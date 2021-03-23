Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 24/3/2021: 3 cung hoàng đạo gặp vận đào hoa, hạnh phúc với tình yêu của mình

12 cung hoàng đạo 23/03/2021 07:55

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Tư là ngày cực kì may mắn dành cho Bọ Cạp, Nhân Mã và Song Ngư khi gặp vận đào hoa, hạnh phúc trọn vẹn bên tình yêu của mình. Song Ngư sẽ có những phút giây ngọt ngào cùng nửa kia của mình. Bọ Cạp và Nhân Mã gặp được hoàng tử trong mơ.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là ngày vận đào hoa đến với những cô nàng Bọ Cạp độc thân khi có thể bạn sẽ gặp được đối tượng trong mơ của mình trong một dịp tình cờ. Tử vi ngày mới khuyên bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng với vẻ ngoài thật xinh đẹp và một năng lượng cực kì vui vẻ, thoải mái, đối phương ngay lập tức sẽ bị thu hút và không thể rời mắt khỏi bạn.

tu vi 12 cung hoang dao 1
Bọ Cạp gặp vận đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai sẽ có những phút giây cực kì tuyệt vời khi khám phá ra những sở thích chung và những sự đồng điệu trong cuộc sống. Nhìn chung, đây là một mối quan hệ đầy tiềm năng cho sự ổn định và dài lâu, hãy nắm bắt tốt cơ hội này Bọ Cạp nhé.

Giờ may mắn: 19h - 20h.

Màu may mắn: Màu Đỏ và Kem.

Con số may mắn: Số 33.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Những cô nàng Nhân Mã hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới khi có thể hôm nay bạn sẽ gặp được nửa kia của mình thông qua lời giới thiệu của một người bạn hoặc đồng nghiệp trong công ty.

Đây có thể là một người bạn đã từng quen biết nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện. Giờ là lúc để hai bạn dành thời gian để tìm hiểu nhau và có những niềm vui mới trong cuộc sống hàng ngày.

tu vi 12 cung hoang dao 2
Nhân Mã gặp được nửa kia của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi tình duyên đến, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra và bạn hãy trân trọng cơ hội này. Hãy chú ý đến trang phục của bản thân hôm nay và luôn giữ cho mình nụ cười thật tươi vì đây chính là điểm thu hút ánh nhìn đầu tiên của đối phương khi họ gặp bạn.

Giờ may mắn: 16h.

Màu may mắn: Xanh dương.

Con số may mắn: Số 4 và số 16.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư được khuyến khích nên dành nhiều thời gian để bên cạnh người yêu của mình trong hôm nay khi cả hai sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn trong cuộc sống sinh hoạt đời thường. Một buổi hẹn hò lãng mạn sẽ giúp mối quan hệ càng thêm gắn kết và sự đồng điệu về nhiều mặt trong cuộc sống.

tu vi 12 cung hoang dao 3
Song Ngư tình yêu ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của hai bạn đã tiến vào giai đoạn ổn định và đối phương cũng đang suy nghĩ về việc đi xa hơn trong tương lai. Hãy thẳng thắn chia sẻ với nhau những mong ước của cả hai và tìm được điểm chung cho tương lai của đôi bên sau này.

Giờ may mắn: 21h.

Màu may mắn: Trắng và Cam.

Con số may mắn: Số 11 và số 36.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 22/3/2021: Cự Giải tình yêu ngọt ngào, Bọ Cạp gặp kẻ ‘bụng dạ hẹp hòi’

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 22/3/2021: Cự Giải tình yêu ngọt ngào, Bọ Cạp gặp kẻ ‘bụng dạ hẹp hòi’

Mời bạn cùng tham khảo thông tin tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 22/3/2021. Đáng chú ý, Cự Giải sẽ có những phút giây ngọt ngào bên tình yêu của mình, Bọ Cạp gặp kẻ tiểu nhân ‘bụng dạ hẹp hòi’ liên tục châm chọc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày con số may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ