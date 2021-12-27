Tử vi tuần mới này từ ngày 27/12/2021 đến 2/1/2022 của 12 con giáp: Tuổi Hợi kiếm được 'bộn tiền' nhờ đầu tư đúng chỗ, thần tài gọi tên tuổi Thìn trong những ngày cuối tuần

Sang năm, bạn cũng nên năng tham gia vào các hoạt động xã hội để gặp gỡ những người mới. Họ có thể giúp bạn khơi dậy nguồn cảm hứng.

Với người làm công ăn lương, bạn được thưởng một khoản hậu hĩnh vì đã không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong suốt thời gian vừa qua.

Phương diện tình cảm trong tuần có thể không quá suôn sẻ. Niềm hân hoan đón năm mới cũng không thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng người độc thân khi chưa thể tìm được người đồng hành.

Với người làm ăn, nếu bạn có ý định đầu tư, hãy tin tưởng trực giác của mình. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý đến việc giao tiếp với mọi người, bởi có thể bạn sẽ quen được với một vài đối tác triển vọng đấy.

Tuổi Sửu

Bản mệnh chớ nên hành động bốc đồng, xốc nổi khi tiểu nhân buông lời khích bác. Bạn cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn để không rơi vào những cái bẫy đã được giăng sẵn.

Đầu tuần, tài lộc không được may mắn cho lắm, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng thu không đủ để bù chi. Ngoài ra bạn dễ có những quyết định sai lầm trong đầu tư, bị lừa gạt mắc bẫy lúc nào không hay.

Nếu con giáp này cố gắng khắc phục vấn đề, tập trung cho nhiệm vụ thì cuối tuần có thể trông chờ vào các khoảng thưởng dịp Tết dương lịch.

Trong chuyện tình cảm, bạn đang có đối tượng muốn tìm hiểu để kết đôi. Tuy nhiên có vẻ như người ấy chưa thực sự rung động với nên mối quan hệ chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ.

Tuổi Dần

Công việc của bạn cũng tiến triển rất tốt, đặc biệt là vào đầu tuần. Chính Quan sẽ mang quý nhân tới để hỗ trợ và tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, đồng thời người này cũng định hướng giúp bạn bước đi tiếp theo để có thể thăng tiến cao hơn.

Tài lộc ở mức ổn định, không có vấn đề nào khiến bạn quá lo lắng. Một vài cơ hội đầu tư kinh doanh vẫn mang tới cho bạn nguồn lợi nhuận đều đặn. Tuy nhiên bạn vẫn cần đề phòng lừa đảo, tránh đầu tư vì rủi ro cao.

Tuổi Mão

Công danh sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định khó có thể trở thành hiện thực, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể chạm tới mục tiêu của mình.

Thời điểm có thêm cả Thiên Quan xuất hiện, bạn cần chú ý để tránh dẫn tới những sai sót không đáng có. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò sẽ khiến bạn khó mà né tránh.Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cẩn trọng trong từng hành động, tránh để tiểu nhân nắm thóp.

Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của chỉ là chuyện nhỏ, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau mới là chuyện lớn.

Tuổi Thìn

Đến cuối tuần đồng thời cũng là kỳ nghỉ Tết dương lịch, hãy thoải mái tận hưởng thành quả mà mình đã tốn công gây dựng.

Với người làm ăn, cuối tuần lại là thời điểm thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh sinh lời và thích hợp để tiến hành việc hợp tác và quản lý. Tài vận cải thiện đáng kể so với tuần trước nhờ năng lực và kỹ năng của bạn.

Về chuyện tình cảm, bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới bằng sự duyên dáng và tự tin của mình, chỉ là có vẻ như bạn không nhận ra điều đó nên vẫn khá rụt rè. Bạn nên tích cực ra ngoài nhiều hơn, biết đâu, bạn sẽ gặp may mắn và tìm thấy nửa kia của mình.

Tuổi Tỵ

Một vài người có thể gặp rắc rối khi khối lượng công việc tuần mới quá lớn khiến tuổi này chẳng có thời gian nghỉ ngơi ngay trong những ngày nghỉ lễ. Việc bạn cần làm là tập trung giải quyết hết công việc, phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo sức khỏe, có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Nhất là khi hung tinh Bạch Hổ xuất hiện sẽ gây tác động bất lợi tới thể trạng con giáp này. Tình hình sức khỏe dễ giảm sút nghiêm trọng do thời tiết thay đổi liên tục và chế độ sinh hoạt không điều độ. Nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài thì bạn nên đến bác sĩ khám ngay để có kết quả chính xác nhất.

Tuổi Ngọ

Khó khăn và thử thách mà bạn gặp phải trong khoảng thời gian này cũng chỉ là trở ngại mà bạn cần phải vượt qua để tiến tới mục tiêu đã định.

Nhờ hợp tác tốt với đồng nghiệp và được mọi người giúp đỡ, bạn dễ dàng triển khai các ý tưởng của mình thành sự thực. Lãnh đạo chắc chắn không ngại ngần gì mà không thưởng cho bạn một khoản kha khá.

Với người làm nghề buôn bán, làm chủ thì kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn nhờ cả Chính Tài và Thiên Tài hỗ trợ.

Đây là thời điểm tốt để bạn cầu tài, tiến hành những việc mình muốn. Tuy nhiên, vì tuần này có ngày nghỉ lễ nên bạn cũng nên tránh chi tiêu quá hoang phí kẻo ảnh hưởng tới tài khí.

Tuổi Mùi

Nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Tuần này cũng không phải thời điểm ngôn ngoan để đầu tư tài chính. Nếu kế hoạch không thể thay đổi, bạn có thể chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không quá thuận lợi.

Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Ở phương diện sự nghiệp, bạn buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang năm mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

Tuổi Thân

Thời điểm này, thái độ làm việc cũng quyết định thành công của bạn. Không chỉ đồng nghiệp mà cấp trên lẫn đối tác đều đang quan sát thái độ làm việc của bạn. Mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều nhưng nếu bạn có thể áp dụng tốt các kinh nghiệm mà bản thân từng tích luỹ ở thời điểm trước thì không có gì phải lo lắng.

Vận rủi có thể còn ảnh hưởng đến cả đường tài lộc của con giáp này nữa. Bản mệnh có một vài cơ hội kiếm tiền không nhỏ chút nào, nhưng rồi lập tức bị hung tinh Tiểu Hao đe dọa, khiến cho tiền bạc trong tay có thể bay biến ngay đi lúc nào không hay. Bạn nên chú ý quản lý tài chính cẩn thận hơn.

Tuổi Dậu

Càng những lúc như vậy, bạn càng cần thêm nhiều kỹ năng và một cái đầu khôn ngoan cùng khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống xảy ra. Có thể bạn sẽ phải tốn thời gian và công sức nhiều hơn khi phải cáng đáng mọi thứ một mình, nhưng nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ đem về thành quả ngọt ngào xứng đáng.

Đường tài lộc may mắn có Thực Thần che chở nên bạn kiếm được một khoản kha khá bằng nghề tay trái hoặc sở trường của mình. Việc buôn bán kinh doanh cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn, nhưng cuối tuần bạn nên thống kê lại các khoản chi tiêu để có phương án quản lý tài chính chặt chẽ hơn, tránh thất thoát mà không rõ nguyên nhân.

Tuổi Tuất

Người làm công ăn lương thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm, tinh thần hăng hái và kinh nghiệm phong phú giúp bạn hoàn thành rất tốt công việc của mình, vì thế mà các khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Người làm đầu tư, kinh doanh nhận thấy rằng có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, không chỉ đem cơ hội kiếm tiền về cho hiện tại mà còn cho cả tương lai. Con giáp phát tài tuần này hãy luôn cố gắng nhé, chắc hẳn có nhiều người ghen tị với những gì mà bạn làm được lắm đấy.

Tuổi Hợi

Cơ hội bạn đang nắm trong tay rất ít người có được, do đó con giáp nói ít làm nhiều này nên tự tin nắm bắt ngay, đừng chần chừ do dự kẻo thời cơ trôi qua mất.

Với người làm kinh tế, quý nhân luôn ở bên cạnh giúp sức cho bản mệnh, giới thiệu cho bạn cơ hội kiếm tiền. Hãy lựa chọn những hạng mục phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng triển khai, bởi cuối năm là thời điểm mọi người mua bán nhộn nhịp, bạn cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu biết đầu tư đúng chỗ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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