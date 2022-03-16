Top 4 con giáp gánh lộc về nhà trong ngày Rằm tháng 2, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của đầy túi

12 con giáp tử vi 16/03/2022 16:35

Trong ngày Rằm tháng 2 Âm lịch có 4 con giáp may mắn trong đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của đầy túi khiến ai nhìn thấy cũng phải phát hờn.

Tuổi Thìn

Sau Rằm tháng 2 Âm Lịch, con giáp tuổi Thìn có nhiều cơ hội để làm ăn với những quý nhân. Bản mệnh sẽ giàu lên nhanh chóng nhờ vào năng lực và tầm nhìn vượt trội.

Người làm kinh doanh ở tuổi này chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, họ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Con giáp này trước đối thủ luôn thể hiện bản lĩnh khiến người khác kính nể. Trong thời gian tới đây đặc biệt sau rằm tháng 2, tuổi Tý gặp được quý nhân, trao cơ hội kiếm tiền lớn. Nếu thực sự có được một mối làm ăn sinh lời thì hãy liều lĩnh một chút xem nhé. Tử vi cho rằng bạn sẽ giàu có bất ngờ trong thời gian này nên phải thử mới biết có thành công hay không.

Hơn cả, tuổi Tý thời gian này tình duyên như ý khiến bạn có tinh thần quyết tâm cao hơn. Công việc kinh doanh ngoài đang ổn. Tuổi Tý hãy cố gắng hơn nữa để mở rộng thị trường, lãi lời càng ngày một nhiều càng khiến bạn ham đó. Các mối quan hệ xã hội phải tích cực hơn nhé. Chịu khó gặp gỡ, giao lưu, cái gì cũng nên có đi có lại.

Top 4 con giáp gánh lộc về nhà trong ngày Rằm tháng 2, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của đầy túi - Ảnh 1
Trong thời gian tới đây đặc biệt sau rằm tháng 2, tuổi Tý gặp được quý nhân, trao cơ hội kiếm tiền lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Sau ngày Rằm tháng 2 Âm Lịch, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực. Bản mệnh có cơ duyên tốt lành để gặp được quý nhân, từ đây, đường công danh rực sáng bất ngờ, tài lộc đổ về ầm ầm.

Tuổi Hợi

Thời gian sau ngày Rằm tháng 2 Âm Lịch, người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi ắt sẽ có mùa vụ bội thu. Từ đây trở đi, vận may liên tục ùa về, họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui.

Hung tinh đi rồi, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Trong 15 ngày tới sẽ là ‘THỜI ĐIỂM VÀNG’ để 3 con giáp này kinh doanh, làm đâu thắng đó, gặt hái vô vàn thành công

Trong 15 ngày tới sẽ là ‘THỜI ĐIỂM VÀNG’ để 3 con giáp này kinh doanh, làm đâu thắng đó, gặt hái vô vàn thành công

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 15 ngày sắp tới đây sẽ là ‘Thời Điểm Vàng’ để cho 3 con giáp này kinh doanh, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ gặt hái vô vàn thành công, tiền tài nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp gánh lộc về nhà con giáp sự nghiệp phất lên như diều gặp gió con giáp tiền của đầy túi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời