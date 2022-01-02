Tử vi tuần mới từ ngày 3-9/1/2022 của 12 con giáp, Tuổi Thân kiếm 1 khoản đầu năm, tuổi Mão cơ hội được thăng cấp

Phương diện tài lộc có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh, dù làm ở trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần, do được cát tinh chiếu mệnh, bạn có thể tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó.

Tài lộc lại chưa có những dấu hiệu phát triển quá đáng chú ý. Thời điểm này, chỉ người làm nghề tự do nhận được thành quả lao động của mình, còn người làm công ăn lương cũng như làm đầu tư kinh doanh phải tiếp tục cố gắng, tiền lương, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn không nên tiếp tục đóng kín cửa trái tim mà hãy cho đối phương cơ hội tiến đến gần hơn với mình.

Chuyện tình cảm của bạn khá lên bổng xuống trầm. Lứa đôi lúc thì hài hòa vui vẻ, lúc lại không ngừng tranh cãi với nhau. Có lẽ hai người vẫn cần phải trưởng thành hơn khi đối diện với người bạn đời của mình. Đừng nên hành xử một cách quá tùy hứng và yêu cầu nửa kia phải bao dung mọi lúc, mọi nơi.

Tuổi Dần

Bằng sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, lại thêm sự hỗ trợ của các cát tinh, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài và Thực Thần cho thấy càng chăm chỉ bao nhiêu, bạn lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu.

Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài với bạn. Thậm chí, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ triển vọng.

Tuổi Mão

Nếu hoàn thành tốt công việc được giao, bạn có thể được cấp trên cất nhắc tăng lương, thậm chí là thăng chức, đảm bảo một tương lai ấm no hơn từ nay về sau.

Với người làm ăn buôn bán, tình hình tài chính có những cải thiện đáng kể vào thời điểm cuối tuần, như vậy có nghĩa là bạn nên dành khoảng thời gian trước đó để cố gắng hết sức mình và chăm chỉ hoàn thành tốt các đầu công việc đã vạch ra từ trước đó.

Hơn nữa, con giáp phát tài tuần này còn là người làm ăn có uy tín nên đơn hàng lúc nào cũng đổ về tới tấp, khiến bạn phải làm việc luôn chân luôn tay.

Tuổi Thìn

Với người làm công ăn lương, vận trình sự nghiệp không thực sự ổn định trong tuần này, đặc biệt là ở thời điểm đầu tuần, con giáp này thường xuyên vướng phải tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp, khiến mọi việc giậm chân tại chỗ.

Bản mệnh đừng nên ngại ngần đối diện với khó khăn, bởi đó là cách để bạn trưởng thành hơn, đồng thời phát hiện ra điểm mạnh của mình.

Trên phương diện tình cảm, dường như lứa đôi vẫn chưa thực sự thấu hiểu cho nhau. Bạn quá đề cao cái tôi cá nhân mà lại không chịu để tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của nửa kia, và điều ấy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mình không thực sự được tôn trọng.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình cảm cũng có nhiều đổ vỡ, tổn thương, nhất là khi bạn đang có đôi, có cặp. Nửa kia có thể đang có những hành động phản bội lòng tin của bạn. Hãy chú ý đến các hành động của người ấy để khuyên đối phương ngừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Trong tuần này, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không lái xe khi đang mệt mỏi, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc.

Tuổi Ngọ

Chuyện tài lộc lại chưa có tiến triển đáng kể vào thời điểm này. Bạn chỉ duy trì được những khoản tiền lương, tiền thưởng cơ bản chứ ít có khả năng nhận được lời lãi hoặc tiền thưởng nóng. Song bạn đừng vì thế mà thành ra lơ là, làm biếng trong công việc nhé.

Chuyện tình cảm đôi khi cũng có điểm sáng, nhưng sau đó mọi chuyện lại trở về ảm đạm. Có lẽ người độc thân chưa thực sự muốn mở lòng đón nhận người khác nên tình yêu đến rồi lại đi, bạn vẫn khó có thể kết đôi với một người nào đó.

Tuổi Mùi

Người làm công ăn lương và người làm đầu tư, kinh doanh tốn nhiều thời gian giải quyết khó khăn nên chưa thể đạt tới bước phát triển đáng kể.

Bên cạnh đó, trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích không thật sự cần thiết, khiến túi tiền khó có khi nào rủng rỉnh.

Dù đầu năm dương lịch, cuối năm âm lịch, nhu cầu mua sắm có tăng lên, nhưng bạn vẫn cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình, chớ đua đòi, chạy theo người này người khác.

Tuổi Thân

Chuyện tài lộc của con giáp này có những điểm sáng rực rỡ ngay từ thời điểm đầu tuần. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng nhờ những cố gắng trước đó. Đây là dấu hiệu vô cùng may mắn cho khởi đầu năm mới.

Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh, bạn cũng cần chú ý đến chuyện chi tiêu đấy nhé. Nếu dành quá nhiều tiền cho các món đồ lặt vặt, bạn cũng sẽ mất một khoản kha khá đấy.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có khởi sắc hơn vào cuối tuần. Trải qua tổn thương và hiểu lầm, bạn đã thấu hiểu nửa kia hơn và dần học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Hai người cùng cổ vũ nhau và tha thứ cho nhau, không tiếp tục so đo tính toán.

Tuổi Dậu

Bạn cũng có thể nhân cơ hội này để mở rộng phạm vi làm ăn của mình, làm quen với những đối tác, khách hàng mới, họ sẽ đem lại cho bạn lợi ích không nhỏ trong tương lai.

Tuy nhiên, dù mọi việc thuận lợi thế nào đi nữa, bạn vẫn cần cẩn trọng trong mọi việc. Hung tinh Ngũ Quỷ cũng cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại.

Vì thế, bên cạnh việc tập trung vào nhiệm vụ và tiến về phía trước, bạn còn cần phải có lòng đề phòng mọi người. Đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.

Tuổi Tuất

Người làm công ăn lương phải giải quyết nhiều rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra vào thời điểm đầu tuần, khiến các kế hoạch kiếm tiền bị đình trệ. Do đó, làm việc gì bạn cũng cần đề cao cảnh giác, chớ chủ quan, lơ là, ngay cả trong những công việc quen thuộc.

Những người mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cần phải tiếp tục cố gắng chứ không nên nóng vội muốn trông thấy thành quả. Bạn chớ nên nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy, muốn làm giàu, bạn cần kiếm tiền từ chính công sức lao động của mình.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi khá lên bổng xuống trầm trong tuần này, vì thế bạn cần tự nhắc nhở bản thân “thắng không kiêu, bại không nản”. Dù là khi đối diện với thất bại, bản mệnh cũng chớ nên bi quan. Nếu cẩn thận phân tích tình hình, bạn vẫn hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế.

Phương diện tài lộc có những dấu hiệu phát triển nhất định, chủ yếu là người chăm chỉ với các công việc làm thêm và người làm nghề tự do. Tinh thần làm việc trách nhiệm, đúng hạn của bạn khiến mọi người xung quanh tin tưởng và muốn hợp tác lâu dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet