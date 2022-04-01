Từ giờ đến hết năm 2022: 3 con giáp khẳng định bản lĩnh, lội ngược dòng thành công, phát tài phát lộc, gây dựng sự nghiệp vững vàng

Năm 2022 này là giai đoạn tuổi Hợi cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố. Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Hợi sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp tuổi Hợi phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.

Bước vào tháng 3 âm lịch này, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì năm nay sẽ bội thu.

Tuổi Thân

Thành thật mà nói thì năm 2022 là một năm khá vất vả đối với người tuổi Thân, đặc biệt là khoảng thời gian đầu năm. Dưới nhiều tác động khách quan có mà chủ quan cũng có, bạn thường mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi. Sau mỗi thất bại, hãy rút ra bài học cho mình để không còn mắc phải trong tương lai.

Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng chớ nên sốt ruột và lo lắng quá mức. Hãy bình tĩnh suy nghĩ và đánh giá vấn đề rồi dần dần bạn sẽ tìm được giải pháp và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thời điểm cuối năm là lúc con giáp lội ngược dòng năm 2022 phát huy tất cả mọi khả năng của mình để gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Chắc hẳn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên với những gì bạn làm được, chuyện tăng lương, thăng chức nằm trong tầm tay.

Tuổi Tý

Vào tháng 3 Âm lịch này, Tý sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội. Nếu những tháng trước Tý may mắn 1 thì qua tháng 3 Âm lịch này cho đến cuối năm 2022 vận may nhân lên 10. Tý làm gì cũng suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ. Bất kể làm gì thì Tý cũng có được cơ hội thăng hoa.

Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng. Người làm kinh doanh nếu có ai đó tạo điều kiện để đầu tư thì hãy tìm hiểu kỹ càng. Chỉ cần Tý thấy ổn thì cứ dốc hết sức mình, thời gian tới con giáp này có thể trở thành đại gia.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.