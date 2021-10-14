Tử vi thứ Sáu, ngày 15/10/2021 của 12 con giáp: Sửu - Dậu được THẦN TÀI che chở, Ngọ - Thìn gặp cục diện tương phá, tiền bạc bị ảnh hưởng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý được Lục Hợp quý nhân nâng đỡ nên vận trình hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đang nhắm đến được tiến hành vô cùng suôn sẻ.

Lại thêm Thiên Ấn trợ mệnh, những chú Chuột thể hiện được năng lực cá nhân của mình và tạo dựng được niềm tin với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Điều này đồng nghĩa bạn có thể sẽ được trao thêm nhiều trọng trách, sắp tới có thể sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực và mệt mỏi, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé.

Thiên Tài nhập cục là tín hiệu đáng mừng cho đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu. Con giáp này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay, rủng rỉnh tiền tiêu trong ngày hôm nay, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

Tài chính dư dả là nguồn động lực không nhỏ khích lệ bạn dám làm những điều mà bản thân trước giờ chưa bao giờ thử. Hãy tận dụng tối đa cơ hội trước mắt để học hỏi nhiều hơn, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều bổ ích và biến chúng thành lợi thế của mình đấy.

Tuổi Dần

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là điềm báo con giáp này đang phải đối mặt với nguy cơ phá tài đang đến gần. Những chú Hổ cần kiểm soát thói quen mua sắm, chi tiêu của mình. Đừng ỷ thế tiền bạc dồi dào mà không biết quý trọng.

Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm bạn cần phải suy tính cẩn thận, giữ cái đầu lạnh, chớ nên đầu tư bốc đồng vào các dự án có tính rủi ro cao vì nguy cơ mất tiền của bạn đang rất lớn. Trân trọng cơ hội là đúng nhưng không có nghĩa là đầu tư mù quáng bất chấp những nguy hiểm tiền ẩn trong đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do tác động của Tỷ Kiên, người tuổi Mão nhờ thế mà đưa ra những quyết định đúng đắn, chuẩn xác, phù hợp với định hướng sẵn có của bản thân mình. Con giáp này không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn như trước đó.

Những chú Mèo cần phải phát huy điều này nhiều hơn nữa. Hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã chọn, đừng ngập ngừng, đừng do dự, bởi sẽ có nhiều thử thách lớn hơn nữa đòi hỏi sự quyết đoán ở bạn.

Tuổi Thìn

Sửu Thìn Tương Phá, đây là điềm báo tiểu nhân phá hoại người tuổi Thìn khiến công việc trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Bản mệnh có thể vì thế mà sẽ phải trả giá khi bao nhiêu công sức bỏ ra bị tiểu nhân đạp đổ.

Ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của Chính Tài, cát thần này sẽ xua bớt phiền não cho những chú Rồng khi bản mênh có nhiều cơ hội liên quan đến tiền bạc. Nhưng vấn đề là bạn cần sáng suốt nhận định đâu là khoản lãi bền vững, lâu dài, đâu là khoản ngắn hạn. Chỉ cần biết được điều này bạn sẽ dễ có những quyết định sáng suốt hơn trong việc kinh doanh, thu lợi nhuận cho bản thân.

Tuổi Tỵ

Hôm nay là ngày người tuổi Tỵ gặp rất nhiều điều may mắn. Tam Hợp quý nhân dẫn dắt, bản mệnh được nhiều người hỗ trợ trong công việc của mình, nhờ thế mà dù có khó khăn cũng không chùn lòng nản chí, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước.

Chẳng những vậy chuyện tình cảm của những chú Rắn hôm nay khá tốt. Bạn và người ấy có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau hơn. Thậm chí có người đang ghen tị với hạnh phúc của hai người đấy, hãy thể hiện tình cảm đúng nơi đúng lúc để tránh rắc rối không đáng nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Hại nhắc nhở người tuổi Ngọ cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là người mới tiếp xúc. Những người tỏ ra xởi lởi, cười nói chưa chắc đã thật sự đối xử chân thành với bạn đâu.

Có lẽ đen tình thì lại đỏ bạc, nhất là khi có Thực Thần che chở cho vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ sáu này, người tuổi Ngọ nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được cát thần này trợ giúp.

Tuổi Mùi

Sửu Mùi Tương Xung gây ra tác động không nhỏ đến chuyện tình cảm của người tuổi Mùi. Những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày có thể trở thành rào cản không cho tình cảm phát triển.

Bù lại, Thiên Tài giúp sức, đường tài lộc của những chú Dê trong hôm nay có dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Các khoản thu nhập của bản mệnh gia tăng khi có thêm nghề tay trái, tuy bận rộn nhưng thành quả thu về thực sự đáng để tự hào.

Tuổi Thân

Chính Quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thân mang tới nhiều điều thuận lợi trong công công danh sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh được cấp trên công nhận năng lực của mình sau bao cố gắng và giành được những phần thưởng xứng đáng, tạo thêm động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu.

Ngày mới xuất hiện những điều tốt đẹp cho bản mệnh, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Bạn sẽ có nhiều cuộc hội họp và gặp mặt với bạn bè, người độc thân nhân cơ hội này có thể tìm được đối tượng phù hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục che chở mang tới cho người tuổi Dậu những cơ hội làm ăn kinh doanh thuận lợi. Việc đầu tư có lãi, lợi nhuận thu về khoản không nhỏ càng khiến những chú Gà thêm kiên định về con đường mình đã lựa chọn. Có công mài sắt có ngày nên kim, những vất vả trước đó của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, vì có Thiên Quan nên đôi lúc bạn khá phân vân, có thể bắt đầu các dự án mới với nhiều ý tưởng và sự lựa chọn khác nhau. Đừng ngại với một chút bối rối và hỗn loạn đang có, hãy cứ tự tin hành động, sức sáng tạo của bạn sẽ đem đến cho bạn nhiều thành quả rực rỡ hơn nữa.

Tuổi Tuất

Chính Tài xuất hiện cho thấy nhiều vấn đề tiền bạc của con giáp tuổi Tuất đã được giải quyết ổn thỏa giúp bạn có thêm năng lượng. Thậm chí, có người bốc thăm trúng thưởng hoặc nhận được tiền trả nợ từ ai đó đã vay từ lâu.

Nhân lúc tài chính đang ổn định, bản mệnh nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng khoản tiền bạc dư dôi, có thể tiết kiệm một phần để phòng khi ốm đau bệnh tật, cũng có thể đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới để tiền bạc không ngừng sinh sôi.

Tuổi Hợi

Chính Ấn xuất hiện trong hôm nay là dấu hiệu tốt đẹp trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Hợi. Sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao là yếu tố khiến cấp trên coi trọng bạn. Người tuổi này có thể được cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn trong ngày hôm nay.

Thế nhưng đừng vì thế mà tỏ ra tự mãn không đúng lúc, bạn sẽ tự rước họa vào thân do những kẻ tiểu nhân ghen ghét ngấm ngầm làm hại bạn. Thái độ khiêm tốn bao giờ cũng sẽ được hoan nghênh và yêu quý trong mọi hoàn cảnh.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.