3 con giáp nữ lấy chồng càng muộn càng tốt, phúc lộc đầy nhà, tiền tiêu không cần nghĩ, hạnh phúc mỹ mãn

Con gái tuổi Mão có tính cách ôn hòa, tốt bụng. Chính điều này giúp họ luôn được mọi người yêu mến. Con gái tuổi này dù ở đâu cũng sẽ được mọi người quan tâm, chăm sóc. Chính vì vậy đến tuổi cập kê, dù họ không chủ động tìm kiếm thì các chàng trai cũng sẽ tự động xuất hiện, hoặc người quen, bạn bè sẽ giới thiệu các mối tốt cho họ.

Vấn đề ở đây là nữ tuổi Mão rất có chính kiến riêng, họ sẽ không thích một người một cách tùy tiện. Chính vì thế, nữ tuổi Mão hay lấy chồng muộn, họ chấp nhận chờ đợi miễn là đúng người. Và sự chờ đợi của họ thường sẽ rất xứng đáng!

Nữ tuổi Mão nhìn chung dịu dàng mà sắc sảo, dễ lấy được cảm tình của người đối diện bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi. Nếu lấy chồng, họ chắc chắn sẽ là trụ cột của gia đình. Đàn ông mà lấy vợ tuổi Mão sẽ như có thêm quân sư bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, người vợ sẽ quán xuyến mọi thứ chu toàn, là tướng vượng phu điển hình.

Tuổi Tý

Trời sinh người cầm tinh con chuột vốn cá tính, thậm chí có chút cứng đầu, thích coi mình là trung tâm của vũ trụ. Bản tính hiếu thắng, tự cao, tự đại cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của con giáp này.

Thời còn trẻ, quý cô tuổi Tý luôn sống rất nhiệt thành song có phần vô tâm, chưa biết quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Bởi vậy, bản mệnh nếu kết hôn sớm thì vợ chồng thường dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ một việc nhỏ mà có thể vợ chồng mâu thuẫn lẫn nhau.

Tuy nhiên, nếu lấy chồng muộn thì nàng giáp này sẽ là người rất may mắn trong hôn nhân gia đình. Bởi khi đó, ở bản mệnh đã có sự điềm đạm và chín chắn nhất định, cộng thêm sự thông minh lanh lợi vốn có. Không chỉ chuyện gia đình êm ấm mà công danh sự nghiệp của phụ nữ tuổi Tý cũng nhờ thế mà phất lên nhanh "như diều gặp gió". Sau kết hôn, sự tương trợ lẫn nhau sẽ giúp cả hai vợ chồng cùng thành công bất ngờ.

Tuổi Sửu

Luôn luôn chăm chỉ, nhiệt tình, chu đáo… chính là những điểm nổi bật ở những cô nàng tuổi Sửu. Và với tính cách này, dù các nàng cầm tinh con trâu kết hôn sớm hay muộn thì gia đình vẫn trong ấm ngoài êm, không có quá nhiều sóng gió.

Tuy nhiên, lí do chính khiến các nàng tuổi Sửu yên bề gia thất muộn chính là tham vọng công việc quá cao, cao đến mức họ có thể hi sinh tình cảm riêng tư để thỏa mãn khát khao thành công. Nếu kết hôn muộn, những nàng tuổi Sửu đã có sự nghiệp vững vàng trong tay, họ sẽ cân bằng đời sống tình cảm và công việc, nên cuộc sống hôn nhân sẽ luôn hài hòa và hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.