Vận hạn của 12 con giáp đầu tháng 1 năm 2022: Tuổi Mão tình duyên bất ổn, tuổi Dậu sức khoẻ giảm sút

Bên cạnh đó, do đây là tháng cận Tết nên bạn cũng có xu hướng sắm sửa nhiều hơn. Bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể, hạn chế mua sắm quá đà và không thiết thực. Việc cho vay mượn tiền bạc trong tháng cuối năm cũng không phải là quyết định khôn ngoan.

Con giáp này hãy luôn nhắc nhở bản thân phải hành động thật chỉn chu và cẩn thận, tránh để xảy ra rủi ro gây thất thoát tài chính hoặc tạo ra những lỗi lầm không đáng có, khiến công việc đang tiến triển thuận lợi lại trục trặc bất ngờ.

Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, còn nếu là nguyên nhân khách quan thì cách khắc phục duy nhất là làm việc chăm chỉ hơn nữa, không ngại va vấp để bứt phá giới hạn của mình.

Tiến độ công việc của người tuổi Sửu có thể bị ngừng trệ hoặc gặp những sự cố bất ngờ, khiến kế hoạch diễn ra không thực sự như ý, nhiều việc phải lo nghĩ. Bạn cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề chủ quan của mình hay do hoàn cảnh tác động để có hướng khắc phục phù hợp.

Tuổi Dần - Công việc bế tắc

Do tính cách khá bộc trực nên người tuổi Dần có thể ăn nói đụng chạm người khác trong tháng này. Để giảm thiểu rắc rối, khi làm việc gì bạn cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng phải chú ý xử lý công việc linh hoạt hơn, đừng nên quá bảo thủ, tránh bị tiểu nhân ném đá giấu tay. Cần phải suy nghĩ tích cực, dành thời gian quan sát và tìm hiểu tình hình trước khi đưa ra kết luận.

Tuổi Mão - Rắc rối công việc

Khối lượng công việc lớn lại nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ khiến người tuổi Mão không thể thoải mái phát huy bản thân. Nhiều kế hoạch đặt ra không đạt kỳ vọng khiến tinh thần của bạn sa sút khá rõ, càng ảnh hưởng tới quá trình làm việc.

Thiên Cẩu hung tinh còn càng khiến mọi chuyện trở nên cam go hơn khi xung quanh bạn vẫn luôn có tiểu nhân rình rập. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của bản mệnh.

Tuổi Thìn - Xáo trộn công việc

Công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại, bạn dễ rơi vào tình trạng lao đao vì tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đối phương giở nhiều chiêu trò để gây bất lợi, không cho bạn được yên ổn để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời điểm này, quan trọng nhất là bạn phải luôn giữ một “cái đầu lạnh” trong mọi tình huống, có như vậy bạn mới có thể tìm ra lỗi sai nằm ở đâu và nhanh chóng khắc phục.

tuổi Tỵ - Đề phòng sự cố

Do tác động của Bạch Hổ hung tinh nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Làm gì bạn cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật.

Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích kẻo tự mình gây họa lớn.

Tuổi Ngọ- Nguy cơ dồn dập

Tháng này, người tuổi Ngọ phải đối diện với rất nhiều tác nhân khách quan như tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp bất hợp tác, trục trặc máy móc, thiết bị… làm cản trở bước tiến, dù cố gắng thế nào cũng khó được như ý.

Vì thế, hãy luôn nhắc nhở mình tập trung, cố gắng, suy nghĩ lạc quan, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của kẻ khác. Khi bạn đã cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình thì mọi người xung quanh cũng sẽ ủng hộ bạn.

Tuổi Mùi - Sự nghiệp khó thành

Hàng loạt vấn đề phức tạp phát sinh đòi hỏi người tuổi Mùi phải dành nhiều thời gian để xử lý, có nhiều khi phải tạm gác việc trong tay để giải quyết việc chen ngang.

So với tháng trước thì thời điểm này, dấu hiệu cạnh tranh trong công việc lại càng rõ ràng. Hãy chú ý nếu đối thủ lợi dụng thời điểm này để quấy phá, khiến bạn chịu nhiều thua thiệt.

Tuổi Thân - Chi tiêu tốn kém

Vì thế, với những giấy tờ liên quan đến vấn đề tài chính, chớ nên tùy tiện ký tên khi chưa đọc và tìm hiểu kỹ. Bạn cần xem xét kỹ từng điều khoản, tránh những cái “bẫy” mà đối phương thiết lập, có thể xin ý kiến từ những người có chuyên môn để không phạm sai lầm không đáng có.

Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật với hàng Tết, tuy nhiên, bạn chớ nên “ôm” quá nhiều hàng hóa có tính thời vụ kẻo đến xuất hiện tình trạng tồn kho, lỗi thời. Tốt nhất hãy nhập với số lượng vừa đủ, đừng tham lam quá mức.

Tuổi Dậu - Sức khỏe xuống dốc

Thời điểm cuối năm âm lịch nhiều việc phải tất bật khiến thể trạng của tuổi Dậu không quá lý tưởng. Bạn mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Tháng có hung tinh Ngũ Quỷ án ngữ cũng dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Khi làm việc nhà cũng cần lưu tâm khi sử dụng vật dụng sắc nhọn, tránh để đứt tay chảy máu…

Tuổi Tuất - Nguy cơ hiển hiện

Nhiều nguy cơ người tuổi Tuất dự liệu đã thực sự xảy ra, thậm chí mức độ còn nghiêm trọng hơn dự đoán rất nhiều. Vì thế, bạn không tránh khỏi bối rối, khó tìm ra hướng phù hợp để giải quyết vấn đề.

Áp lực bủa vây khiến tinh thần làm việc của con giáp này cũng không mấy hăng hái, sức cống hiến giảm sút ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu suất công việc.

Tuổi Hợi - Đề phòng đào hoa dữ

Sự xuất hiện của Hữu Bật mang điềm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới sẽ xuất hiện bên cạnh bạn trong tháng 1 này.

Người đã lập gia đình càng phải đề phòng đào hoa dữ nhiều hơn. Hãy thận trọng trong các mối quan hệ. Việc xã giao trong tháng tăng lên đáng kể, bạn nên giữ khoảng cách phù hợp với mọi người kẻo rơi vào các mối quan hệ mập mờ, tình ngay lý gian hoặc gây tổn thương cho người thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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