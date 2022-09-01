Vừa bước qua 12h đêm nay: Thần Tài chốt sổ tài lộc, ban phát cho 3 con giáp sau tài vận tăng lên như vũ bão, đầu tháng 9 có tiền đổi xe, mua đất, sắm luôn cả nhà

12 con giáp tử vi 01/09/2022 23:36

Mỗi ngày cứ 12h đêm, Thần Tài sẽ chốt sổ vận tài, 3 con giáp có tên trong danh sách tiền bạc bùng nổ, giàu lên trông thấy, phát tài phát lộc đếm mãi không hết.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ gặp khá nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Công việc của con giáp này không thể thuận lợi hơn khi mọi kế hoạch, dự án đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Không những thế trong thời gian này bạn còn có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi, đây là thời cơ cực kỳ quý báu để trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân bạn. Bạn cũng sẽ nhận được nhiều khoản tiền thưởng hoặc thu nhập bất ngờ trong tháng này, điều này giúp túi tiền của bạn luôn đầy ắp suốt cả tháng.

Vừa bước qua 12h đêm nay: Thần Tài chốt sổ tài lộc, ban phát cho 3 con giáp sau tài vận tăng lên như vũ bão, đầu tháng 9 có tiền đổi xe, mua đất, sắm luôn cả nhà - Ảnh 1

Với những bạn đã kết hôn thì đây là giai đoạn tuyệt vời cực kỳ ấm áp và hạnh phúc. Những bạn còn độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, giao lưu với người khác giới, cơ hội để thoát ế đang ở rất gần bạn. Bạn cần chú ý chế độ làm việc và sinh hoạt để đề phòng trạng thái mệt mỏi và suy nhược vào thời điểm cuối tháng nhé.

Tuổi Sửu

Sắp tới là thời gian khá tuyệt vời của tuổi Sửu khi các sao tốt lành kết hợp lại với nhau làm gia tăng cơ hội giành chiến thắng của bạn trong việc phát triển quyền lực. Bạn có rất nhiều cơ hội để thăng tiến, vì vậy hãy tập trung vào hoàn thành các công việc của mình để chiếm được lòng tin của cấp trên nhé. Bạn cũng sẽ được quý nhân phù trợ mang lại thuận lợi và may mắn, giúp bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.

Vừa bước qua 12h đêm nay: Thần Tài chốt sổ tài lộc, ban phát cho 3 con giáp sau tài vận tăng lên như vũ bão, đầu tháng 9 có tiền đổi xe, mua đất, sắm luôn cả nhà - Ảnh 2

Theo tử vi đây cũng là khoảng thời gian tốt để bạn tiến hành và mở rộng các kế hoạch kinh doanh của bản thân mình. Bạn nên lắng nghe cũng như học hỏi các kỹ năng từ đồng nghiệp và chú ý nhiều hơn đến việc phát triển các mối quan hệ xã hội của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn phát triển và được đề bạt đến một vị trí cao nhất đấy.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có cuộc sống tràn đầy niềm vui và may mắn chờ đón phía trước. Sự nghiệp hanh thông, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ.  Gần đây bạn sẽ có cơ hội đạt được những thành tích, thu hoạch đáng kể trong công việc, bù đắp sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Vừa bước qua 12h đêm nay: Thần Tài chốt sổ tài lộc, ban phát cho 3 con giáp sau tài vận tăng lên như vũ bão, đầu tháng 9 có tiền đổi xe, mua đất, sắm luôn cả nhà - Ảnh 3

Bức tranh tài chính của bạn khá sáng sủa với những khoản thu nhập nhỏ nhưng thường xuyên và liên tục trong suốt tháng, tuy nhiên bạn cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng mua sắm quá đà nhé. Với những người tuổi Tỵ đã có đôi thì chuyện tình cảm tiến triển khá tốt đẹp và bình yên, với những người còn lẻ bóng thì chưa có nhiều cơ hội thoát ế trong giai đoạn này.

* Bài viết có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Những màu cực hợp phong thủy dành cho 12 con giáp vào tháng 9, để mở mắt là thấy tiền đổ về túi, ra đường đã gặp thần Tài hộ thân, đến công ty có quý nhân trợ giúp tăng lương

Những màu cực hợp phong thủy dành cho 12 con giáp vào tháng 9, để mở mắt là thấy tiền đổ về túi, ra đường đã gặp thần Tài hộ thân, đến công ty có quý nhân trợ giúp tăng lương

Màu sắc cũng thuộc về phong thủy, biết trước mình hợp với màu nào để chuẩn bị nhằm vừa bước qua tháng 9 là có tiền vào túi ngay lập tức.

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