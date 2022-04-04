Thần Tài gọi tên 3 con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, kinh doanh phát tài trong 60 ngày tới

12 con giáp tử vi 04/04/2022 15:29

Trong 60 ngày sắp tới 3 con giáp dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Thần Tài gọi tên 3 con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, kinh doanh phát tài trong 60 ngày tới - Ảnh 1

Tuổi Tuất một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của bản thân, làm mọi việc thật tỉ mỉ để đạt được mục tiêu. Họ không phải những người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Từ mai, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Tử vi trong 60 ngày tới những người tuổi Tuất sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc.

Tuổi Thìn

Trong 60 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Tử vi cho biết trong 60 ngày tới tuổi Thìn chính là con giáp may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Thần Tài gọi tên 3 con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, kinh doanh phát tài trong 60 ngày tới - Ảnh 2

Tuổi Thìn sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong những ngày tới, hãy tận dụng cơ hội trời cho này để thăng quan tiến chức tạo dựng tương lai tốt đẹp nhất cho mình.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Thần Tài gọi tên 3 con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, kinh doanh phát tài trong 60 ngày tới - Ảnh 3

Họ là những người sống thực tế, chân thành, không mưu mô. Nếu kết thân lâu dài với một người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy họ có nhiều ưu điểm, là người trung thực và rất đáng tin, có thể là bạn của tất cả mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Theo tử vi, bắt đầu từ ngày mai, vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp không nên sinh con vào năm 2022 để tránh xung khắc với cha mẹ, tài vận lao đao

3 con giáp không nên sinh con vào năm 2022 để tránh xung khắc với cha mẹ, tài vận lao đao

Chuyên gia phong thủy cho biết, trong năm Nhâm Dần 2022, có 3 con giáp không thích hợp để sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó