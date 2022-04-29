Vượt tai ương, 3 con giáp bước qua khó khăn, lên như diều gặp gió, tiền bạc sung túc, vận may ùa đến

12 con giáp tử vi 29/04/2022 23:33

Top 3 con giáp vượt mọi tai ương trong 7 ngày tới, khí chất ngút ngàn, may mắn lọt trúng hố vàng, đổi vận bất ngờ.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp may mắn này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Con giap may man 1
7 ngày nữa sẽ là cơ hội cho Sửu gặp may phát tài, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. - Ảnh minh họa: Internet

Lá số tử vi cho thấy, 7 ngày nữa sẽ là cơ hội cho Sửu gặp may phát tài. Người tuổi Sửu sẽ có được một cơ hội cực kỳ tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Đối với những người làm kinh doanh thì đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư chắc chắn sẽ sinh lời. 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải suy nghĩ về nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. 7 ngày nữa, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Con giap may man 2
7 ngày nữa, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc. - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân. 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, tài lộc của người tuổi Ngọ 7 ngày tới nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Ngọ thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Con giap may man 3
Tài lộc của người tuổi Ngọ 7 ngày tới nở rộ bất ngờ, có quý nhân giúp đỡ. - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai. Và hãy chắc chắn rằng đó là người đáng tin cậy để mất cơ hội tốt đẹp.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

5 ngày tới liên tiếp xuất hiện cơ hội hiếm có, 3 con giáp này không chủ động nắm bắt là thiệt thân

5 ngày tới liên tiếp xuất hiện cơ hội hiếm có, 3 con giáp này không chủ động nắm bắt là thiệt thân

Trong 5 ngày tới đây, dù hoàn cảnh khách quan tác động ra sao vẫn có nhiều cơ hội tốt hiếm thấy xuất hiện, sức khỏe đảm bảo và quan trọng là 3 con giáp này cần chủ động nắm bắt khi thời cơ đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 44 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 44 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó