Tử vi 12 con giáp nhận thấy, cô nàng tuổi Tý chính là một trong số các con giáp nữ yêu cầu cao khi độc thân. Trước đó, họ cũng từng trải qua quá trình yêu đương cập kê như bao người khác, cũng làm quen với không ít anh chàng ưu tú. Nhưng sau cùng các mối quan hệ đó đều chẳng đi đến đâu.

Bởi vì các cô ấy hiểu rằng, đó chưa phải thời điểm chín chắn để quyết định đồng hành cùng ai đó đi suốt cuộc đời. Nàng giáp này hy vọng mình sẽ tìm được một người xuất sắc hơn, thích hợp hơn, cho nên vẫn không ngừng tìm kiếm và lựa chọn.

Cô ấy sẽ không vội vàng đưa ra quyết định liên quan đến việc hệ trọng cả cuộc đời người con gái, nếu không trong lòng họ sẽ luôn thấy canh cánh và nuối tiếc. Nhỡ quyết định sớm rồi giữa cả hai xảy ra vấn đề, sau đó lại gặp được một người ưu tú hơn thì phải làm sao?

Cho nên độc thân càng lâu, cô nàng tuổi Chuột lại càng khó tính. Họ đặt ra rất nhiều yêu cầu của riêng mình và tìm kiếm một người đáp ứng được hết những yêu cầu đó.

Nếu may mắn đối phương xuất hiện sớm, đó quả thật là điều vô cùng tốt đẹp. Còn nếu tìm mãi mà không thấy, cô nàng này cũng chẳng ngại "ế" thêm vài năm để đợi bằng được "Mr.Right" của đời mình, chậm mà chắc vẫn hơn.

Tuổi Dậu

Thường các cô gái cầm tinh con gà khá kỹ tính và cầu toàn trong cuộc sống, và tất nhiên, chuyện yêu đương của nàng giáp này cũng không phải là vấn đề ngoại lệ. Thế nên, đa phần những cô gái tuổi Dậu rất khó tính trong tình cảm và việc lựa chọn đối tượng xứng đôi vừa lứa cho mình.

Việc "kén cá chọn canh" ấy của nàng Dậu xuất phát từ nguyên nhân thực tế rằng, con giáp này muốn tìm kiếm cho mình một người vừa có thể thấu hiểu lại vừa biết quan tâm, chăm sóc và sẻ chia.

Cũng vì mang trong mình tình cách đặc trưng như thế nên khi bước chân vào chuyện yêu đương thì các nàng tuổi Dậu thường đưa ra những tiêu chí khá cao.

Thế nên, nếu không phải là đối tượng mà họ cảm thấy thích thì dù người ấy có cố công tán tỉnh bao lâu nàng giáp này vẫn chẳng mảy may xúc động và chẳng dễ dàng mở lòng mình. Thậm chí, càng trưởng thành và "ế" càng lâu thì các cô nàng tuổi Dậu lại càng "khó tính" trong tình yêu.

Tuổi Thìn

Lý do khiến cô nàng tuổi Thìn độc thân càng lâu càng dễ trở thành con giáp nữ yêu cầu cao là bởi theo thời gian, chính bản thân nàng giáp này cũng trở nên ưu tú hơn trước rất nhiều.

Các cô nàng Rồng tuy có vẻ bề ngoài hiền lành, dễ gần, nhiều sở thích giống trẻ con, nhưng trên thực tế họ lại là những người suy nghĩ rất chín chắn, sắc sảo và cực kì kén chọn nửa kia cho mình.

Với họ, chuyện yêu đương phải rõ ràng và nghiêm túc. Đó sẽ là nền tảng cơ bản để tạo dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gắn bó lâu dài trong tương lai. Thời còn bồng bột, khi mà trong tay chưa có gì, nếu như gặp một chàng trai có trình độ học vấn không tệ, cô nàng tuổi Thìn có thể cảm thấy đối phương rất ổn, là lựa chọn ổn nhất ở thời điểm đó.

Nhưng thời gian dần trôi đi, khi nàng giáp này giỏi giang hơn, thành đạt hơn và cả xinh đẹp hơn, chàng trai lúc trước sẽ chẳng thể lọt vào mắt xanh của nàng nữa. Lúc này, tầm mắt của họ sẽ trở nên khắt khe hơn. Người mà họ chú ý tới chắc chắn phải là người có bản lĩnh cả về suy nghĩ và hành động. Chẳng những trình đồ cao, anh chàng đó còn phải có phong thái chững chạc mới xứng đáng để nàng Rồng suy nghĩ đến chuyện tương lai.

Với lòng kiêu hãnh sẵn có, nàng giáp này đặt ra những tiêu chuẩn khá cao trong việc lựa chọn mảnh ghép thiếu của cuộc đời mình, và nếu đối phương không đáp ứng đủ những yêu cầu đó thì họ chẳng mong có ngày gặp lại. Vì thế không ít lần, tuổi Thìn bị coi là “chảnh” và kén cá chọn canh.

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