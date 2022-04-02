3 con giáp có đường tình duyên suôn sẻ, gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn, hôn nhân may mắn trong năm 2022

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vượng vận quý nhân trong năm 2022. Họ biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc.

Không chỉ thế, bước sang năm mới, những người đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Gia đình sẽ có quý nhân phù trợ, trong số bạn bè cũng có người rất có năng lực. Nhờ đó, họ liên tục được trợ giúp để phát triển vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Đồng thời, vận đào hoa của tuổi Sửu trong năm nay cũng vô cùng viên mãn, con giáp này có cơ hội tìm được người yêu mình thật lòng, có được cuộc hôn nhân như ý, tình tiền đều có thu hoạch lớn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân biết cách tạo ra sự lãng mạn nên đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đối mặt với người khác phái, con giáp này luôn biết cách để chiếm tình cảm của họ. Tuổi Thân ăn nói tao nhã khiến người khác luôn muốn đến gần. Năm nay, vận đào hoa của con giáp này vượng phát nên cả nam lẫn nữ đều không phải lo lắng về chuyện hôn nhân.

Năm Nhâm Dần 2022 là khoảng thời gian mà tình cảm gia đình của người tuổi Thân tốt đẹp, vợ chồng luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu đôi bên có những bất đồng quan điểm thì cũng nhanh chóng được giải quyết.

Đặc biệt, các mối quan hệ cát lành không chỉ giúp cho đường tình duyên, mà còn phù trợ bạn trên con đường sự nghiệp thêm phần thuận lợi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách tốt, vui vẻ, hoạt bát, đầu óc rất linh hoạt, lạc quan. Họ cũng khá hoạt ngôn, có tài ăn nói, rất tận tâm với tình yêu, kiên trì và không dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Năm trước, cung tài lộc của con giáp tuổi Mão vô tình gặp phải ảnh hưởng của các sao hung tinh nên gặp chút rắc rối về vận may trong sự nghiệp.

Nhưng sang năm 2022, vận khí của họ tốt hơn, xui xẻo qua đi, mua may bán đắt, gặt hái tài lộc. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, nhờ làm việc chăm chỉ, họ đã gặp được cơ hội phát tài, sự nghiệp gặt hái nhiều thành tựu lớn, tiền bạc cũng không phải nghĩ.

Với điều kiện tốt như vậy, những người tuổi Mão còn cô đơn lo gì không kiếm được người yêu.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.