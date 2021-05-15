Từ hôm nay đến hết tháng 4 âm lịch: 3 con giáp tha hồ hốt tiền, công việc thuận lợi, khởi sắc đủ đường

12 con giáp tử vi 15/05/2021 06:05

Sổ vàng Thần Tài đã điểm danh 3 con giáp này từ hôm nay cho đến hết tháng 4 âm lịch sẽ liên tục đón tài lộc, không bao giờ phải lo thiếu tiền. Xem ngay tử vi hàng ngày để biết đó là 3 con giáp nào nhé.

Tuổi Hợi

Mới chỉ bước vào đầu tháng 4 âm lịch thôi nhưng vận may mắn đã thể hiện rõ với những người tuổi Hợi. Bằng chứng là con giáp này liên tục nhận tài lộc trên trời rơi xuống, những khoản đầu tư tưởng chừng không thể lấy lãi bỗng chốc lại mang về tài sản khủng.

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 Mới đầu tháng 4 âm lịch nhưng tài lộc đã liên tục tìm đến Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với thời gian từ bây giờ cho đến cuối tháng. Dường như đây là tháng âm lịch hợp với mệnh của người tuổi Hợi nên làm gì thì Hợi cũng sẽ thành công, tiền của cứ tự có chân tìm đến. Tuy nhiên, có một điều Hợi cần cân nhắc trong thời gian này, chính là cảnh giác với những người xung quanh vì không phải ai cũng có ý tốt với mình.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày có nói, kể từ hôm nay, những ai cầm tinh tuổi Mùi đều sẽ tha hồ nhận lộc, tiền của rủng rỉnh trong người lúc nào cũng thoải mái, không phải lo toan chuyện tiền bạc. Nhất là trong thời điểm càng gần về cuối tháng 4 âm lịch, Mùi càng có nhiều quý nhân đến bên sẵn sàng giúp đỡ. Hãy nhân cơ hội này tìm cách tiến thân, đổi vận để bước vào cuộc sống giàu sang như ý.

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 Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có cuộc sống sang giàu trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi đã nói thì chẳng lệch đi đâu được, từ bây giờ cho đến hết tháng 4, Thân chí ít cũng sẽ trải qua vài lần được có cơ hội làm ăn thăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, mọi sự có thành hay không thì còn phải phụ thuộc vào độ nhạy bén của con giáp này.

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 Cơ hội liên tiếp dồn đến, Thân hãy chú ý để nắm bắt kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, những ai cầm tinh con khỉ sẽ có chuyện vui trong công việc. Nếu ít thì có thể làm ăn thuận lợi, mà nhiều thì có khả năng thăng chức hoặc tăng lương. Nhìn chung đường công danh tài vận của Thân trong suốt tháng 4 âm lịch này chẳng thể nào đi xuống.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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