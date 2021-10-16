Từ đây đến cuối năm 2021 3 con giáp may mắn qua cơn đại nạn, vận đổi sao dời

12 con giáp tử vi 16/10/2021 10:46

Từ đây đến cuối năm 2021 những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp đỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Dần

Dần rất may mắn, bởi cuộc đời của họ đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Mà dù có vướng phải rắc rối thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất.

Họ thường có những suy nghĩ rất tích cực, lạc quan, đồng thời cũng luôn đối xử với mọi người một cách rất thân thiện, nhiệt tình.

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Họ là người coi trọng tình cảm nên một khi đã quen biết với ai, tuổi Dần sẽ đối xử với người đó hết lòng, không bao giờ so đo tính toán, không bao giờ nói những lời tổn thương đối phương. 

Tử vi cho thấy, người tuổi Dần sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Con giáp tuổi Dần cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Có thể nói, sắp tới đây, vận may của người tuổi Dần đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý. 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tự khởi nghiệp trong vòng những tháng trở lại đây sẽ liên tiếp tạo nên kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi trong cuối năm nay. Bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho sự nghiệp thăng hoa hơn. 

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Gia đạo của người tuổi Dậu cũng có nhiều điều tốt lành. Về phần tài lộc không giảm sút mà còn được nhanh chóng cải thiện.

Vì vậy, vào cuối năm 2021, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Đồng thời, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc trong cuối năm nay. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình.

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Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, cuối năm nay, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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