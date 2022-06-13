Tiền bạc lao dốc, tình duyên trục trặc, 3 con giáp mất cả tiền còn dính vào thị phi trong 100 ngày tới

Thìn bị người bạn coi là tri kỉ lợi dụng, ném đá giấu tay chỉ vì ganh đua quyền lợi. Cuộc sống đôi khi là vậy, vì tiền bạc và quyền lợi mà con người có thể đánh đổi tình yêu tình bạn. Đó không phải là chuyện hiếm chỉ là bạn chưa từng gặp mà thôi. Hãy mạnh mẽ đối diện vì những kẻ đó không xứng có được tấm chân tình của bạn.

100 ngày tới đây con giáp này phải hết sức lưu ý công việc kinh doanh đặc biệt chuyện đầu tư tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin nghe lời ngon ngọt của ngườ khác, dốc hết vốn làm ăn khiến họ lợi dụng bạn và cuỗm sạch tiền. Nhìn chung kinh doanh tỉnh táo, tiền bạc không nên đưa cho ai cả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022, do gặp họa tam tai nên sự nghiệp của người tuổi Sửu không được như ý muốn. Trong tử vi học có nói, người tuổi Tý trong những năm tới cần nỗ lực, cố gắng nhiều để thăng quan tiến chức, bởi Tuế Can Lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên.

Trong thời gian này, những người tuổi Tý cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tránh suy nghĩ nhiều, biết điều tiết cảm xúc. Bên cạnh đó, tuổi Tý nên hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đi đường, tránh các khu vực sông nước.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Thân mắc sai sót trong công việc mà lại là liên quan đến các con số nên phải đền bù một khoản khá lớn trong tuần này. Nguyên nhân là vì bạn thiếu tấp trung trong công việc, do ảnh hưởng của chuyện tình cảm.

Người ấy và bạn cãi nhau nhiều ngày khiến bạn chán nản mệt mỏi. Một tuần mới không mấy vui vẻ vì những áp lực công việc và tiền bạc bủa vây. Cho vay không trả, đòi cũng không được thậm chí mất luôn tình cảm bạn bè. Hãy cố gắng dung hòa lại mối quan hệ nếu không bạn sẽ vì thất vọng mà sa sút sức khỏe, kiệt quệ bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.