.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Phương diện tài chính của Xử Nữ ngày hôm nay không có gì biến động. Bạn học được cách hạn chế tiệc tùng sau giờ làm cũng như la cà hàng quán, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều khoản phí và có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình.

Xử Nữ cần lạc quan hơn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm của Xử Nữ, bạn luôn buồn bã và thơ thẩn về người cũ và những chuyện đã qua, điều này chỉ khiến bạn mệt mỏi và không có tinh thần trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ tích cực và tìm cho mình những thú vui mới để quên đi những chuyện buồn này, bạn sẽ thấy khá hơn rất nhiều đấy Xử Nữ.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: số 20.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay những cô nàng Thiên Bình độc thân nên dành thời gian ra ngoài cùng bạn bè vì có thể bạn sẽ gặp được tình yêu của mình. Đây là một tin tốt đối với Thiên Bình khi trong thời gian vừa qua bạn luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị thật kĩ trước khi ra ngoài, một bộ trang phục đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng là những gì bạn cần để thu hút đối phương.

Đối với phương diện tài chính, Thiên Bình được khuyên nên xây dựng cho mình thói quen lập kế hoạch tiết kiệm cho mỗi khoản tiền bạn nhận được để có thể sử dụng trong tương lai. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều về sau khi bạn muốn thực hiện một chuyến đi du lịch hay đơn giản là mua một món đồ đắt tiền nhưng quý giá.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: số 7 và số 35.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Chỉ số đào hoa của Bọ Cạp tăng đột biến khi xung quanh đang có rất nhiều đối tượng đang chú ý đến bạn. Tuy nhiên, với tính cách thoải mái và hồn nhiên của mình, Bọ Cạp có thể sẽ bỏ qua những cơ hội tình yêu mới dành cho mình.

Chỉ số đào hoa của Bọ Cạp tăng đột biến - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả qua khi bạn đang muốn mua quá nhiều thứ nhưng không thật sự cần thiết sử dụng chúng. Điều này chỉ làm lãng phí tiền bạc của bạn. Hãy cẩn thận suy nghĩ xem bạn có thật sự cần mua những món đồ đấy hay không Bọ Cạp nhé.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: số 33.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Thứ Tư là một ngày hạnh phúc đối với Nhân Mã khi những cơ hội tình yêu của bạn đang đến rất gần. Đối với những Nhân Mã đang cô đơn, bạn có thể sẽ gặp đối tượng tiếp theo của mình thông qua lời giới thiệu của những người bạn và cả hai sẽ có những cuộc trò chuyện cực kì vui vẻ và tuyệt vời.

Về công việc, Nhân Mã đang cố gắng rất chăm chỉ để phát triển bản thân mình ở nhiều lĩnh vực mới với những vai trò khác nhau. Những cố gắng của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp của mình, đặc biệt trong giai đoạn sắp tới khi bạn muốn tự thành lập doanh nghiệp của riêng mình.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 4 và số 16.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết đang dần cảm thấy mất đi năng lượng với công việc hiện tại của bản thân. Có thể vì bạn luôn phải đón nhận những sự chỉ trích từ sếp của mình hoặc công việc luôn khiến bạn trong trạng thái áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống.

Ma Kết mất đi năng lượng làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Ma Kết cũng nên chú ý đến các dấu hiệu sức khỏe của mình khi gần đây bạn liên tục nạp vào cơ thể những món ăn ít dinh dưỡng và khiến bạn thiếu sức sống rất nhiều. Hãy bổ sung những chất vitamin cần thiết cũng như xây dựng cho mình chế độ ăn hợp lý để đảm bảo sức khỏe nhé Ma Kết.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 3 và số 14.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là một ngày không mấy lạc quan dành cho Bảo Bình khi bạn liên tục mắc những sai lầm trong công việc dẫn đến việc bạn phải nhận những lời trách cứ từ sếp của mình. Nếu quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, bạn hãy xin phép nghỉ một buổi để có thể thật sự buông xuống mọi thứ và giải tỏa tinh thần của mình.

Về phương diện tình cảm, việc quá nhớ thương người cũ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bạn đừng vì quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe và cảm xúc của bản thân. Dẫu biết là còn yêu say đắm, Bảo Bình cũng hãy tìm cho mình một hướng đi mới để có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: số 35.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tính tình của Song Ngư luôn thẳng thắn và mạnh mẽ. Chính điều này khiến bạn đôi khi làm phật lòng những người xung quanh và khiến họ cảm thấy khó chịu. Hôm nay có thể bạn sẽ vướng phải những tranh cãi không đáng có với đồng nghiệp của mình, nên nếu có thể hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh và đừng cố gắng tranh cãi vì những chuyện không giúp ích đến kết quả của công việc hiện tại.

Tính tình Song Ngư luôn thẳng thắn, mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, bạn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương trong mọi việc và điều đó sẽ khiến cả hai có sự gắn kết ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, tình yêu là xuất phát từ cả hai phía, bạn cũng nên để người ấy giúp đỡ bạn những lúc bạn gặp khó khăn trong cuộc sống của mình.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: số 11 và số 36.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.