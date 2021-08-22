Thời cơ tới ngay trong 21 ngày tới, 4 con giáp sau tha hồ mà hưởng lộc, cuộc sống bỗng chốc giàu sang

Sách trời đã định, đúng 21 ngày tới là thời vận “hoàng kim” dành cho người tuổi Hợi. Chỉ cần nằm im Hợi cũng có thể hưởng lộc lá cực nhiều. Đó là những thành quả mà Hợi đã dày công xây dựng, tích lũy trước đó. Trong thời gian này, Hợi có nhiều cơ hội làm ăn, làm tới đâu liền trúng tới đó, ít khi nào bị thất bại. Tử vi hàng ngày còn cho biết, Hợi có cơ hội trúng một khoản tiền lớn, có thể là tiền thưởng hoặc tiền lời từ việc đầu tư mua bán bất động sản , vàng...

Theo lá số tử vi hàng ngày, trong 21 ngày tới đây, những ai cầm tinh tuổi Tuất đều có một vận trình cực kỳ tốt. Trên phương diện sự nghiệp, Tuất chỉ cần làm ít cũng đạt hiệu quả, không cần bỏ quá nhiều công sức nhờ trí thông minh hơn người của mình. Về tài lộc, có vẻ đây sẽ là lúc mà Tuất thỏa sức gặt hái tiền của, giữa lúc đang khó khăn, Tuất sẽ được nhận ngay tài lộc để vượt qua thiếu thốn.

Tuất sẽ không còn thiếu thốn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đa số người tuổi Tỵ đều rất giỏi làm ăn, biết cách kiếm ra tiền. Dù vậy, không có gì là quá dễ dàng, con giáp này cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách. Trong 21 ngày tới đây, tử vi dự đoán tuổi Tỵ có thể “dễ thở” hơn trước đó, khi công việc tự động thuận lợi, tiền của dồn dập, đầu tư sinh lời lớn.

Tỵ có thể thu nhiều khoản tiền về tay trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi soi chiếu vận mệnh của người tuổi Mão trong 21 ngày tới cho thấy, con giáp này đích thị là “con cưng” của Thần Tài, được ưu ái cho hưởng lộc không ngừng. Mão có nhiều công việc có thể kiếm ra tiền, giữa lúc khốn khó, con giáp này vẫn dư dả của ăn của để, lại còn rủng rỉnh tiền bạc để giúp đỡ người khác.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.