Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của 12 con giáp: Sửu có vận hưng thịnh, buôn may bán đắt, Dần vướng vòng xoáy thương trường, cạnh tranh không lành mạnh

Các mối quan hệ xã giao tại nơi làm việc của Tý cũng khá tốt đẹp, đây là tài sản vô giá và cũng là nền tảng tốt hỗ trợ bản mệnh trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Vì vậy đừng chỉ tập trung vào công việc không thôi mà quên mất việc duy trì các mối quan hệ bền vững.

Tử vi chủ nhật 2/5/2021 của tuổi Tý công việc hoàn toàn thoải mái, tự do. Bản mệnh đang có một công việc phù hợp với năng lực và sở thích, môi trường làm việc tốt, tinh thần thoải mái nên hiệu quả được cải thiện rõ rệt, cấp trên cũng đánh giá cao về sự thông minh, nhanh nhẹn của con giáp này.

Bên cạnh đó những người làm nghề buôn bán kinh doanh cũng giành được nhiều vận may tài lộc. Chuyện làm ăn phát đạt, hàng hóa lưu thông, tuổi Sửu có thể xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển hướng làm ăn để tận dụng vận hưng thịnh này.

Vận tài lộc của người tuổi Sửu có điểm sáng bất ngờ. Người làm công ăn lương có thu nhập tốt, tăng lên trông thấy, mặt dù là nghề phụ nhưng cũng giúp bản mệnh khá nhiều trong việc chi trả cho các khoản phát sinh trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy hôm nay có điềm báo xuất hiện kẻ cạnh tranh không lành mạnh với tuổi Dần. Dù bản mệnh đã rất thận trọng trong công việc nhưng cũng không thể lường hết được khó khăn cũng như mánh khóe mà đối thủ gây ra. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất.

Điểm sáng nhất trong ngày là tài lộc ổn định, chính tài vững vàng nên tuổi Dần có thêm động lực phát triển nghề tay trái. Thực tế mà nói, với khả năng quan sát và học hỏi của bản mệnh thì sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập.

Tử vi 12 con giáp cho thấy hôm nay có điềm báo xuất hiện kẻ cạnh tranh không lành mạnh với tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Mão

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay là ngày nhị hợp nên đường tình cảm của Mão vô cùng vượng phát, đào hoa nở rộ. Nếu còn độc thân bản mệnh nên tận dụng cơ hội này để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, chấm dứt cuộc sống độc thân nhàm chán.

Trong công việc tuổi Mão cũng thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường nhưng bản mệnh vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Thìn

Cơ hội để người độc thân thoát khỏi tình trạng cô đơn đã đến với Thìn, đừng chần chừ kẻo bỏ lỡ mất nhân duyên tốt. Thời điểm hiện tại đang là giữa năm 2021, đây là khoảng thời gian thích hợp để Thìn tiến nhanh một mối quan hệ. Vì vậy, hãy mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương.

Dù chuyện tình cảm tốt đẹp nhưng tuổi Thìn lại phải đối mặt với họa hao tài, tiền bạc không cánh mà bay. Tai họa lần này cũng là do bản mệnh quá tin người, dù chưa thân quen nhưng đã mù quáng trao tiền vào tay họ, tới khi tiền bạc tiêu tan lại không biết kêu ai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Tỵ

Chủ Nhật này tuổi Tỵ nên cố gắng chăm chỉ và cẩn thận trong công việc của mình hơn. Điềm báo hôm nay có chuyện chẳng lành xảy ra như làm ăn thất thoát, mất chức, mất quyền hoặc không nhận được sự tín nhiệm của mọi người.

Không những thế trong ngày có điềm phá tài vì Tỵ Thân tương phá, con giáp này quản lý tiền bạc không chặt chẽ, bị mất mát mà không rõ vì sao. Tốt nhất bản mệnh nên ghi lại cụ thể các khoản chi tiêu, để dành tiền tiết kiệm và kiên quyết không đụng tới chúng dù bất cứ lý do gì.

Chủ Nhật này tuổi Tỵ nên cố gắng chăm chỉ và cẩn thận trong công việc của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Ngọ

Tuổi Ngọ có nhiều cát tinh soi chiếu nên không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Ngoài thu nhập chính, bản mệnh còn có nguồn thu từ công việc phụ, nghề tay trái nên tài chính dư dả, đủ để lo liệu những việc cần làm trong tháng cuối năm này.

Người buôn bán kinh doanh cũng có một ngày làm ăn phát đạt, khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của con giáp này, hứa hẹn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ngoài lợi nhuận thu về, bản mệnh còn kiếm thêm được những mối làm ăn tốt, thuận lợi cho việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Mùi

Ngày mới không suôn sẻ, Mùi có điềm báo xui xẻo như gặp các sự cố va chạm, vấp ngã do tai nạn, bị xô đẩy. Kiến nghị con giáp này không nên tới chỗ đông người, hoặc những nơi có địa hình nguy hiểm, tránh xuất hành xa.

Về phần công việc khá thuận lợi, không có vấn đề rắc rối nào xảy ra. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên có được địa vị tốt tại nơi làm việc. Tuy nhiên để thăng cấp thì còn phải nỗ lực một thời gian nữa, vì vậy cần tiếp tục ở vị trí cũ, chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng cơ sở vững chắc để sau này tiến xa hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Thân

Tuổi Thân đang làm nghề kinh doanh, buôn bán có thể gặp những khó khăn nhất định. Nếu gặp phải những người ngang ngạnh, hãy cố gắng mềm mỏng, nhún nhường một chút để mọi việc trôi qua dễ dàng hơn.

Về phương diện công việc, sự nghiệp vẫn diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Tuổi Thân duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống, nhờ vậy mà chuyện tình cảm cũng tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân đang làm nghề kinh doanh, buôn bán có thể gặp những khó khăn nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Dậu

Tử vi ngày mới nhắc nhở tuổi Dậu nên thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh những va chạm không đáng có, nhất là ở môi trường làm việc ngày hôm nay. Đừng bao giờ để sự nóng tính của mình đẩy mâu thuẫn lên cao trào vì người khôn ngoan phải biết rõ cương nhu đúng lúc.

Chuyện tình cảm có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt nữ mệnh Dậu, lời khuyên cho bản mệnh là nên thu hút đối phương bằng vẻ duyên dáng, phong cách giao tiếp nhẹ nhàng, lãng mạn, cử chỉ ý nhị… hơn là chỉ tô điểm vẻ ngoài của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Tuất

Tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần đón những điều bất ngờ đến với mình khi tài lộc, tài vận cùng nhau kéo tới. Tuy nhiên đừng để sự cẩu thả khiến bản mệnh không nhận được niềm vui trọn vẹn, dù làm gì cũng phải cẩn thận, từ tốn.

Những sáng kiến, ý tưởng luôn hỗ trợ rất tốt cho công việc của con giáp này. Vì thế hãy bắt đầu bằng cách thử thách bản thân nghĩ ra những điều mới lạ, hay ho. Ý tưởng nào không quan trọng mà quan trọng là bản mệnh đang thử thách não bộ của mình, dần dần sẽ thấy mình có thể làm được rất nhiều điều mà trước đó tưởng như là không thể.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/5/2021 của Hợi

Hôm nay là một ngày làm việc hết sức bình thường của tuổi Hợi. Tuy công việc nhiều nhưng vì có người giúp đỡ nên bản mệnh cảm thấy khá nhàn, nhưng cũng vì thế mà nảy sinh suy nghĩ buồn chán vì cấp trên chỉ giao cho những việc nhỏ, cơ hội khẳng định mình rất thấp.

Hôm nay là một ngày làm việc hết sức bình thường của tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại tình hình tài chính có vẻ lạc quan hơn khi có cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Song nếu có làm thêm bên ngoài thì cũng nên kín đáo một chút, đừng để người khác biết kẻo lại buông lời gièm pha, cấp trên biết được thì lại càng không hay.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.